Chị N.T.P. (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mang thai lần hai với nhiều hy vọng. Khi thai được 28 tuần tuổi, chị P. đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng chảy máu âm đạo.

Kết quả siêu âm cho thấy chị bị nhau tiền đạo trung tâm, có thể gây chảy máu ồ ạt bất kỳ lúc nào, đặc biệt là trong quá trình chuyển dạ.

Chị P. tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: BV).

Các bác sĩ tại địa phương khuyên chị nên chấm dứt thai kỳ để đảm bảo an toàn. Không bỏ cuộc, chị cùng chồng quyết định tìm đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định với hy vọng giữ được con. Tại đây, người phụ nữ được theo dõi sát và điều trị bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Sản giàu kinh nghiệm.

Suốt thai kỳ, thai phụ trải qua 3 lần nhập viện cấp cứu vì ra huyết âm đạo. Có thời điểm, các bác sĩ còn nghi ngờ chị mắc nhau cài răng lược, biến chứng cực kỳ nguy hiểm khiến việc mổ lấy thai trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Nhờ phác đồ điều trị hợp lý và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, thai kỳ của chị P. được duy trì đến tuần thứ 37. Đến ngày 12/8, ê-kíp bác sĩ tại khoa Sanh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chủ động tiến hành mổ lấy thai cho bệnh nhân.

Trong khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi, tiếng khóc trong trẻo của bé gái vang lên đã khiến cả ê-kíp vỡ òa. Sau chuỗi ngày dài sống trong lo lắng và bất an, gia đình bệnh nhân cuối cùng cũng thở phào khi mẹ con sản phụ đều an toàn.

Em bé chào đời an toàn (Ảnh: BV).

TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên, Phó trưởng khoa Sanh - người trực tiếp phẫu thuật - cho biết đây là một trường hợp hiếm và đặc biệt.

Theo đó, nhau tiền đạo trung tâm là biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến chảy máu nghiêm trọng trong thai kỳ và khi sinh, đe dọa đến tính mạng cả mẹ và con. Tình trạng này xảy ra với tỷ lệ chỉ 0,4-0,5%, tức 4-5/1.000 ca thai nghén.

Ngoài ra, tình trạng này cũng có thể gây băng huyết sau sinh, nguy cơ nhau cài răng lược, nguy cơ cắt tử cung... Việc xử trí an toàn đòi hỏi phát hiện sớm, theo dõi chặt chẽ và lựa chọn thời điểm mổ phù hợp để bảo vệ cả mẹ và bé.

Quan trọng hơn, sản phụ cần được điều trị tại những cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa và phương tiện hỗ trợ hiện đại.

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu chẩn đoán ban đầu, theo dõi sát thai kỳ đến thời điểm ấn định mổ chủ động khi thai đạt 37 tuần. Song song đó, các bác sĩ đã hội chẩn và loại trừ khả năng nhau cài răng lược.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp có nhau cài răng lược thì bệnh viện đã chuẩn bị sẵn phương án can thiệp, bao gồm phối hợp với khoa Tim mạch can thiệp", bác sĩ Uyên nói.

Các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ theo lịch hẹn; thực hiện siêu âm tầm soát, nhất là ở giai đoạn giữa và cuối thai kỳ.

Với những trường hợp nhau tiền đạo, đặc biệt là nhau cài răng lược, sản phụ nên được theo dõi và điều trị tại bệnh viện có đầy đủ các chuyên khoa: Sản, Gây mê hồi sức, Sơ sinh và Can thiệp mạch máu.