Bình Định: 7 người cùng một gia đình mắc Covid-19

Dân trí Trong 2 ngày 24 và 25/7, tỉnh Bình Định ghi nhận thêm 15 ca dương tính với SARS-CoV-2, đáng chú ý có 7 thành viên trong cùng một nhà mắc Covid-19.

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết tỉnh này ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đa số các trường hợp mắc Covid-19 đều trở về từ các tỉnh phía Nam là TPHCM, Bình Dương.

Phường Bình Định, thị xã An Nhơn (Bình Định) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cụ thể, BN87132 (nam, 19 tuổi, trú tại xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, Bình Định) đi từ Bình Dương lúc 22h ngày 21/7 đến Bình Định lúc 15h cùng ngày. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 23/7 dương tính với SARS-CoV-2.

BN87133 (nữ, 19 tuổi, trú tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định), đang sinh sống, học tập tại TPHCM. Khoảng 13h30 ngày 18/7 đi từ Bình Dương về địa phương lúc 4h ngày 19/7. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/7 dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/7/2021 dương tính SARS-CoV-2.

BN87134 (nữ, 41 tuổi, trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định đi chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Phù Cát lúc 13h ngày 19/7 (đã ghi nhận các bệnh nhân BN87098, BN87097, BN87099 trong ngày 24/7). Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/7 dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/7 dương tính SARS-CoV-2.

BN87135 (nam, 28 tuổi, trú tại Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) đang sinh sống, làm việc, học tập tại TPHCM được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh ngày 23/7. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/7 dương tính với SARS-CoV-2.

BN87136 (nam, 19 tuổi, trú xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, Bình Định), sống cùng nhà BN72430 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 21/7), thực hiện cách ly tại TTYT thị xã An Nhơn. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 23/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, trong ngày 24/7, tỉnh Bình Định ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2. Đáng chú ý, trong số này có 7 thành viên trong một gia đình ở xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, Bình Định) từ TPHCM về Bình Định được cách ly tại nhà nhiễm Covid-19, trong đó có cháu bé 1 tuổi.

Cụ thể, BN87093 (nam, 44 tuổi - cha), BN87094 (nữ, 44 tuổi - mẹ), BN87095 (nam, 20 tuổi - con trai), BN87096 (nam, 16 tuổi - con trai) đi xe máy từ TPHCM về đến Bình Định chiều 17/7.

Tại Trạm y tế xã Nhơn Tân, 4 người này được xét nghiệm bằng test nhanh, đều có kết quả âm tính, cùng thực hiện cách ly tại nhà ở xã Nhơn Tân.

Một khu vực cách ly tại thị xã An Nhơn (Bình Định).

3 bệnh nhân còn lại là BN87098 (nam, 36 tuổi - con rể), BN87097 (nữ, 25 tuổi - con gái), BN87099 (nữ, 1 tuổi - cháu ngoại) đi chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN 1394 từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) về Sân bay Phù Cát (Bình Định) lúc 13h ngày 19/7.

Trạm Y tế xã Nhơn Tân xét nghiệm bằng test nhanh 3 người này có kết quả âm tính, thực hiện cách ly tại nhà cùng với 4 người trong gia đình đã về trước đó. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần một) ngày 21/7 của vợ chồng con gái và cháu ngoại âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 22/7, cha, mẹ và 2 con trai được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/7 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu xét nghiệm lại. Ngày 23/7, kết quả xét nghiệm RT-PCR của 4 người đều dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay trong ngày 23/7, vợ chồng con gái và cháu ngoại được chuyển cách ly tạm thời tại TTYT thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả đều dương tính SARS-CoV-2.

Doãn Công