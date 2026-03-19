Bóc khối u khổng lồ trong bụng bé gái 5 tháng tuổi

Ngày 18/3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông tin đã phẫu thuật thành công một khối u quái khổng lồ trong ổ bụng một bé gái mới 5 tháng tuổi.

Trước đó, ngày 16/3, bé Đ.N.B.N. (5 tháng tuổi, trú tại Quảng Ngãi) được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng bụng ngày càng to. Ban đầu, mẹ bé cho rằng đây chỉ là hiện tượng chướng bụng bình thường.

Bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân 5 tháng tuổi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua siêu âm và chụp CT, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn, chiếm gần hết ổ bụng của bé. Sau hơn một giờ phẫu thuật, khối u có kích thước khoảng 15x10cm đã được lấy ra trọn vẹn.

Bác sĩ Nguyễn Phi Phong, Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, nhận định: "Với người lớn, đây đã là khối u lớn, nhưng với một em bé chỉ 5 tháng tuổi, đây có thể gọi là khối u khổng lồ". Sức khỏe của cháu N. đang tiến triển tốt sau phẫu thuật.

Cũng theo bác sĩ Phong, trong 2 ngày gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận và phẫu thuật 2 trường hợp ở tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhi D.N.T.L. (14 tháng tuổi) bị u nguyên bào thận (Wilms Tumor), phải cắt bỏ một quả thận; bệnh nhi N.K.H. (4 tuổi) bị u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) đã di căn.

Bác sĩ Phong nhấn mạnh, điểm đáng lo ngại là các bệnh nhi đều được phát hiện khi tuổi còn rất nhỏ nhưng khối u đã lớn hoặc có dấu hiệu di căn, làm tăng độ phức tạp trong điều trị và đòi hỏi sự can thiệp đa chuyên khoa.

Giải thích về các loại u này, bác sĩ Phong cho biết u nguyên bào thận là khối u thận ác tính thường gặp nhất ở trẻ em 2-5 tuổi, chiếm 5-7% các loại ung thư nhi khoa.

U nguyên bào thần kinh là u ác tính xuất phát từ hệ thần kinh giao cảm, chiếm 7-10% ung thư trẻ em nhưng có tỷ lệ tử vong cao, có thể xuất hiện ở ổ bụng, ngực hoặc cổ. Đối với u quái ổ bụng, đây là khối u từ tế bào mầm, có thể lành tính hoặc ác tính, thường được phát hiện muộn do diễn tiến âm thầm.

Các khối u ổ bụng ở trẻ em có đặc điểm chung là nằm sâu, khó phát hiện sớm và có triệu chứng không rõ ràng. Khi được phát hiện, khối u thường đã lớn, chèn ép các cơ quan lân cận, thậm chí đã di căn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi khám ngay khi có các dấu hiệu bất thường như bụng to bất thường, sờ thấy khối cứng, đau bụng kéo dài hoặc tái diễn, trẻ ăn kém, nhanh no, sụt cân, nôn ói không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, xanh xao…

"Phần lớn các bệnh lý u ở trẻ em có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Sự chủ động của gia đình chính là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe và tương lai của trẻ", bác sĩ Phong nhấn mạnh.