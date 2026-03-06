Bộ Y tế nói về đề xuất theo dõi tâm thần đối với người áp lực công việc cao

Theo đó, lãnh đạo Cục Phòng bệnh cho biết, ngày 5/3, cơ quan này đăng tải dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Y tế; trong đó có nội dung về đối tượng, nội dung giám sát trong phòng, chống rối loạn tâm thần.

"Đây là nội dung mới được quy định trong Luật Phòng bệnh, hiện đang được các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực y tế thảo luận, góp ý.

Ngay sau khi đăng tải dự thảo để xin ý kiến, Cục Phòng bệnh đã nhận được một số phản hồi từ cơ quan báo chí và người dân. Cục đã tiếp thu các ý kiến và tiếp tục làm việc với các đơn vị chuyên môn về tâm thần và cơ quan quản lý liên quan để hoàn thiện dự thảo", đại diện Cục Phòng bệnh thông tin.

Nội dung trong dự thảo thông tư mới về đối tượng, nội dung giám sát trong phòng, chống rối loạn tâm thần đang được thảo luận, góp ý (Ảnh minh họa: Getty).

Theo Cục Phòng bệnh, việc hoàn thiện dự thảo nhằm xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Phòng bệnh có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, không tạo gánh nặng trong tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cơ sở y tế và người dân tự đánh giá các yếu tố nguy cơ, chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ gia tăng các rối loạn tâm thần trong cộng đồng.

Theo dự thảo, đối tượng giám sát trong phòng chống rối loạn tâm thần gồm 3 nhóm: người mắc rối loạn tâm thần; người tử vong do rối loạn tâm thần, người có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần.

Trong đó, ở nhóm người có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần, định nghĩa trong dự thảo nêu rõ, là người từng có tiền sử mắc rối loạn tâm thần hoặc có ít nhất một yếu tố nguy cơ về sinh học, tâm lý, xã hội hoặc các yếu tố khác liên quan.

Các yếu tố tâm lý và xã hội được đề cập trong dự thảo bao gồm: áp lực kéo dài hoặc sang chấn tâm lý do mất người thân, ly hôn, thất nghiệp; nhạy cảm, dễ lo âu, tự ti, cầu toàn quá mức; kỹ năng đối phó kém; áp lực cao, kéo dài về học tập, lao động, kinh tế…

Trong dự thảo, Bộ Y tế cũng đưa ra 4 yếu tố làm tăng nguy cơ mắc rối loạn tâm thần. Ngoài các yếu tố sinh học và di truyền; yếu tố xã hội, các yếu tố khác, yếu tố tâm lý cũng được nhấn mạnh.

Trong yếu tố tâm lý, dự thảo nêu rõ chú ý tình trạng stress kéo dài, sang chấn tâm lý do mất người thân, ly hôn, thất nghiệp; bạo lực gia đình, xâm hại, tai nạn, thảm họa; đặc điểm nhân cách nhạy cảm, dễ lo âu, tự ti hoặc cầu toàn quá mức; kỹ năng đối phó kém với stress và cảm xúc tiêu cực; tiền sử có ý nghĩ hoặc hành vi tự sát.

Cục Phòng bệnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân đối với dự thảo hướng dẫn Luật Phòng bệnh cũng như các văn bản chuyên môn liên quan nhằm tạo sự đồng thuận xã hội và bảo vệ tốt hơn sức khỏe người dân khi triển khai.