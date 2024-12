Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc nhận chứng chỉ chăm sóc sức khỏe quốc tế từ ACHS

Trong lĩnh vực y tế, chứng chỉ của ACHS từ lâu được xem là bảo chứng cho chất lượng chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Thành lập từ năm 1974, ACHS là tổ chức uy tín, tầm vóc lớn, hoạt động độc lập và phi lợi nhuận, với sứ mệnh thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm đánh giá và cải thiện dịch vụ y tế.

Nhờ quy trình thẩm định chặt chẽ, khắt khe, các tiêu chuẩn của ACHS đã được nhiều bệnh viện danh tiếng trên thế giới áp dụng, không chỉ đảm bảo an toàn mà còn nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người bệnh.

PGS.TS.BS Lê Văn Thạch, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh chia sẻ, với tôn chỉ đề cao sự cải tiến chất lượng liên tục, bệnh viện nhận thức rõ rằng việc theo đuổi chứng chỉ ACHS không chỉ là một cơ hội mà còn là thách thức lớn, bởi các tiêu chuẩn chất lượng y tế luôn yêu cầu được duy trì ở mức cao nhất.

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc đã dành gần 2 năm để chuẩn bị, xét duyệt và trải qua các quy trình đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm nhiều chương trình đào tạo, phân công nhiệm vụ và tái cấu trúc các khoa phòng.

Kết quả bệnh viện đã áp dụng thành công 38/39 tiêu chí, 722 tiểu mục thuộc 6 khía cạnh chính của bộ tiêu chuẩn EQuIP 7 mới nhất năm 2024, gồm: chăm sóc người bệnh, dịch vụ chăm sóc, cải tiến chất lượng, quản trị doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực và an toàn môi trường bệnh viện.

Thành tựu vượt mong đợi này là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên y tế - phi y tế của Hồng Ngọc, cùng với niềm tin và sự đồng hành từ người bệnh.

Chứng nhận chất lượng bệnh viện quốc tế ACHS (theo bộ tiêu chí EQuIP 7).

Hành trình gần 2 năm để chạm tới chứng nhận chất lượng ACHS của BVĐK Hồng Ngọc được đánh giá nhanh so với nhiều bệnh viện khác, thường yêu cầu 3 năm hoặc hơn bao gồm cả thời gian chuẩn bị và xét duyệt. Tuy vậy, việc đạt thành tích tuyệt đối Accreditation theo bộ tiêu chí EQuIP 7 mới nhất 2024 đã chứng minh cho năng lực y tế, sự cố gắng không ngừng nghỉ và cũng đầy hiệu quả từ Hệ thống y tế Hồng Ngọc.

Có một số khía cạnh chất lượng được đội ngũ thẩm định từ ACHS đánh giá rất cao khi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là một trong những hệ thống y tế tiên phong thiết lập tại Việt Nam như: đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho bệnh nhân theo tuyên bố của WHO, cập nhật hệ thống trang thiết bị máy móc tiên tiến nhất thế giới phục vụ công tác khám và điều trị.

Bệnh viện cũng đảm bảo an toàn bức xạ quang học và tối ưu toàn diện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn. Các phòng mổ được áp dụng hệ thống lọc khí đảm bảo tiêu chuẩn không khí ở mức an toàn. Hệ thống quản lý thuốc tiêu chuẩn, đảm bảo tối ưu quy trình bảo quản thuốc, cấp phát thuốc an toàn và phù hợp; thiết lập hệ thống báo động đỏ trên quy mô toàn bệnh viện đồng thời xây dựng các đội "phản ứng nhanh" để cấp cứu người bệnh kịp thời khi xảy ra các trường hợp y tế khẩn cấp.

Dịch vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn chất lượng quốc tế.

Ông Timothy Gardner - Trưởng nhóm thẩm định ACHS cho biết: "Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đánh giá rất cao BVĐK Hồng Ngọc trong việc đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng trang thiết bị y tế, đảm bảo phát hiện sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe người bệnh, hệ thống báo động giúp kịp thời can thiệp cấp cứu và quy trình phòng ngừa nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ nhiễm khuẩn trên phạm vi toàn viện. Đây là những yếu tố chủ chốt và cũng đồng thời là cơ bản mà một bệnh viện muốn tiến tới tiêu chuẩn chất lượng chung trên phạm vi toàn cầu bắt buộc phải đáp ứng được".

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc nhận đánh giá cao từ tổ chức ACHS.

Dù bổ sung nhiều tiêu chí mới với mức độ yêu cầu cao hơn, BVĐK Hồng Ngọc vẫn xuất sắc đạt chứng nhận Accreditation - nấc thành tích tuyệt đối cho chứng chỉ của ACHS. So với 2 mức thành tích Foundation - Nền tảng; hay Recognition - Nhận thức; thì Accreditation - Công nhận là thành tích dành cho những cơ sở đã tiến xa trong hành trình chất lượng.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng có thể đáp ứng cũng có thể đáp ứng các tiêu chí thẩm định của hạng mục MA (Marked Achievement - Thành tựu đáng chú ý), làm động lực để viện tiếp tục cải tiến chất lượng.

Chứng nhận bệnh viện quốc tế ACHS (EQuIP7) sẽ có giá trị trong 3 năm và được thẩm định trở lại vào năm 2027. Tuy nhiên, với yêu cầu khắt khe của một trong những tổ chức đánh giá chất lượng y tế hàng đầu thế giới, ACHS sẽ tổ chức các kỳ đánh giá thường niên để đảm bảo những cam kết chất lượng luôn được duy trì ở mức cao nhất với người bệnh.