Bị thoát vị đĩa đệm, để lâu không chữa có sao không?

Anh T.T.Thành (TPHCM) gửi câu hỏi đến chuyên trang Ngoại thần kinh - Cột sống nhờ bác sĩ tư vấn như sau: “Tôi được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm L4, L5 gây chèn ép thần kinh. Vì bận công việc nên chưa chuyên tâm điều trị, gần đây tôi đau nhiều hơn. Tình trạng này kéo dài có ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng không? Tôi đang theo 1 dự án, nên vài tháng nữa khi dự án kết thúc mới đi chữa trị. Nếu chữa trị ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, có những phương án nào tối ưu cho tình trạng của tôi?”.

Dưới đây là phần trả lời của BS.CKII Lê Trọng Nghĩa, Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng L4-L5 là tình trạng nhân nhầy trong đĩa đệm thoát ra ngoài, gây chèn ép rễ thần kinh. Nếu kéo dài mà không điều trị, phần nhân thoát vị có thể chèn ép mạnh hơn, gây teo cơ, yếu chi, mất cảm giác, thậm chí rối loạn đại tiểu tiện. Bệnh hiếm khi đe dọa tính mạng nhưng có thể để lại di chứng vĩnh viễn nếu không điều trị kịp thời.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, người bệnh sẽ được thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng để đánh giá chính xác mức độ chèn ép, từ đó đưa ra một hoặc kết hợp nhiều phương án điều trị.

Điều trị bảo tồn: dùng thuốc giảm đau, giãn cơ, vật lý trị liệu, hướng dẫn tư thế đúng khi làm việc.

Phẫu thuật nội soi hoặc vi phẫu giải ép thần kinh: áp dụng cho thoát vị nặng, giúp giảm đau nhanh, ít xâm lấn, hồi phục sớm, có thể xuất viện sau 1-2 ngày.

Phẫu thuật thay đĩa đệm, cố định cột sống: chỉ định khi cột sống mất vững hoặc thoái hóa, hẹp ống sống nặng.

Phong bế giảm đau bằng steroid hoặc sóng cao tần: áp dụng khi không có chèn ép thần kinh nhưng vẫn đau kéo dài hoặc người bệnh không thể phẫu thuật.

BS.CKII Lê Trọng Nghĩa, Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Với trường hợp của bệnh nhân T.T.Thành (TPHCM) cần phải được sắp xếp thăm khám sớm, tránh để bệnh tiến triển nặng, ảnh hưởng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.