Bỏ bữa sáng - thói quen đang âm thầm gây hại cho tim

Trong nhiều năm, bữa sáng đã được ca ngợi là rất quan trọng. Nhưng với cuộc sống bận rộn, ngày càng nhiều người bỏ bữa sáng hoàn toàn hoặc ăn uống vội vã (điều này cũng khá có hại), trì hoãn bữa sáng dưới hình thức nhịn ăn gián đoạn, kiểm soát cân nặng hoặc áp lực thời gian.

Nghiên cứu hiện chỉ ra rằng thói quen này có thể tệ hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó, đặc biệt là đối với sức khỏe tim mạch và động mạch.

Ảnh hưởng của việc bỏ bữa sáng đến sức khỏe động mạch

Động mạch vận chuyển máu mang oxy từ tim đến tất cả các tế bào trên khắp cơ thể. Theo thời gian, nó có thể bị hẹp lại do sự tích tụ mảng bám, được gọi là xơ vữa động mạch. Khi điều này xảy ra dần dần và âm thầm, nó làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Theo Times of India, bỏ bữa sáng cũng kích hoạt một chuỗi các phản ứng sinh lý có thể đẩy nhanh quá trình này.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người thường xuyên bỏ bữa sáng có thể có mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) cao hơn, huyết áp tăng và kháng insulin tăng. Cả ba yếu tố này kết hợp lại làm tăng nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch.

Khi cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng vào buổi sáng, nó sẽ bù đắp bằng cách giải phóng các hormone gây căng thẳng như cortisol. Sự gia tăng hormone này làm tăng tình trạng viêm, là nguyên nhân chính gây xơ cứng động mạch.

Hơn nữa, những người bỏ bữa sáng thường có xu hướng ăn quá nhiều vào các bữa sau trong ngày, tiêu thụ thực phẩm nhiều calo hoặc chế biến sẵn, làm tăng mức triglyceride và gây áp lực lên hệ mạch máu.

Một phân tích gần đây đã xem xét mối liên hệ giữa thói quen ăn sáng và giai đoạn đầu của bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu đã xác định được ba kiểu ăn sáng ở những người tham gia:

- Bữa sáng giàu năng lượng (>20% tổng lượng calo hàng ngày): 27%.

- Bữa sáng ít năng lượng (5-20% tổng lượng calo hàng ngày): 70%.

- Bỏ bữa sáng (<5% tổng lượng calo hàng ngày): 3%.

Những phát hiện mới cho thấy những người bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc chứng xơ vữa động mạch cao hơn đáng kể.

Một báo cáo trên Tạp chí của Học viện Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy những người trưởng thành bỏ bữa sáng có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao hơn 87% so với những người thường xuyên ăn sáng.

Một nghiên cứu khác được thực hiện ở Tây Ban Nha cho thấy những người thường xuyên bỏ bữa sáng có thành động mạch cảnh dày hơn, một chỉ số chính của chứng xơ vữa động mạch mới phát triển.

Các chuyên gia tin rằng mối liên hệ này không chỉ nằm ở việc một người ăn gì mà còn ở thời điểm người đó ăn. Cơ thể tuân theo nhịp sinh học và việc ăn uống phù hợp với nhịp sinh học đó giúp điều chỉnh quá trình trao đổi chất và lượng đường trong máu.

Bỏ bữa sáng làm gián đoạn nhịp điệu này, đẩy cơ thể vào trạng thái căng thẳng, thúc đẩy tích trữ mỡ và viêm, cả hai đều có hại cho sức khỏe động mạch.

Tại sao các triệu chứng thường không được phát hiện?

Điều đáng lo ngại nhất của tình trạng này là nó tiến triển âm thầm. Xơ vữa động mạch hình thành trong nhiều năm, và thường là hàng thập kỷ, mà không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi một biến cố nghiêm trọng xảy ra.

Các triệu chứng ban đầu như mệt mỏi nhẹ, chóng mặt hoặc khó thở thường được cho là do mệt mỏi thông thường. Khi người bệnh bị đau ngực hoặc đau tim, bệnh đã được xác định rõ ràng.

Xét nghiệm máu, xét nghiệm lipid máu và chụp cắt lớp vi tính như siêu âm động mạch cảnh là những phương pháp đáng tin cậy duy nhất để chẩn đoán sớm những thay đổi trong động mạch. Các bác sĩ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi lượng đường trong máu và huyết áp vì cả hai đều có mối tương quan cao với sức khỏe mạch máu.

Cách giữ cho động mạch của bạn khỏe mạnh

Giải pháp bắt đầu bằng việc khôi phục lại sự cân bằng cho thói quen buổi sáng. Ăn sáng lành mạnh giúp điều hòa quá trình trao đổi chất và tăng cường mức năng lượng ổn định.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên kết hợp các thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh, như yến mạch, các loại hạt, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Những chất này làm giảm cholesterol LDL và bảo vệ thành mạch máu.

Bên cạnh đó, việc uống đủ nước cũng quan trọng không kém, nước giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể và điều hòa mọi quá trình hoạt động của cơ thể.

Điều quan trọng không kém là tránh xa các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều đường hoặc chất béo chuyển hóa. Những thực phẩm này có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu và gây viêm, làm mất đi ý nghĩa của một bữa sáng sớm.