Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Ảnh: BVCC).

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng.

Cùng với đó, 10 tập thể, 17 cá nhân thuộc Bệnh viện được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nằm trên phố Chu Văn An, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có tên cũ là Bệnh viện Saint Paul de Chartres, được Pháp xây dựng vào năm 1896. Bệnh viện đặt tượng thánh Paul trong khuôn viên và tiếp giáp với các đường, đại lộ lớn.

Từ năm 1911, Bệnh viện Saint Paul bắt đầu tiếp nhận chữa trị dân bản xứ thay vì phục vụ riêng quan quân Pháp.

Mùa xuân năm 1955, bệnh viện được chính quyền cách mạng tiếp nhận. Năm 1970, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị gồm Bệnh viện Saint Paul cũ, Bệnh viện B Nhi khoa, Bệnh viện Khu phố Ba Đình và Phòng khám Phụ khoa Hà Nội.

Nằm trên phố Chu Văn An, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có tên cũ là Bệnh viện Saint Paul de Chartres (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn là bệnh viện đầu tiên của Hà Nội thực hiện thành công ghép tạng.

Ca lấy - ghép tạng được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều thành tựu y học đỉnh cao đã được thực hiện tại bệnh viện như: lấy, ghép tạng từ người cho sống và người cho chết não, hay phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ cho bệnh nhi người nước ngoài, qua đó góp phần nâng cao uy tín của ngành y tế Việt Nam.

TS Hưng đề nghị, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục phát huy "Truyền thống trăm năm - Tiên phong công nghệ", tập trung xây dựng bệnh viện thông minh, hiện đại, hội nhập quốc tế.

Bệnh viện cần hoàn thiện hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu y tế số với các bệnh viện trong và ngoài nước; đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data, loT trong chẩn đoán, điều trị và quản trị bệnh viện, hướng tới bệnh viện thông minh, bệnh viện trí tuệ nhân tạo.

TS.BS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh, trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, đến nay, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã trở thành một địa chỉ y tế tin cậy, có uy tín trong nước và từng bước hội nhập quốc tế.

"Bệnh viện không chỉ đi đầu trong việc ứng dụng các kỹ thuật y học hiện đại, triển khai nhiều mô hình quản lý tiên tiến, mà còn là cái nôi đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều tuyến bệnh viện khác.

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã và đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống y tế Thủ đô và cả nước", TS Long chia sẻ.