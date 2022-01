Bệnh nhân chạy thận rưng rưng đón Tết sớm

10 năm nay, kể từ khi phát hiện bị suy thận mạn, anh Lương Văn Hà (huyện Nghi Lộc, Nghệ An, hiện điều trị tại Khoa Thận, Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An) gần như lấy viện làm nhà. Những cữ lọc máu quanh năm khiến cánh tay trái của anh như biến dạng với những chiếc "cầu" to như quả chanh. Người đàn ông mệt mỏi ngồi lọc máu bởi nằm xuống khiến anh khó thở hơn.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện 115 Nghệ An trao tận tay bệnh nhân chạy thận những món quà Tết.

Anh Hà chạy thận tuần 3 buổi, sức khỏe gần như suy kiệt nên gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai người vợ. Bởi vậy, ngày Tết, ngoài nỗi buồn bệnh tật, với anh, còn là sự bất lực khi không thể phụ giúp vợ con trang trải một phần chi tiêu, sắm sửa trong nhà, nhất là năm nay, dịch Covid-19 khiến công việc buôn bán của vợ anh bị gián đoạn, thu nhập vì thế cũng giảm sút.

"10 năm nay, chưa năm nào tôi được đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình bởi mùng 2, chậm lắm là mùng 3 đã phải vào viện lọc máu. Buồn tủi lắm chứ nhưng bệnh tình như thế rồi, đành phải chịu, mình duy trì lọc máu thì vợ con đỡ vất vả chăm sóc", bệnh nhân Lương Văn Hà chia sẻ.

10 năm chạy thận, anh Lương Thanh Hà vẫn luôn nặng trĩu tâm tư, nhất là vào dịp Tết, khi nhà nhà đoàn viên sum vầy thì những bệnh nhân chạy thận như anh vẫn "lấy bệnh viện làm nhà".

10 năm qua, Tết nào anh cũng được đón nhận sự quan tâm đặc biệt của bệnh viện và các nhà hảo tâm. Năm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Đón nhận món quà từ tay lãnh đạo bệnh viện, anh Hà rưng rưng xúc động: "Cuộc sống của bệnh nhân chúng tôi gắn chặt với bệnh viện, bác sĩ, y tá, điều dưỡng trở thành người thân. Tết đến, vì sự sống của người bệnh, họ cũng không được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình. Những món quà này không chỉ có ý nghĩa lớn đối với chúng tôi về mặt kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn".

Theo bác sĩ Phạm Gia Trung - Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện 115 Nghệ An, hiện có gần 200 bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại khoa, phần lớn họ đều rơi vào tình cảnh ngặt nghèo do chạy thận lâu năm. Lọc máu chu kỳ đối với bệnh nhân suy thận mãn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng, bởi vậy, ngay cả vào dịp Tết, các bệnh nhân cũng phải duy trì việc đến viện.

16 năm nay, cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện 115 Nghệ An và các nhà hảo tâm luôn đồng hành, hỗ trợ bệnh nhân chạy thận bằng những phần quà thấm đẫm nghĩa tình.

Tuy nhiên, hiểu tâm lý của người bệnh nên khoa đã sắp xếp, bố trí lịch lọc máu trừ ngày Mùng Một để bệnh nhân có thể đón Tết bên gia đình.

"Đã thành thông lệ suốt 16 năm nay, lãnh đạo bệnh viện cùng tập thể cán bộ, y, bác sĩ và vận động các nhà hảo tâm để trao những phần quà Tết cho bệnh nhân chạy thận. Món quà không lớn chỉ san sẻ khó khăn về kinh tế để bệnh nhân và gia đình có thể đón cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn mà chúng tôi hi vọng rằng sẽ tiếp thêm niềm tin, niềm vui để bệnh nhân yên tâm điều trị", bác sĩ Phạm Gia Trung nói.

Món quà không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để bệnh nhân chạy thận yên tâm điều trị, đón năm mới với nhiều niềm vui và hi vọng hơn.

"6 năm qua kể từ khi bị phát hiện bị suy thận là 6 cái Tết tôi phải xa gia đình sớm để vào viện lọc máu, buồn và tủi thân lắm. Cũng từng ấy năm tôi được nhận quà Tết từ bệnh viện, thấy được động viên, an ủi nhiều lắm", bệnh nhân Trần Thị Hường (trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) tâm sự.