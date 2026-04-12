Phát hiện khỉ đuôi dài quý hiếm lạc vào vườn, người dân giao nộp công an

Ngày 12/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Định Tân đã bàn giao một cá thể khỉ do người dân giao nộp cho Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 8/4, anh Trần Văn Dòng (SN 1973, trú tại thôn Yên Thôn, xã Định Tân) đã tự nguyện giao nộp một cá thể khỉ đực đuôi dài, nặng khoảng 8kg. Anh Dòng cho biết con khỉ này khả năng sống trên núi Quan Yên, đi lạc vào vườn nhà anh trước đó.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi dài, nặng khoảng 8kg của người dân giao nộp (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khỉ đuôi dài có tên khoa học là Macaca fascicularis, động vật rừng thuộc nhóm IIB - loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Theo Công an xã Định Tân, khu vực núi Quan Yên có hệ sinh thái đa dạng, nhiều động, thực vật sinh sống. Dưới chân núi có khoảng 50 hộ dân cư ngụ.

Thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với UBND xã và Hạt kiểm lâm Thạch Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi buôn bán, săn bắt động vật quý, hiếm.