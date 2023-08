Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam: Nặng 6,4kg khi 1 tuổi, phát triển tốt

Ngày 8/8, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp em bé sinh non với tuổi thai, cân nặng bé nhất Việt Nam được nuôi dưỡng thành công.

Trước đó, ngày 3/8, bé An Chi đến Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) tái khám khi tròn 1 tuổi. Bác sĩ gọi cô bé là "chiến binh", bởi đã rất nhiều lần cô bé vượt qua được ranh giới của sự sống - cái chết, lớn khôn từng ngày.

Bé An Chi trong thời gian nằm lồng ấp, chỉ nhỏ xíu như chú chuột Hamster, xung quanh là máy móc, dây chuyền chằng chịt (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS.BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa cho biết, ngày 3/8/2022, Trung tâm được đề nghị hỗ trợ một ca sinh non đặc biệt ở Khoa Sản, khi người mẹ mang thai được 22 tuần 4 ngày.

Thời điểm sinh em bé, bác sĩ nhi đứng ngay trong phòng đẻ, bên cạnh bác sĩ sản khoa, bởi họ lường được tình huống một em bé sinh non tháng chào đời.

Đúng 8h45 phút ngày 3/8/2022, em bé chào đời, không cất tiếng khóc. Ngay lập tức, các cô y tá, hộ lý, bác sĩ nhi khoa đưa bé vào lồng ấp và hỗ trợ bình thở oxy cầm tay, rồi nhanh chóng được đưa xuống cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa và trải qua hành trình dài giành giật sự sống.

Với cân nặng 400g, sinh non ở 22 tuần 4 ngày, bé An Chi là em bé nhỏ nhất được nuôi dưỡng thành công tại Việt Nam.

Mẹ An Chi nhớ lại, 7 ngày sau khi sinh con, được ra viện, gia đình mới cho gia đình vào thăm bé. "Nhìn thấy con gái bé nhỏ, chỉ to nhỉnh hơn con chuột Hamster một chút thôi, rồi các máy móc thiết bị, các dây truyền chằng chịt được cắm, kẹp lên đôi tay, đôi chân bé xíu xiu, mẹ đứng nhìn mà nghẹn lại, nước mắt tuôn trào", mẹ bé An Chi chia sẻ.

Trải qua 3 tháng, 4 ngày nằm lồng ấp, hơn 2 tháng trong phòng điều trị tích cực với bao lần "hú hồn" vì viêm phổi, suy hô hấp, viêm ruột... em bé cũng được ra phòng thường, rồi xuất viện.

Cô bé khi tròn 1 tuổi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tiến sĩ Nam cho biết, tại thời điểm bệnh nhi từ lồng ấp được ra ngoài phòng điều trị tích cực, chuyên gia Mỹ khi sang Việt Nam hội thảo đã trực tiếp đánh giá về quá trình phát triển não ở trẻ sinh non. Họ đã rất ngạc nhiên vì khả năng phát triển não của em bé tại thời điểm đó đang hoàn thiện bình thường, khi con sinh non 22 tuần 4 ngày.

TS.BS Nguyễn Thành Nam kiểm tra sức khỏe cho bé An Chi vào ngày bé tròn 1 tuổi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đến kiểm tra lại sức khỏe khi tròn 1 tuổi, bé An Chi nặng 6,4kg, cao 67cm, thể trạng đều ổn định, đang trong quá trình hoàn thiện, phát triển bình thường.

Hiện tại gia đình cho bé tập vận động hàng ngày mỗi buổi 40 phút để kích thích não bộ và các cơ vận động.

Trước đó, cháu đã biết lẫy ở giai đoạn 5 tháng hiệu chỉnh và 9 tháng chưa hiệu chỉnh. Hiện giờ cháu đang tập bò và tập ngồi; cháu đang nhú 2 chiếc răng ở hàm dưới.