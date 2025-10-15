Dùng điện thoại khi đi vệ sinh tăng nguy cơ mắc trĩ cao hơn 46%

Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại khi đi toilet, nhưng đây là một thói quen gây hại cho sức khỏe (Ảnh minh họa: Getty).

Tác giả chính, đồng thời là bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Trisha Satya Pasricha tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess (Boston, Mỹ), cho biết cuộc sống hiện đại và điện thoại di động có mặt trái là gây ra nhiều tác động có hại đến sức khỏe con người.

Một trong số đó liên quan đến địa điểm và thời lượng chúng ta sử dụng điện thoại - yếu tố có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Nghiên cứu khẳng định tuổi tác, giới tính, khối lượng cơ thể, việc tập thể dục hay lượng chất xơ tiêu thụ của người tham gia không ảnh hưởng đến kết quả. Điều này càng làm rõ tác hại của việc ngồi lâu trên bồn cầu.

Bác sĩ Pasricha và nhóm nghiên cứu tại Mỹ đã khảo sát 125 người tham gia nội soi đại tràng. Hơn 40% trong số họ bị trĩ, và 93% cho biết sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh ít nhất một lần mỗi tuần. Khoảng một nửa đọc tin tức khi ở trong nhà vệ sinh, 44% dùng mạng xã hội và 30% gửi email hoặc nhắn tin.

Nhiều người cho biết họ ở trong nhà vệ sinh trên 6 phút mỗi lần, và phần lớn cho rằng nguyên nhân là do điện thoại thông minh.

Nhà khoa học về sức khỏe kỹ thuật số Alex Beattie (Đại học Victoria, Wellington, New Zealand), người không tham gia nghiên cứu, nhận định: “Đây là một trong nhiều bằng chứng cho thấy điện thoại thông minh đã xâm nhập cả những góc riêng tư nhất trong cuộc sống và cơ thể chúng ta”.

Thời gian sử dụng màn hình trước khi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ; việc dùng điện thoại trên bàn ăn ảnh hưởng đến sự gắn kết gia đình. Và giờ đây, thói quen trong nhà vệ sinh cũng không còn an toàn.

Bệnh trĩ là gì?

Trĩ là các cụm mạch máu, cơ trơn và mô liên kết ở trong và xung quanh trực tràng dưới. Cấu trúc này giống lớp “đệm” giúp việc đại tiện dễ dàng hơn, nhưng khi các mô sưng lên hoặc chảy máu, đó là biểu hiện của bệnh trĩ.

Nguyên nhân phổ biến gồm rặn quá mức, thời gian đại tiện kéo dài hoặc đi đại tiện nhiều lần trong ngày. Một số nghiên cứu cho thấy ngồi lâu trên bồn cầu có thể khiến các mạch máu ở hậu môn và trực tràng giãn nở, dẫn tới bệnh trĩ. Vì vậy, nhiều bác sĩ khuyến cáo không nên đi vệ sinh quá 10 phút.

Một số chuyên gia còn khuyên không nên quá 3 phút, dựa trên nghiên cứu ở 100 bệnh nhân mắc trĩ, cho thấy họ thường dành nhiều thời gian đọc sách trong nhà vệ sinh hơn người khỏe mạnh cùng độ tuổi và giới tính.

Đọc sách khi ngồi trên bồn cầu không phải là hiện tượng mới. Trước đây, khi còn phổ biến bồn cầu xổm, nhiều người thậm chí đọc báo và dùng chính tờ báo đó để lau sau khi đi vệ sinh.

Tuy nhiên, điện thoại lại có mức độ gây phân tán cao hơn, khiến người dùng dễ mất tập trung vào việc đại tiện.

Nghiên cứu trên tuy quy mô nhỏ nhưng đã cho thấy mối tương quan rõ ràng giữa việc ngồi lâu trên bồn cầu và nguy cơ mắc trĩ. Vấn đề đọc sách hay dùng điện thoại trong nhà vệ sinh có thực sự gây bệnh hay không vẫn cần được nghiên cứu thêm.

“Chúng ta cần nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này”, bác sĩ Pasricha nói. “Nhưng tốt nhất là nên để điện thoại bên ngoài khi bạn đi vệ sinh”.

Cho đến khi có thêm bằng chứng, lời khuyên chung của các chuyên gia là hạn chế thời gian đi vệ sinh. Đi vệ sinh nên là ưu tiên hàng đầu của bạn, không phải lướt điện thoại.