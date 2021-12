Bổ sung vi chất vào muối ngăn chặn thiếu nhiều vi chất thiết yếu

Dân trí Thiếu I-ốt dẫn đến chậm phát triển trí tuệ ở trẻ em, thai chết lưu và sảy thai ở phụ nữ. Thiếu sắt làm tăng nguy cơ tử vong mẹ, phát triển thai nhi kém. Thiếu kẽm làm tăng tỷ lệ mắc tiêu chảy....

Ngày 1/12, WHO và UNICEF kêu gọi Chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý tăng cường thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP về việc bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào muối, bột mì, dầu ăn và sử dụng muối I-ốt và bột mì đã bổ sung vi chất trong chế biến thực phẩm.

Theo WHO, nghị định phù hợp với các khuyến nghị quốc tế về ngăn ngừa và kiểm soát tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, cũng như cho thấy cam kết của Chính phủ trong lĩnh vực cải thiện sức khỏe nhân dân.

Bổ sung I-ốt vào muối ăn, gia vị sẽ ngăn chặn tình trạng thiếu I-ốt nguy hiểm.

Các nghiên cứu cho thấy thiếu hụt I-ốt là nguyên nhân chính dẫn đến chậm phát triển trí tuệ ở trẻ em, thai chết lưu và sảy thai ở phụ nữ. Thiếu sắt làm tăng nguy cơ tử vong mẹ, phát triển thai nhi kém, suy yếu phát triển nhận thức, vận động ở trẻ em cũng như giảm năng suất lao động ở người lớn. Thiếu kẽm làm tăng tỷ lệ mắc tiêu chảy, nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và tử vong trẻ em.

Hiện Việt Nam đang nằm trong nhóm 26 nước còn lại trên thế giới bị thiếu I-ốt. Cuộc Tổng Điều tra dinh dưỡng Quốc gia 2019 cho thấy chỉ còn 30% hộ gia đình ở Việt Nam sử dụng muối I-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh.

Trong khi đó với vi chất kẽm, tình trạng thiếu kẽm ở Việt Nam rất trầm trọng, đặc biệt trong nhóm phụ nữ mang thai là 63% và trẻ em dưới 5 tuổi là 58%. Thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ em dưới 5 tuối là 53.2% và phụ nữ có thai là 50.3%.

"Bổ sung vi chất vào thực phẩm góp phần tạo ra một lực lượng dân số khỏe mạnh và thông minh sẽ đóng góp nhiều lợi ích hơn cho xã hội và sự phát triển của quốc gia", WHO khuyến cáo.

Theo đó, WHO hướng dẫn toàn bộ muối ăn được dùng trong gia đình hay chế biến thực phẩm đều cần được tăng cường I-ốt như là chiến lược hiệu quả và an toàn để phòng ngừa và kiểm soát các rối loạn do thiếu I-ốt gây ra. Việc bổ sung vi chất vào thực phẩm chế biến và các loại gia vị mặn, dầu ăn và bột mì, đã được toàn cầu ghi nhận và là một chiến lược hiệu quả với chi phí thấp để tăng lượng dưỡng chất vào cơ thể mà không cần phải thay đối thói quen ăn uống hoặc cần tới nguồn ngân sách lớn của quốc gia.

Bên cạnh đó, việc sử dụng muối I-ốt trong chế biến thực phẩm không gây ra các tác động bất lợi nào tới màu, mùi và vị của thành phẩm.

Đến nay, trong 126 quốc gia đang bắt buộc bổ sung I-ốt vào muối ăn, có 114 nước yêu cầu dùng muối đã bổ sung I-ốt cho thực phẩm chế biến. Ở châu Á, 17 quốc gia có quy định bắt buộc bổ sung vi chất dinh dưỡng vào bột mỳ; 7 quốc gia bắt buộc bổ sung vi chất dinh dưỡng vào dầu ăn và 35 quốc gia có quy định bắt buộc bổ sung I-ốt vào muối, trong đó có 29 quốc gia yêu cầu muối sử dụng trong chế biến thực phẩm phải là muối đã bổ sung I-ốt.

Tú Anh