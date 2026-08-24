Phát hiện đáng chú ý về cơ và mỡ của người hay uống cà phê

Cà phê từ lâu được biết đến chủ yếu nhờ tác dụng giúp tỉnh táo. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Đại học Oulu, Phần Lan, cho thấy thói quen uống cà phê có thể liên quan đến nhiều khác biệt khác trong cơ thể, từ lượng mỡ, khối cơ đến các chỉ dấu chuyển hóa và hormone.

Nghiên cứu được công bố trên European Journal of Nutrition.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu của 2.264 người, đều 46 tuổi, thuộc nghiên cứu Northern Finland Birth Cohort 1966.

Nhóm chuyên gia xem xét mối liên hệ giữa lượng cà phê tiêu thụ thường xuyên với các chất chuyển hóa lưu hành trong máu, chỉ dấu nguy cơ tim mạch - chuyển hóa và hormone giới tính.

Người uống nhiều cà phê có xu hướng ít mỡ, nhiều cơ hơn

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là những người uống nhiều cà phê có xu hướng sở hữu lượng mỡ toàn thân và mỡ nội tạng thấp hơn.

Đồng thời, khối lượng cơ xương ở nhóm này cũng cao hơn.

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là những người uống nhiều cà phê có xu hướng sở hữu lượng mỡ toàn thân và mỡ nội tạng thấp hơn (Ảnh: Getty),

Điều đáng chú ý là sự khác biệt xuất hiện dù chỉ số khối cơ thể (BMI) giữa nhóm uống nhiều và ít cà phê tương đối giống nhau.

Điều này cho thấy hai người có cùng BMI vẫn có thể khác nhau đáng kể về thành phần cơ thể. Một người có thể nhiều mỡ hơn, trong khi người còn lại sở hữu tỷ lệ cơ cao hơn.

Nghiên cứu cũng ghi nhận người tiêu thụ nhiều cà phê có nồng độ axit amin chuỗi nhánh trong máu thấp hơn ở cả nam và nữ.

Đây là nhóm chất từng được các nghiên cứu trước liên hệ với tình trạng kháng insulin và nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 khi duy trì ở mức cao kéo dài.

Những kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây từng ghi nhận mối liên hệ giữa việc uống cà phê và nguy cơ thấp hơn của một số bệnh chuyển hóa.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý phát hiện hiện tại chỉ cho thấy mối liên hệ, chưa chứng minh cà phê trực tiếp làm giảm mỡ hay tăng cơ.

Nam giới xuất hiện khác biệt rõ về testosterone

Ngoài thành phần cơ thể, nhóm nghiên cứu còn ghi nhận một số khác biệt đáng chú ý về hormone, đặc biệt ở nam giới.

Nam giới uống nhiều cà phê có xu hướng sở hữu hồ sơ glucose - insulin thuận lợi hơn, đồng thời có nồng độ testosterone toàn phần và testosterone khả dụng sinh học cao hơn.

Nồng độ globulin gắn hormone sinh dục, thường được gọi là SHBG, cũng cao hơn.

Tuy nhiên, testosterone tự do và chỉ số androgen tự do lại thấp hơn nhẹ.

Đây là một điểm khá bất ngờ bởi các chỉ số hormone không thay đổi theo cùng một hướng.

Ở phụ nữ, mối liên hệ ít rõ rệt hơn. Lượng cà phê tiêu thụ cao chủ yếu liên quan đến nồng độ SHBG cao hơn và một số chỉ số androgen tự do thấp hơn.

Luca Verroest, tác giả chính của nghiên cứu và là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oulu, cho biết cà phê được hàng triệu người sử dụng mỗi ngày nhưng hiểu biết về mối liên hệ giữa đồ uống này với chuyển hóa và hormone vẫn còn hạn chế.

Theo ông, điều nổi bật trong nghiên cứu là một "dấu ấn hormone" khá rõ, vẫn tồn tại ngay cả khi nhóm nghiên cứu đã tính đến BMI và các yếu tố lối sống.

Đáng chú ý, một số mối liên hệ còn khác nhau giữa nam và nữ.

Hormone có thể là một phần lời giải?

Các nhà khoa học cho rằng những khác biệt về hormone có thể giúp giải thích phần nào vì sao việc uống cà phê từng được nhiều nghiên cứu quan sát thấy có liên quan đến sức khỏe chuyển hóa tốt hơn.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết.

Nghiên cứu hiện tại mang tính quan sát. Điều đó có nghĩa các nhà khoa học không thể kết luận uống cà phê trực tiếp tạo ra những thay đổi về mỡ, cơ, chuyển hóa hay hormone.

Cũng có khả năng những người uống nhiều cà phê khác nhóm còn lại ở một số đặc điểm về lối sống hoặc sinh học mà nghiên cứu chưa thể kiểm soát hoàn toàn.

Bối cảnh nghiên cứu cũng khá đặc biệt.

Phần Lan là một trong những quốc gia có mức tiêu thụ cà phê cao nhất thế giới, với lượng trung bình khoảng 11,8kg cà phê mỗi người mỗi năm.

Do đó, dữ liệu từ nhóm dân số này cho phép các nhà nghiên cứu quan sát rõ hơn những khác biệt liên quan đến thói quen uống cà phê thường xuyên.

Nhóm tác giả cho biết kết quả hiện tại là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm xác định liệu cà phê thực sự có tạo ra những thay đổi sinh học này hay không, và nếu có, thành phần nào trong cà phê đóng vai trò chính.

Các nhà khoa học hiện đang tiếp tục kiểm tra giả thuyết trên mô hình động vật, với mục tiêu dài hạn là tiến tới các nghiên cứu can thiệp trên người.

Cho đến khi có thêm bằng chứng, kết quả chưa đủ để đưa ra khuyến nghị rằng mọi người nên uống nhiều cà phê nhằm giảm mỡ, tăng cơ hay điều chỉnh hormone.