Bộ Y tế đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử trong Luật sửa đổi

Sáng 27/2, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo truyền thông chính sách của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tập trung vào hai nhóm chính sách:

Chính sách 1: Cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác.

Chính sách 2: Cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.

Sau 13 năm triển khai, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 15,8 triệu người hút thuốc, tỷ lệ hút thuốc ở người trưởng thành là 20,8%, trong đó nam giới chiếm 41,1%.

Mỗi năm, thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong, gánh nặng kinh tế do thuốc lá ước tính 108.700 tỷ đồng năm 2022, tương đương 1,14% GDP, nếu tính cả tổn thất môi trường, con số vượt quá 2% GDP mỗi năm.

Đặc biệt, sự xuất hiện và gia tăng nhanh của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới đang tạo ra nguy cơ nghiêm trọng đối với thế hệ trẻ.

Trước đó, Quốc hội đã có Nghị quyết số 173/2024/QH15: cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Sau khi Nghị quyết 173 có hiệu lực ngày 1/1/2025, tình trạng lưu hành các sản phẩm này trên thị trường đã giảm mạnh. Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, việc luật hóa các quy định cấm này trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là yêu cầu tất yếu.

Bên cạnh đó, thực tiễn giám sát cho thấy tình trạng vi phạm quy định về bán và trưng bày thuốc lá vẫn còn phổ biến.

Trung bình có 13 điểm bán thuốc lá quanh mỗi trường học tại các đô thị lớn, trên quốc tế đã có 59 quốc gia cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán, và các quốc gia áp dụng biện pháp này có tỷ lệ hút thuốc ở người lớn thấp hơn khoảng 7% so với quốc gia không áp dụng.

Khoảng 20,8% người Việt Nam trưởng thành hút thuốc lá (Ảnh: DocCheck).

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn, bảo vệ sức khỏe nhân dân là ưu tiên cao nhất. Bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương là trách nhiệm không thể trì hoãn.

Quyền được sống, học tập và làm việc trong môi trường không khói thuốc phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách.

TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất nên có thể bị lợi dụng để sử dụng ma túy thông qua việc phối trộn.

Người sử dụng có thể tự ý tăng tỷ lệ nicotine quá mức hoặc thêm ma túy và các chất gây nghiện khác vào để sử dụng mà khó bị phát hiện.

Tại Việt Nam, số trường hợp ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp xảy ra ở lứa tuổi thanh thiếu niên, trong đó có cả nữ giới.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khói thuốc lá chứa ít nhất 7.000 hóa chất, phần lớn là chất độc.

Trong đó, ít nhất 70 chất gây ung thư và nhiều chất gây tổn thương phân tử di truyền DNA, đột biến gen.

Hít phải khói thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 10-20 lần, là nguyên nhân chính gây ung thư phổi, gây 80-90% các ca tử vong.

Đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, xuất huyết não.

Sau hội thảo, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý đủ mạnh nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và kiểm soát các sản phẩm thuốc lá mới được xác định là định hướng trọng tâm.