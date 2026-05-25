Bé gái 2,5 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên hốc mắt

Tai nạn nguy hiểm từ thói quen vừa ăn vừa chạy ở trẻ

Ngày 25/5, Bệnh viện Việt Đức thông tin vừa cấp cứu một trường hợp dị vật là que xiên thịt đâm xuyên hốc mắt nguy hiểm.

Bệnh nhi là bé gái 2,5 tuổi, bị tai nạn khi cầm xiên thịt nướng vừa ăn vừa chạy. Sau tai nạn, trẻ đau đớn, quấy khóc liên tục và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển lên tuyến trên rồi tới Bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm.

Trẻ được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, trong tình trạng que xiên thịt đâm xuyên hốc mắt trẻ.

Que xiên thịt nướng cắm sâu từ vùng gốc mũi trái hướng thẳng lên hốc mắt và nền sọ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ đánh giá, đây là một trong những tình huống cấp cứu rất khó khăn bởi bệnh nhi còn quá nhỏ, hoảng loạn và không thể phối hợp thăm khám.

Các bác sĩ chỉ nhìn bên ngoài, xác định có một dị vật sắc nhọn xuyên từ gốc mũi vào ổ mắt, nhưng chưa thể xác định được độ sâu của dị vật, liệu đã thủng nhãn cầu, xuyên sọ não hay tổn thương mạch máu, thần kinh quan trọng hay chưa?

Trong khi đó, nếu tự ý rút dị vật ra ngoài có thể gây chảy máu ồ ạt, tổn thương thần kinh hoặc biến chứng sọ não nặng nề suốt đời.

Ngoài ra, ê-kíp phải đối mặt thêm một khó khăn, đó là dị vật que tre gần như không cản quang trên phim X-quang thông thường. Vì vậy các phim chụp ở tuyến dưới không thể xác định chính xác đường đi của đầu nhọn bên trong cơ thể trẻ.

Ngay trong đêm, tua trực cấp cứu đã phải kích hoạt quy trình hội chẩn đa chuyên khoa. Các chuyên gia đã xuống tận phòng chụp CT đa dãy để cùng dựng hình 3D xem lại từng lát cắt mỏng nhất nhằm truy tìm đường đi của dị vật không cản quang.

Hình ảnh trên CT cho thấy các mảnh thịt nướng bám trên que tre hiện lên khá rõ nhưng phần đầu nhọn của que tre lại chỉ hiện mờ rất khó xác định.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ chia sẻ, có lúc bác sĩ phải suy luận gián tiếp cấu trúc nào chưa thấy tổn thương thì hy vọng dị vật chưa xuyên qua vị trí đó.

Dị vật không cản quang trên hình ảnh chụp CT (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

"Nguy hiểm lớn nhất của trường hợp này là que xiên đi từ vùng gốc mũi hướng lên mắt trái, khu vực tập trung nhãn cầu, thần kinh thị giác, động mạch mắt, nền sọ trước, xoang hang tĩnh mạch chứa các mạch máu lớn của não…

Nếu dị vật xuyên thủng nhãn cầu, trẻ có nguy cơ mù vĩnh viễn. Nếu tổn thương thần kinh thị giác hoặc động mạch mắt, thị lực cũng có thể mất không hồi phục. Đặc biệt nếu dị vật xuyên sâu vào sọ não hoặc xoang hang, người bệnh có thể đối mặt với nhiễm trùng não, rò dịch não tủy, xuất huyết nội sọ hoặc nguy hiểm tính mạng ngay trong lúc phẫu thuật.

Trước tình huống khó khăn, toàn bộ ê-kíp đa chuyên khoa được huy động vào phòng mổ để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.

Trong gần một giờ phẫu thuật, các bác sĩ phải lần theo hướng đi của que xiên, bộc lộ và kiểm soát tổn thương từng milimet trước khi lấy dị vật ra ngoài.

May mắn, sau khi rút toàn bộ que tre, tình trạng huyết động của bệnh nhi vẫn ổn định, không có máu ồ ạt hay dịch não tủy trào ra ngoài. Nhãn cầu trái còn nguyên vẹn và vẫn duy trì được độ căng.

Bác sĩ xác định, que xiên thịt đã đi từ gốc mũi xuyên qua lớp cơ và tổ chức phía cực trên nhãn cầu rồi dừng lại ở đỉnh hốc mắt ngay trước khi xuyên vào sọ não.

Dị vật được rút ra từ từ từng milimet (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Vật sắc nhọn tưởng vô hại có thể gây tai nạn nghiêm trọng

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết, đây là trường hợp cực kỳ hy hữu và may mắn.

"So với trường hợp bệnh nhân bị đôi đũa đâm vào mắt trước đó, đầu đũa tù nên có thể trượt khỏi nhãn cầu. Trong khi đó que xiên thịt được vót nhọn nên hoàn toàn có khả năng đâm xuyên thủng nhãn cầu rất dễ dàng”, BS Giang thông tin.

Đến nay, sau phẫu thuật được 5 ngày, tình trạng bệnh nhi ổn định dần. Trẻ tỉnh táo, mắt trái còn sưng nề nhẹ, vẫn duy trì được thị lực. Tuy nhiên vận động nhãn cầu hiện vẫn còn hạn chế, bệnh nhi cần tiếp tục theo dõi sát về thần kinh sọ não, nhiễm trùng và chức năng thị giác trong những ngày tới.

PGS Hà cảnh báo, các tai nạn từ que xiên thịt, tăm tre, đũa, bút, que kẹo…ở trẻ nhỏ hoàn toàn có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thói quen vừa cầm đồ vừa chạy nhảy có thể khiến các vật dụng tưởng như vô hại trở thành dị vật xuyên thấu vùng mắt, sọ não…

Vì thế, cần luôn nhắc nhở trẻ không vừa chạy vừa ăn, tránh cho trẻ cầm các vật sắc nhọn...

Khi trẻ bị vật nhọn đâm vào cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên sâu để được xử trí đúng cách, cố định dị vật để tránh rung lắc.