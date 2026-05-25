Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trở thành Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh

Theo các chuyên gia y tế, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tối ưu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mỗi giọt sữa mẹ không chỉ mang nguồn dinh dưỡng quý giá, mà còn góp phần mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho nhiều trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân và có bệnh lý cần chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải trẻ nào cũng có thể được tiếp cận nguồn sữa mẹ ngay sau sinh, đặc biệt trong những trường hợp mẹ chưa có sữa về kịp thời hoặc gặp vấn đề sức khỏe sau sinh.

Việc phát triển mô hình Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh vì thế là một trong những giải pháp giúp mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn sữa mẹ thanh trùng an toàn cho trẻ sơ sinh cần hỗ trợ đặc biệt trong giai đoạn đầu đời.

Trước khi được công nhận, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc đã trải qua quá trình đánh giá năng lực triển khai Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh của Cục Bà mẹ và Trẻ em, Ngân hàng sữa mẹ Trung tâm - Bệnh viện Nhi Trung ương, CDC Hà Nội và Tổ chức Alive & Thrive.

Đoàn thực hiện đánh giá toàn diện nhiều nội dung trọng tâm như điều kiện pháp lý và năng lực hoạt động của bệnh viện, cơ sở vật chất và trang thiết bị bảo quản sữa, nhân sự và công tác đào tạo, hệ thống quy trình chuyên môn, công tác quản lý hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn chất lượng trong tiếp nhận, bảo quản, chia và sử dụng sữa mẹ thanh trùng.

Đây là một trong những mô hình có yêu cầu chuyên môn khắt khe trong lĩnh vực chăm sóc sơ sinh hiện nay. Đoàn đánh giá năng lực đã ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của BVĐK Hồng Ngọc trong lộ trình xây dựng Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh.

Sự kiện này là minh chứng cho định hướng phát triển hệ thống chăm sóc mẹ và bé theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và nhân văn mà bệnh viện luôn theo đuổi.

Trước đó, hệ thống Bệnh viện Hồng Ngọc đã được Bộ Y tế công nhận là “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” sau nhiều năm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại viện. Đây cũng chính là một trong những điều kiện tiên quyết để được triển khai Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh.

Ông Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em - chia sẻ: “Danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc là một trong những tiêu chuẩn khắt khe và cũng là tiêu chuẩn tiên quyết để thành lập Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh. Điều đó cho thấy Hồng Ngọc thực sự nghiêm túc trong việc đầu tư cho quyền lợi của trẻ sơ sinh”.

Song song với việc tham gia mạng lưới Ngân hàng Sữa mẹ, BVĐK Hồng Ngọc cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ như da kề da sau sinh, bú mẹ sớm giờ đầu và chăm sóc Kangaroo cho trẻ sinh non, nhẹ cân.

Hệ thống chăm sóc sơ sinh tại bệnh viện được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế với chứng chỉ ACHS về Tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe của Úc và Công nhận đào tạo ngoại khoa (RCS) từ Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng an toàn cho trẻ ngay từ những ngày đầu đời.

ThS. BS Vũ Mạnh Dũng - Trưởng khoa Sơ sinh BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh - chia sẻ: “Việc triển khai Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh không chỉ giúp nâng cao năng lực chăm sóc sơ sinh chuyên sâu tại bệnh viện, mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc mẹ và bé theo hướng toàn diện hơn. Chúng tôi cũng mong muốn thông qua mô hình này có thể lan tỏa mạnh mẽ hơn ý nghĩa của việc hiến tặng sữa mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ tới cộng đồng”.

Việc mở rộng mạng lưới Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cơ hội tiếp cận nguồn sữa mẹ thanh trùng an toàn cho nhiều trẻ sơ sinh hơn, đặc biệt tại các cơ sở có nhu cầu chăm sóc và điều trị sơ sinh chuyên sâu.

Trong bối cảnh tỷ lệ trẻ sinh non và trẻ cần hỗ trợ chăm sóc đặc biệt có xu hướng gia tăng, sự tham gia của các bệnh viện vào mạng lưới này là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng điều trị, đồng thời góp phần lan tỏa nhận thức cộng đồng về nuôi con bằng sữa mẹ và tinh thần sẻ chia dành cho những em bé cần được bảo vệ từ những ngày đầu đời.