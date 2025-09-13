Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Đề án miễn viện phí toàn dân

Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Trong đó, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT. Và từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí 1 lần/năm.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế vừa chủ trì cuộc họp với các cục, vụ triển khai tổng quát việc xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân. Đây là nội dung quan trọng nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp (Ảnh: Trần Minh).

Dự thảo Đề án miễn viện phí toàn dân sẽ được xây dựng và hoàn thành trong tháng 9. Trong đó, sẽ xác định cụ thể về mục tiêu, phạm vi, đối tượng, khung lý thuyết cũng như kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, viện phí và học phí chiếm 30-35% tổng chi tiêu của các hộ gia đình nghèo tại Việt Nam.

Trong khi đó, theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, bình quân quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xóa bỏ gánh nặng tài chính, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn giao Vụ BHYT là đầu mối, kết nối các đơn vị khẩn trương hoàn thành dự thảo đề án trình lãnh đạo Bộ; tham mưu việc thành lập Ban soạn thảo trong đó mời cả các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ, ngành liên quan và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Các cục, vụ, trường, viện tham mưu hoàn thành báo cáo thành phần về thực tiễn tình hình đóng viện phí, mô hình sử dụng dịch vụ và chi phí của quốc tế, rà soát quy định pháp luật có liên quan và báo cáo đánh giá tác động của chính sách khi ban hành đề án.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định Bộ Y tế hướng tới phương châm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết.

Vì thế, Bộ đã và đang nghiên cứu xây dựng đề án theo lộ trình, từng cấp chuyên môn, phạm vi, quy mô với mục tiêu từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030-2035 và mọi người dân đều có thẻ BHYT để được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng dịch vụ khám chữa bệnh.