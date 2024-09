Mật ong - bí quyết trường thọ ngọt ngào

Mật ong được tiêu thụ ở mọi nơi trên thế giới. Ở Ikaria, Hy Lạp, một trong những vùng Xanh, nơi sinh sống của những người sống thọ nhất thế giới, nhiều cư dân lớn tuổi ăn mật ong ít nhất hai lần một ngày.

Họ khuấy mật ong vào cà phê vào buổi sáng và trước bữa tối. Người dân Ikaria cũng sử dụng mật ong để điều trị mọi thứ, từ cảm lạnh thông thường đến vết thương nhỏ.

Theo Mayo Clinic, mật ong thường được sử dụng như thuốc giảm ho và bôi ngoài da để điều trị vết bỏng và vết thương nhỏ.

Hơn thế, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mật ong có khả năng được sử dụng để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, làm dịu các vấn đề về đường tiêu hóa và giúp làm dịu các tình trạng thần kinh như trầm cảm và lo âu.

Sử dụng mật ong vừa phải giúp kiểm soát huyết áp, cholesterol, làm lành vết thương khi dùng tại chỗ, ức chế ho… (Ảnh: Healthline).

Một bài báo dựa trên nghiên cứu lâm sàng được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Dược lý học đã kết luận rằng mật ong có thể được coi là một tác nhân trị liệu tự nhiên cho nhiều mục đích y học khác nhau. Bằng chứng cho thấy nó có tiềm năng sử dụng trong điều trị các bệnh từ hen suyễn và tiểu đường đến ung thư.

Theo đó, flavonoid và polyphenol, cả hai đều hoạt động như chất chống oxy hóa, là hai trong số các phân tử hoạt tính sinh học chính có trong mật ong.

Mật ong độc đáo vì đây là loại thực phẩm duy nhất mà con người ăn được tạo ra hoàn toàn từ côn trùng. Bên cạnh hương vị và tính linh hoạt, mật ong cũng rất ổn định và hầu như sẽ tồn tại mãi mãi khi được bảo quản đúng cách.

7 lợi ích sức khỏe độc đáo của mật ong

Theo Healthline, mật ong giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, có đặc tính kháng khuẩn và có thể đóng vai trò trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường như một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Nhưng không chỉ có vậy.

Sản phẩm này cũng có một số lợi ích sức khỏe tiềm năng và đóng vai trò trong nhiều biện pháp khắc phục tại nhà và phương pháp điều trị y học thay thế.

Sau đây là 7 lợi ích sức khỏe độc đáo của mật ong:

Chứa nhiều chất dinh dưỡng

Mật ong về cơ bản là đường nguyên chất, không có chất béo và chỉ có một lượng nhỏ protein và chất xơ. Nó chứa một lượng nhỏ một số chất dinh dưỡng, nhưng hầu hết mọi người thường không tiêu thụ đủ mật ong để trở thành nguồn vitamin và khoáng chất đáng kể trong chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mật ong rất giàu hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe được gọi là polyphenol.

Giàu chất chống oxy hóa

Mật ong được chế biến tối thiểu chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học quan trọng và chất chống oxy hóa, chẳng hạn như flavonoid và axit phenolic.

Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, các gốc tự do này có thể tích tụ trong các tế bào và gây ra tổn thương. Tổn thương này có thể góp phần gây ra các tình trạng như lão hóa sớm, tiểu đường type 2 và bệnh tim. Do đó, nhiều lợi ích sức khỏe của mật ong là do hàm lượng chất chống oxy hóa của nó.

Mật ong thô thường chứa keo ong, có thể cải thiện mức cholesterol và triglyceride (Ảnh: Getty).

Kiểm soát lượng đường trong máu

Về việc kiểm soát lượng đường trong máu, mật ong có thể mang lại một số lợi ích nhỏ so với đường thông thường. Mặc dù mật ong làm tăng lượng đường trong máu của bạn giống như các loại đường khác, nhưng các chất chống oxy hóa có trong mật ong có thể giúp bảo vệ chống lại hội chứng chuyển hóa và tiểu đường type 2.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mật ong có thể làm tăng mức adiponectin, một loại hormone làm giảm viêm và cải thiện quá trình điều hòa lượng đường trong máu. Cũng có bằng chứng cho thấy việc uống mật ong hàng ngày có thể cải thiện lượng đường trong máu khi đói ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2.

Tuy nhiên, mặc dù mật ong có thể tốt hơn một chút so với đường tinh luyện đối với những người mắc bệnh tiểu đường, nhưng mọi người nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Có thể cải thiện sức khỏe tim mạch

Mật ong cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim. Theo một đánh giá, mật ong có thể giúp hạ huyết áp, cải thiện lượng mỡ trong máu, điều hòa nhịp tim và ngăn ngừa sự chết của các tế bào khỏe mạnh, tất cả các yếu tố này đều có thể cải thiện chức năng và sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu quan sát, bao gồm hơn 4.500 người trên 40 tuổi đã liên kết việc uống mật ong ở mức độ vừa phải với nguy cơ huyết áp cao thấp hơn ở phụ nữ. Một nghiên cứu trên loài gặm nhấm cũng chỉ ra rằng mật ong giúp bảo vệ tim khỏi tình trạng stress oxy hóa.

Ngoài ra, mật ong thô thường chứa keo ong, có thể cải thiện mức cholesterol và triglyceride.

Thúc đẩy quá trình chữa lành vết bỏng và vết thương

Trong lịch sử, mật ong được sử dụng tại chỗ để điều trị vết thương và vết bỏng. Cách làm này vẫn phổ biến cho đến ngày nay.

Một đánh giá về 26 nghiên cứu về mật ong và cách chăm sóc vết thương cho thấy mật ong có hiệu quả nhất trong việc chữa lành vết bỏng nhẹ và vết thương bị nhiễm trùng sau phẫu thuật.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng sức mạnh chữa lành của mật ong đến từ tác dụng kháng khuẩn và chống viêm của nó.

Có thể giúp ức chế cơn ho ở trẻ em

Ho là một vấn đề phổ biến đối với trẻ em bị nhiễm trùng đường hô hấp trên. Những bệnh nhiễm trùng này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống của trẻ em và cha mẹ.

Một đánh giá về một số nghiên cứu về mật ong và ho ở trẻ em cho thấy mật ong có vẻ hiệu quả hơn diphenhydramine đối với các triệu chứng ho. Nó cũng có thể giúp giảm thời gian ho.

Một đánh giá khác lưu ý rằng nó cũng có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ ở trẻ em bị ho. Hơn nữa, không giống như một số loại thuốc ho, mật ong không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Tuy nhiên, không bao giờ cho trẻ em dưới 1 tuổi dùng mật ong.

Dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn

Mật ong thường dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn. Để có được một lượng nhỏ chất chống oxy hóa từ mật ong, bạn có thể sử dụng theo bất kỳ cách nào bạn thường sử dụng đường. Nó rất tuyệt vời để làm ngọt sữa chua, cà phê hoặc trà. Bạn cũng có thể sử dụng nó trong nấu ăn và nướng bánh.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mật ong là một loại đường, vì vậy tiêu thụ nó sẽ khiến lượng đường trong máu của bạn tăng lên. Ăn một lượng lớn mật ong, đặc biệt là liên tục trong thời gian dài, có thể góp phần làm tăng cân và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường type 2 hoặc bệnh tim.