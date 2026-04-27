Bé gái 14 tuổi mang khối u buồng trứng hơn 4kg, gia đình tưởng tăng cân

Ngày 27/4, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin, các bác sĩ vừa thực hiện ca phẫu thuật trường hợp hi hữu, bệnh nhi mới 14 tuổi có khối u buồng trứng khổng lồ, nặng hơn 4kg.

Người nhà bệnh nhi cho biết, 5 tháng qua, bụng trẻ to nhanh kèm theo cảm giác đau tức âm ỉ. Tuy nhiên, gia đình lại nghĩ con tăng cân, thay đổi sinh lý tuổi dậy thì nên trì hoãn khám. Đến khi bụng trẻ chướng căng rõ rệt, sờ thấy khối cứng lớn lan tới vùng mũi ức, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra.

Qua thăm khám và siêu âm, chụp chiếu, bác sĩ phát hiện ở buồng trứng phải của trẻ có một khối u lớn, có đặc điểm nghi ngờ u tế bào mầm ác tính, nhóm ung thư thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Ngoài ra, bác sĩ cũng phát hiện thêm khối u buồng trứng trái kích thước khoảng 8cm, hướng tới u bì lành tính.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Khoa Phụ ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết, các bác sĩ quyết định phẫu thuật sớm cho trẻ.

Khối u được lấy ra trọn vẹn, nặng 4,3kg (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau ca phẫu thuật, bác sĩ cắt bỏ trọn vẹn khối u buồng trứng phải nặng 4,3kg. Bên trong khối u chứa nhiều thành phần như răng, tóc, xương và các tổ chức kém biệt hóa, một đặc điểm thường gặp của u tế bào mầm.

Với buồng trứng trái, các bác sĩ tiến hành bóc tách khối u, bảo tồn phần tổ chức lành, nhằm giữ lại chức năng sinh sản và nội tiết cho bệnh nhi.

Hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, diễn biến ổn định, ăn uống bình thường.

TS Thắng cho biết: "Việc cắt bỏ khối u nguyên vẹn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong điều trị. Vì nếu là khối u ác tính, khi phẫu thuật bị vỡ tế bào ung thư có thể lan tràn trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ tái phát và khiến bệnh nhân phải điều trị hóa chất sau mổ.

Còn khi khối u được lấy trọn vẹn, khả năng không cần hóa trị sẽ cao hơn, giúp giảm gánh nặng điều trị cho người bệnh”.

Chuyên gia này nhấn mạnh, khối u buồng trứng ở trẻ mới 14 tuổi là rất hiếm gặp, cảnh báo cha mẹ không chủ quan trong theo dõi sức khỏe trẻ, nhất là trong giai đoạn dậy thì.

TS Thắng cũng khuyến cáo, tuyệt đối không xem nhẹ các dấu hiệu như bụng to bất thường, đau bụng kéo dài, kịp thời đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Việc phát hiện sớm không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn mở ra cơ hội bảo tồn chức năng sinh sản, đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài cho trẻ.