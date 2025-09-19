Bất ngờ va phải cửa ô tô đang mở trên đường, thầy giáo đảo lộn cuộc sống

Ngày 19/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi này vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị dị vật cắm sâu vào chân nhiều ngày sau một tai nạn.

Trước đó, vào sáng 28/5, khi đi qua vòng xoay Cây Gõ (TPHCM) để đến nhà học trò dạy kèm, ông Đ.T.P. (45 tuổi, ngụ xã Nhà Bè, TPHCM) bất ngờ va chạm với cánh cửa ô tô vừa mở trên đường.

Cú va đập mạnh khiến bàn chân phải của ông bị thương và sưng to. Bệnh nhân được đưa đến một cơ sở y tế gần đó để được sơ cứu, băng bó rồi cho về nhà. Tuy nhiên sau đó, vết thương ở mu bàn chân phải của người thầy giáo ngày càng nghiêm trọng, sưng đỏ, mưng mủ, rỉ dịch, kèm theo đau nhức kéo dài.

Chân thầy giáo P. sưng đau kéo dài sau tai nạn (Ảnh: BV).

Vì gần như không thể đi lại, bệnh nhân buộc phải ngừng việc dạy kèm, mất hẳn thu nhập và cuộc sống bị đảo lộn. Trong thời gian này, ông P. tự mua thuốc uống và tự thay băng vết thương tại nhà, nhưng tình trạng không cải thiện.

“Tôi cứ nghĩ chỉ là vết thương phần mềm, uống thuốc và thay băng sẽ dần hồi phục. Nhưng suốt hơn 2 tháng, bàn chân ngày càng diễn tiến nặng khiến tôi kiệt sức”, thầy giáo P. chia sẻ về quãng thời gian khó khăn vừa qua.

Đến ngày 20/8, vì không thể chịu đựng thêm, ông P. tìm đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (phường Bến Thành, TPHCM) cầu cứu. Tại khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, các bác sĩ thăm khám, chụp chiếu và phát hiện có dị vật nằm sâu trong mu bàn chân phải bệnh nhân, chỉ định phẫu thuật ngay.

Bác sĩ kiểm tra vết thương chân của bệnh nhân (Ảnh: BV).

BS.CKII Trần Hoa, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng cho biết, khi người bệnh đến, ê-kíp điều trị nhận thấy vết thương nhiễm trùng lâu lành nên nghĩ ngay đến khả năng có dị vật.

Sau phẫu thuật, họ lấy ra một mảnh nhựa cứng có kích thước 1x0,8cm. Đây chính là nguyên nhân khiến vết thương không hồi phục kéo dài. Chỉ 5 ngày sau mổ, vết thương của bệnh nhân đã khô, giảm sưng, có thể đi lại và dự kiến sớm xuất viện.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã lấy được dị vật khỏi chân và dự kiến sớm được xuất viện (Ảnh: BV).

Từ trường hợp này, BS.CKII Trần Hoa khuyến cáo, người bệnh khi bị chấn thương nếu mưng mủ lâu lành, sưng đỏ, đau nhức cần đến ngay các cơ sở y tế tuyến trên để được thăm khám, chẩn đoán chính xác.

"Người bệnh tuyệt đối không nên tự ý thay băng, tự điều trị tại nhà hay mua thuốc uống, bởi điều này có thể khiến tình trạng nặng thêm, nhiễm trùng kéo dài, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Như trường hợp của ông P. với một vết thương tưởng chừng đơn giản đã kéo dài hơn 2 tháng, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến ông đảo lộn cuộc sống", bác sĩ cảnh báo.