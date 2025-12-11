Bí quyết bảo vệ thận từ những loại quả quen mặt

Thận giúp cơ thể lọc độc tố, điều hòa dịch, ổn định huyết áp và hỗ trợ nhiều chức năng sống khác. Khi thận hoạt động kém, chất thải có thể tích tụ, kéo theo mệt mỏi, phù nề hoặc tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Căng thẳng kéo dài, chế độ ăn nhiều muối hoặc đường, thiếu nước, huyết áp cao và tiểu đường đều có thể làm suy giảm khả năng lọc của thận theo thời gian. Vì vậy, chế độ ăn có lợi cho thận ngày càng được quan tâm trong các hướng dẫn dinh dưỡng.

Nhiều nghiên cứu ghi nhận một số loại trái cây quen thuộc có thể hỗ trợ giảm viêm, cung cấp chất chống oxy hóa và cải thiện môi trường chuyển hóa của thận.

Việt quất

Việt quất giàu anthocyanin giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào thận (Ảnh: Getty).

Việt quất thường được nhắc đến trong các khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh vì chứa nhiều anthocyanin. Đây là nhóm chất chống oxy hóa từng được Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ ghi nhận có khả năng giảm stress oxy hóa và viêm trong mô. Những yếu tố này liên quan trực tiếp đến tiến triển của bệnh thận mạn tính.

Một số tổng quan khoa học cho thấy anthocyanin có thể bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó làm chậm suy giảm chức năng lọc.

Việt quất có hàm lượng kali, natri và phốt pho thấp nên phù hợp với khẩu phần của người gặp vấn đề về thận. Loại quả này dễ kết hợp vào bữa sáng cùng yến mạch, sữa chua hoặc xay sinh tố để tăng lượng chất xơ và chất chống oxy hóa trong ngày.

Nam việt quất

Nam việt quất được biết đến nhiều nhờ lợi ích với đường tiết niệu. Các hợp chất trong loại quả này giúp ngăn vi khuẩn bám vào bàng quang và niêm mạc đường tiểu. Khi nguy cơ nhiễm trùng giảm, thận cũng tránh được gánh nặng xử lý các phản ứng viêm kéo dài.

Hiệp hội Thận quốc gia Hoa Kỳ đánh giá nam việt quất có thể hỗ trợ gián tiếp sức khỏe thận nhờ khả năng cải thiện môi trường đường tiểu.

Ngoài ra nam việt quất giàu polyphenol. Đây là nhóm chất được chứng minh trong nhiều nghiên cứu có khả năng chống viêm và chống oxy hóa.

Một số kết quả trên mô hình tế bào cho thấy polyphenol có thể hạn chế tổn thương ở ống thận. Người dùng có thể thêm loại quả này vào salad, sinh tố hoặc dùng nước ép không đường ở mức độ vừa phải.

Dâu tây

Dâu tây giàu vitamin C và chất chống viêm, lại chứa ít kali nên thân thiện với sức khỏe thận (Ảnh: Getty).

Dâu tây cung cấp lượng vitamin C tự nhiên dồi dào và nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống viêm. Nhờ đó dâu tây được xem là trái cây thân thiện với sức khỏe thận. Một nửa cốc dâu tây chỉ cung cấp khoảng 130mg kali theo số liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Mức này thấp hơn nhiều loại trái cây khác nên phù hợp với người cần hạn chế khoáng chất để tránh tích tụ trong máu.

Các nghiên cứu về chất chống oxy hóa trong dâu tây cũng cho thấy chúng có thể giúp giảm tổn thương từ stress oxy hóa. Khi phản ứng oxy hóa được kiểm soát tốt, thận ít chịu tác động xấu từ môi trường chuyển hóa. Dâu tây có thể ăn kèm ngũ cốc hoặc sữa chua để tăng chất xơ và duy trì cảm giác no lâu.

Chanh

Chanh giàu citric giúp tăng citrate trong nước tiểu, hỗ trợ giảm nguy cơ sỏi thận (Ảnh: Getty).

Chanh và nhóm trái cây có múi chứa lượng citric tự nhiên khá cao. Cơ thể chuyển citric thành citrate. Đây là chất từng được nhiều nghiên cứu sử dụng để phòng ngừa sỏi thận. Citrate giúp ngăn tinh thể canxi oxalat kết tụ với nhau. Khi lượng citrate trong nước tiểu đủ cao, nguy cơ hình thành sỏi giảm đáng kể.

Một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy uống nước chanh đều đặn có thể cải thiện bài tiết citrate và giảm nguy cơ tái phát ở người có tiền sử sỏi thận. Chanh cũng giàu vitamin C và flavonoid, 2 nhóm chất có đặc tính chống viêm.

Người dùng có thể thêm nước chanh vào nước ấm hoặc kết hợp cùng dưa chuột và bạc hà để uống trong ngày. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên bắt đầu với lượng nhỏ để tránh khó chịu.

Táo

Táo giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, lại chứa ít kali, natri và phốt pho nên hỗ trợ tốt cho thận (Ảnh: Getty).

Táo chứa chất xơ hòa tan, vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa. Đây là loại quả phổ biến trong các chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và đường huyết. Những yếu tố này đều liên quan mật thiết đến sức khỏe thận. Khi đường huyết và huyết áp được kiểm soát tốt, thận ít chịu áp lực từ quá trình lọc và duy trì cân bằng nội môi.

Các phân tích dinh dưỡng cho thấy táo có hàm lượng kali, natri và phốt pho thấp. Điều này đặc biệt có lợi với người bệnh thận vì giúp hạn chế tình trạng tích tụ khoáng chất. Chất xơ trong táo cũng hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và gián tiếp giúp hệ thống xử lý chất thải của cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Táo có thể ăn trực tiếp, nấu chín hoặc thêm vào các món salad.

Những loại quả trên không thay thế điều trị y khoa nhưng có thể góp phần tạo nên chế độ ăn hỗ trợ thận khỏe mạnh.

Kết hợp chúng cùng thực đơn ít muối, hạn chế đường và uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể duy trì môi trường ổn định cho thận. Người mắc bệnh thận mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi khẩu phần để bảo đảm an toàn.