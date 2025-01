Bí quyết giúp bé hấp thu sắt tốt hơn nhờ công nghệ Lipofer

Hiểu được điều đó, Smartbibi Fesom ứng dụng công nghệ Lipofer hiện đại để mang đến giải pháp bổ sung sắt hiệu quả, an toàn và dễ dàng hơn cho trẻ.

Công nghệ Lipofer - Đột phá trong bổ sung sắt cho trẻ

Lipofer là sắt thế hệ mới, được phát triển dựa trên công nghệ Liposome tiên tiến, giúp tăng cường khả năng hấp thu của sắt trong cơ thể trẻ, đồng thời giảm thiểu tối đa các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Nhờ vậy, trẻ được bổ sung đủ lượng sắt cần thiết, tăng sức đề kháng và duy trì sức khỏe toàn diện.

Sắt pyrophosphate trong Lipofer trải qua một quy trình sản xuất đặc biệt, trong đó các hạt sắt được xử lý đến kích thước siêu nhỏ dưới 10 micromet, giúp tối ưu hóa diện tích tiếp xúc và tăng cường khả năng hấp thu. Sau đó, mỗi hạt sắt được bao bọc bởi lớp màng lipid giúp hòa tan dễ dàng trong nước, ngăn chặn phản ứng với dịch tiêu hóa và các thành phần khác trong sản phẩm.

Công nghệ này không chỉ đảm bảo tính ổn định của sắt mà còn giúp loại bỏ mùi vị kim loại, tạo trải nghiệm dễ chịu cho bé.

Cấu tạo sắt Lipofer (Ảnh: Shutterstock).

Khả năng hấp thu ưu việt của sắt Lipofer

So với các dạng sắt thông thường, Lipofer nổi bật với khả năng hấp thu cao hơn gấp 3,5 lần so với sắt pyrophosphate tự do và cao hơn 4,7 lần so với sắt fumarate. Nhờ lớp màng phospholipid kép tương tự cấu trúc màng tế bào, sắt Lipofer dễ dàng thẩm thấu qua màng ruột và đi vào máu, đảm bảo cơ thể bé nhận đủ lượng sắt mà không gây các tác dụng phụ thường gặp.

Nghiên cứu về khả năng hấp thu của sắt Lipofer

Smartbibi Fesom là sản phẩm nhập khẩu từ Ý, một lựa chọn lý tưởng để các mẹ yên tâm bổ sung sắt cho con. Sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về dưỡng chất mà còn dễ uống và không gây khó chịu.

Hương vị thanh mát, dễ chịu: công nghệ Liposome giúp che giấu mùi vị kim loại của sắt, mang đến hương vị thanh mát, phù hợp với vị giác của trẻ.

Khả năng hấp thu cao, không gây táo bón: sắt Lipofer không chỉ dễ dàng hấp thu vào cơ thể mà còn giảm thiểu các triệu chứng như táo bón hay khó chịu tiêu hóa, giúp bé cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng hàng ngày.

Thành phần kết hợp vitamin B12 và Acid folic: với công thức bổ sung các dưỡng chất thiết yếu, Smartbibi Fesom không chỉ hỗ trợ quá trình tạo máu mà còn giúp bé tăng cường sức đề kháng và phát triển toàn diện.

Smartbibi Fesom mang đến cho các mẹ giải pháp bổ sung sắt hiệu quả nhờ công nghệ tiên tiến và thành phần chất lượng cao, đạt các chứng nhận GMP và ISO quốc tế. Nhờ vị ngon dễ uống, các mẹ sẽ không còn phải lo lắng bé từ chối dùng sản phẩm hay gặp phải các vấn đề tiêu hóa thường thấy.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2431/2024/XNQC - ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

