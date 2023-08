Bé gái 12 tuổi đến TPHCM "cầu cứu" vì ngực trái to gấp đôi ngực phải

Ngày 22/8, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa phối hợp với một bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối điều trị kịp thời một trường hợp mang khối u phát triển cực nhanh ở ngực.

Bệnh nhi là một bé gái 12 tuổi, quê Long An. Khai thác bệnh sử, trước nhập viện một tuần, ngực trái cô bé to lên bất thường kèm căng tức. Ban đầu, bé ngại và nghĩ rằng vú to lên do cơ thể đang phát triển nên không báo gia đình. Mãi sau đó khi quá khó chịu, bệnh nhi mới chia sẻ cho ba mẹ chở đi khám.

Thời điểm vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé được bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Xuyên, khoa Ngoại khám, ghi nhận ngực trái to gấp đôi ngực phải, tăng sinh mạch máu, sờ nóng và căng tức.

Bệnh nhi được chỉ định nhập viện, chụp MRI và làm các xét nghiệm. Kết quả cho thấy, ngực bé có khối hamartoma dạng cơ (một bệnh lý lành tính ở tuyến vú). Vì khối u phát triển quá nhanh, bệnh nhi cần được phẫu thuật để tránh xảy ra các biến chứng nguy hiểm.

Trước tình trạng trên, ekip điều trị của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, phối hợp cùng bác sĩ chuyên khoa tạo hình để lên kế hoạch mổ cho bệnh nhi.

Bé gái được xác định có hamartoma dạng cơ ở vú (Ảnh: BV).

Ca mổ kéo dài trong 2 giờ đồng hồ. Bệnh nhi được cắt trọn bướu, bảo tồn núm vú và mô tuyến vú. Hậu phẫu, bé được chăm sóc kỹ, giúp mô vú không sưng bầm, không tụ dịch, đảm bảo tính thẩm mỹ lẫn chức năng.

Theo bác sĩ, khi phát hiện bị khối u, bản thân người bệnh, đặc biệt ở tuổi mới lớn thường dễ bị stress, khủng hoảng tinh thần. Do đó, bên cạnh việc điều trị, vấn đề phổ cập kiến thức chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở tuổi dậy thì rất quan trọng.

Với trường hợp trên, nhờ đến bệnh viện và điều trị kịp thời, bệnh nhi may mắn thoát cảnh phải đoạn nhũ nạo hạch, nếu khối u phát triển nặng hơn. Ngoài ra sau khi phẫu thuật, bệnh nhi cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng và đúng cách, để tránh tình trạng nhiễm trùng.

Các bác sĩ khuyến cáo, để ngăn ngừa bệnh hamartoma ở vú, người dân cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng để cơ ngực săn chắc, bảo vệ ngực không bị tai nạn.

Ngoài ra, nên tập thói quen đi chụp nhũ ảnh kiểm tra định kỳ. Khi cảm thấy khó chịu hoặc dấu hiệu bất thường, hãy đi khám ở cơ sở chuyên khoa để được phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh lý về vú.