TPHCM: Kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bến Sắn sau các phản ánh của bệnh nhân

Ngày 6/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bến Sắn (trước ngày 8/11/2024 là khu điều trị phong nằm tại tỉnh Bình Dương cũ, do Sở Y tế TPHCM quản lý).

Bệnh viện Bến Sắn trước đây là khu điều trị phong đóng tại tỉnh Bình Dương cũ (Ảnh: MH).

Cụ thể, đoàn kiểm tra được thành lập gồm 21 thành viên, sẽ làm việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

Theo quyết định, Bệnh viện Bến Sắn sẽ bị kiểm tra toàn diện trong thời kỳ từ ngày 1/1/2024 đến ngày 28/2/2026. Ngoài ra, với các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời gian này, nếu xét thấy cần thiết và có liên quan, đoàn vẫn có thể kiểm tra làm rõ để kết luận.

Đoàn được giao kiểm tra hàng loạt vấn đề, bao gồm: Kiểm tra nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ cơ sở; Kiểm tra công tác tài chính kế toán, mua sắm, xây dựng, sửa chữa cơ bản, thu - chi tiền điện, tiền nước, tiền từ thiện, thu - chi tiền phòng khám dịch vụ, chăm sóc giảm nhẹ;

Kiểm tra nội dung liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ trại viên tại cơ sở Bến Sắn; Kiểm tra nội dung liên quan đến công tác chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, công tác dược, công tác đăng ký nhân sự hành nghề;

Kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc thực hiện các kết luận kiểm tra/thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác phải báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở Y tế, đồng thời tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý, chấn chỉnh các vi phạm, hạn chế trong quá trình kiểm tra tại Bệnh viện Bến Sắn.

Trước đó, các trại viên (bệnh nhân) ở Bệnh viện Bến Sắn đã gửi đơn đến Thanh tra Sở Y tế TPHCM (cũ), phản ánh nhiều bất cập trong công tác quản lý và chi trả tiền hỗ trợ cho bệnh nhân của Ban Giám đốc cơ sở này.

Sau đó, Sở Y tế TPHCM đã chuyển đơn phản ánh của các trại viên cho Giám đốc Bệnh viện Bến Sắn, đề nghị xem xét giải quyết theo quy định pháp luật về khiếu nại, phản ánh. Tuy nhiên, việc này chưa được xử lý dứt điểm.