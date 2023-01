Bệnh viện ở TPHCM thưởng Tết "0 đồng" cho nhân viên y tế

Những ngày cuối tháng Chạp, hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề đều đã thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán 2023. Với ngành y tế TPHCM, đây là một năm có rất nhiều thử thách và biến động khi phải tìm cách phục hồi lại sau thời gian dài dồn toàn lực chống dịch. Nhân viên y tế bệnh viện công lập nhận thưởng Tết thế nào là câu hỏi được xã hội quan tâm.

Bệnh viện thưởng Tết "0 đồng" cho nhân viên

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Thanh Sang, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) cho biết, năm nay bệnh viện có mức thưởng Tết là 6 triệu đồng/người, cao gấp đôi năm ngoái và bằng mức thưởng ở thời điểm trước dịch. Ngoài ra, mỗi nhân viên y tế cũng nhận được một phần quà Tết là nhu yếu phẩm từ bộ phận công đoàn. Đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Giám đốc bệnh viện, khi sau dịch, việc phục hồi khám chữa bệnh diễn ra khá chậm.

"Sau dịch, tình hình có cải thiện nhưng chưa đạt như kỳ vọng. So với năm 2021, có những chỉ tiêu của bệnh viện tăng 20-40%, một số chỉ tiêu bằng các năm trước" - bác sĩ Sang nói.

Bệnh viện Lê Văn Việt tổ chức nấu bánh chưng mừng xuân cho nhân viên y tế (Ảnh: TTS).

Còn tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, bác sĩ Cao Tấn Phước, Giám đốc bệnh viện thông tin, năm nay mỗi nhân viên y tế nhận thưởng Tết 5 triệu đồng, giảm 50% so với năm ngoái. Dù vậy, tổng số tiền nhận được của các y bác sĩ năm nay cao hơn, vì ngân sách sẽ chi trả tiền thu nhập tăng thêm còn thiếu của cả năm 2022 theo Nghị quyết 03 của Chính phủ, thay vì để bệnh viện tự xoay sở như trước.

"Nếu nhân viên lao động xuất sắc sẽ được chi bù ở mức 1,2 của hệ số lương, còn lao động tốt là 0,96. Nhờ chính sách này của Nhà nước mà mọi người đều lãnh được kha khá, thưởng Tết có giảm nhưng tổng thu nhập thì nhiều hơn" - bác sĩ Phước lý giải.

Để thu nhập phục hồi trở lại trong năm mới, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho rằng cần có sự cố gắng nỗ lực rất nhiều, phải triển khai các kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ để tạo được sự tin tưởng của người bệnh.

Nhân viên y tế làm việc tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) thông tin, sau khi cân đối các nguồn thu nhập của cả năm, Tết Nguyên đán 2023 nơi này chi thưởng Tết cho nhân viên y tế bằng một tháng lương cơ bản kèm theo hệ số lương cụ thể của từng người. Nếu tính luôn các khoản thu nhập tăng thêm theo quy định, mỗi người sẽ nhận khoảng 15-17 triệu đồng trong mùa Tết này.

"Mình cố gắng tối đa chỉ thưởng được vậy, một số chỗ khác còn không có nguồn để chi. Riêng bệnh viện chúng tôi sẽ tìm cách để cải thiện thu nhập cho anh em, như khám chữa bệnh dịch vụ, làm ngoài giờ…" - bác sĩ Khanh nói.

Bệnh viện quận Tân Phú chuẩn bị quà Tết là nhu yếu phẩm cho nhân viên y tế (Ảnh: BV).

Thậm chí, một bệnh viện đa khoa trên địa bàn TPHCM còn có mức thưởng Tết bằng… "0 đồng". Lý giải điều này với phóng viên Dân trí, giám đốc bệnh viện cho biết, trong đại dịch, các bệnh nhân của nơi này phải chuyển sang cơ sở khám chữa bệnh khác. Do đó sau khi bình thường mới, việc phục hồi lượng bệnh diễn ra rất chậm.

"Tết năm nay, bệnh viện xem tiền ngân sách chi thu nhập tăng thêm trong 4 quý năm 2022 như tiền thưởng Tết cho mọi người. Năm nay xé nháp, năm sau chúng tôi sẽ làm lại" - vị trên chia sẻ.

"Nói ra chỉ thêm chạnh lòng"

Trong tình hình khó khăn, vẫn có một số bệnh viện công cố gắng tăng tiền thưởng Tết để nhân viên yên tâm công tác.

Bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5) thông tin, năm nay gần 1.300 nhân viên y tế của nơi này có mức thưởng Tết trung bình khoảng 11-12 triệu đồng/người, tăng nhẹ so với năm ngoái.

"Thưởng Tết bệnh viện chỉ cố gắng tăng nhẹ chút xíu, chỉ là chút động viên cho anh em có không khí Tết, không đáng gì, nói ra chỉ thêm chạnh lòng. Đây là tình hình chung, câu chuyện buồn của ngành y tế" - bác sĩ Chiến tâm sự.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức hội thi văn nghệ mừng xuân cho nhân viên y tế (Ảnh: BV).

Viện Tim TPHCM có lẽ là cơ sở y tế công lập có mức thưởng Tết thuộc hàng tốt nhất. Theo thông tin từ TS.BS Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện Tim, dịp Tết dương lịch, nơi đây đã chi thưởng 10 triệu đồng/người. Còn trong Tết Nguyên đán, mỗi nhân viên y tế nhận một tháng lương và 35 triệu đồng.

"Tất cả khoản thưởng Tết đều được chi trả trước đó khoảng 2 tuần. Chúng tôi may mắn là bệnh viện chuyên khoa, nên sau dịch hồi phục nhanh do nhu cầu của bệnh nhân cao, thuận lợi hơn so với các bệnh viện đa khoa phải gồng gánh nhiều nhiệm vụ. Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng có nguồn tích lũy, nên dù dịch bệnh cũng duy trì được thu nhập của người lao động.

Sắp tới chắc chắn có nhiều khó khăn, chúng tôi đã nói trước điều này để anh em cùng cố gắng" - TS.BS Trạng nói.