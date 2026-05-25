Bộ Y tế siết quản lý thuốc giảm đau chứa fentanyl

Bộ Y tế vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentanyl.

Thời gian qua, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nhận được một số văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) trao đổi về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl.

Theo công văn mới nhất, ngày 8/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông báo về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành Sắc lệnh quy định fentanyl là “vũ khí hủy diệt hàng loạt”, coi fentanyl là mối đe dọa an ninh quốc gia cấp bách.

Tại khu vực châu Á và Đông Nam Á cũng đã phát hiện tội phạm sử dụng fentanyl và các dẫn chất để pha trộn vào ma túy và một số sản phẩm nhằm tăng cảm giác “phê” cho người sử dụng, đe dọa đến tính mạng người dùng.

Đặc biệt tại Việt Nam, tháng 11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, triệt phá thành công vụ án liên quan đến fentanyl tại Hà Nội, thu giữ 6 ống thuốc fentanyl (50mcg/10ml).

Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát chặt fentanyl và thuốc chứa fentanyl (Ảnh minh họa: Oasia).

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ thất thoát nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất nói chung, đặc biệt là fentanyl và thuốc chứa fentanyl nói riêng vào mục đích bất hợp pháp, Bộ Y tế có ý kiến như sau.

Thứ nhất, UBND các tỉnh, thành có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy liên quan đến các hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực dược, đặc biệt là quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt nêu trên. Tuyệt đối không để thất thoát, sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nhóm thuốc này.

Thứ hai, Sở Y tế các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở có hoạt động dược nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, kê đơn, cấp phát thuốc có chứa fentanyl; nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình có liên quan đến thuốc có chứa fentanyl.

Trong đó có việc bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau khi sử dụng và thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy thuốc, vỏ ống để ngăn ngừa tình trạng thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích.

Bên cạnh đó, các sở cũng cần chủ động rà soát, thống kê các đơn vị có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; tập trung kiểm tra các đơn vị có sử dụng, kinh doanh với số lượng lớn, đặc biệt là thuốc có chứa fentanyl.

Thứ ba, Bộ cũng đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở có hoạt động dược rà soát hoạt động có liên quan đến thuốc có chứa fentanyl tại đơn vị, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại mỗi giai đoạn của quy trình, không để tình trạng thất thoát thuốc xảy ra.

Trường hợp phát hiện tình trạng thất thoát thuốc, cơ sở phải chủ động báo cáo UBND tỉnh, thành phố trên địa bàn, cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh và cơ quan chức năng (trong trường hợp cần thiết) để kịp thời giải quyết.

Thứ tư, các cơ sở kinh doanh dược cũng cần nghiêm túc triển khai quy định hiện hành về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

Đồng thời, rà soát hoạt động kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh thuốc có chứa fentanyl; nghiêm cấm mua bán thuốc không đúng đối tượng nhằm tránh việc sử dụng thuốc vào mục đích bất hợp pháp.

Fentanyl là thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, thường được sử dụng phổ biến sau phẫu thuật.