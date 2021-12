Bệnh sụp mí mắt - Nỗi lo của những người ở độ tuổi trung niên

Dân trí Sụp mí mắt là căn bệnh thường gặp ở những người trong độ tuổi trung niên, nó không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ mà còn gây suy giảm sức khỏe đôi mắt người bệnh.

Sụp mí mắt và những tác hại gặp phải

Theo tuổi tác, cơ thể mỗi người sẽ bắt đầu xuống dốc khi tuổi bắt đầu cao dần. Lúc này, các bộ phận trong cơ thể bạn sẽ bắt đầu suy giảm chức năng và trở nên lão hóa. Là một trong những bộ phận chịu tác động sớm nhất của quá trình này, mắt của những người ở độ tuổi trung niên dễ gặp phải tình trạng mí mắt trên chảy xệ cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và gây suy giảm sức khỏe đôi mắt nếu kéo dài.

Sụp mí mắt kéo dài không chỉ khiến người bệnh mất tự tin, ngại giao tiếp mà lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh thị giác gây nhược thị… Theo các chuyên gia, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến sụp mí mắt là sụp mí bẩm sinh và sụp mí mắc phải.

Sụp mí mắt bẩm sinh là do sự phát triển bất thường trong thai kỳ hoặc do chấn thương trong sản khoa. Trong khi đó, sụp mí mắt mắc phải do nhiều nguyên nhân gây ra như: Liệt dây thần kinh vận nhãn, chấn thương hoặc vùng mặt, khối u, biến chứng tiểu đường, trúng gió, hội chứng xoang hang… Ngoài ra, còn có một nguyên nhân nguy hiểm hơn đặc biệt thường gặp ở chị em phụ nữ, đó là biến chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ, nâng - cắt mí hỏng.

Lúc này đây, một phương pháp điều trị an toàn, tận gốc chính là "liều thuốc" giúp họ lấy lại sự tự tin và lối sống sinh hoạt thường ngày.

Phương pháp hỗ trợ điều trị sụp mí mắt an toàn, hiệu quả

Trải qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, người ta đã tìm ra nhiều phương pháp khác nhau để khắc phục căn bệnh sụp mí mắt. Trong đó, Đông Y là phương pháp được nhiều người tin tưởng áp dụng.

Những người trị liệu bằng cách áp dụng các phương pháp này sẽ được sử dụng thuốc đông y để phục hồi tổn thương não, dây thần kinh, giúp phục hồi cơ nâng mí từ bên trong. Sau khi não được hồi phục, dây thần kinh hết liệt, cơ nâng mí khỏe thì mắt sẽ mở to đều tự nhiên.

Việc sử dụng thuốc Đông y giúp phục hồi những tổn thương, mất cân bằng từ bên trong cơ thể. Cách làm này tuy tốn thời gian hơn so với những phương pháp khác, nhưng lại an toàn, mang đến hiệu quả lâu bền và có thể chữa trị tận gốc.

Chị Trịnh Thị Hà chia sẻ: "Trước đó tôi rất tự ti vì ngoại hình của mình, khi mắc căn bệnh này tầm nhìn của tôi cũng bị hạn chế, công việc, sinh hoạt hàng ngày cũng trở nên rất khó khăn. Sau khi tìm hiểu, tôi biết tới phương pháp Đông Y. Sau một thời gian kiên trì điều trị theo phương pháp, bệnh của tôi dần thuyên giảm, mắt cũng mở to và thị lực dần hồi phục."

Có thể nói, sụp mí mắt hoàn toàn không phải là căn bệnh khó chữa nếu chúng ta hiểu rõ được nguyên nhân và có phương pháp điều trị phù hợp. Để tránh ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và thẩm mỹ khuôn mặt, người bệnh nên tìm hiểu và khám tại các cơ sở y tế uy tín để sớm tìm ra nguyên nhân và điều trị.

Trường Thịnh