Bản tin ngày 27/8: Hơn 10.000 ca khỏi bệnh, 8 tỉnh không có ca nhiễm mới

Dân trí Ngày 27/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 12.920 ca mắc Covid-19, trong đó 12.901 ca ở trong nước. TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang là 5 tỉnh thành ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao.

Tính từ 18h ngày 26/8 đến 18h ngày 27/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.920 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca ghi nhận trong nước tại 41 tỉnh thành, với 6.627 ca cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.332 ca.

Cụ thể, tại TPHCM ghi nhận 5.383 ca, Bình Dương (4.187), Đồng Nai (996), Long An (454), Tiền Giang (312), Đà Nẵng (202), Tây Ninh (132), Khánh Hòa (131), Quảng Bình (125), Đồng Tháp (122), An Giang (91), Bình Thuận (87), Hà Nội (77), Cần Thơ (72), Thừa Thiên Huế (70), Đắk Lắk (63), Bà Rịa - Vũng Tàu (59), Nghệ An (57), Bến Tre (31), Bình Định (29), Thanh Hóa (28), Kiên Giang (28), Phú Yên (21), Trà Vinh (19), Bình Phước (17), Hậu Giang (15), Vĩnh Long (14), Quảng Trị (13), Quảng Ngãi (9), Sóc Trăng (8 ), Cà Mau (8 ), Ninh Thuận (6), Hà Tĩnh (6), Quảng Nam (5), Ninh Bình (5), Hà Nam (4), Gia Lai (4), Sơn La (3), Bạc Liêu (3), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Hải Dương (1).

Trong ngày 27/8, cả nước ghi nhận 12.901 ca Covid-19 trong nước, tăng 1.332 ca so với hôm qua.

Ngày 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 4.508 ca được lấy mẫu từ các ngày trước đó trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 410.366 ca nhiễm, đứng thứ 63/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 4.174 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), cả nước ghi nhận 406.233 ca mắc mới trong đó có 195.840 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum; Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.126 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên198.614 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.146 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.939

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.222

- Thở máy không xâm lấn: 93

- Thở máy xâm lấn: 866

- ECMO: 26

Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 356 ca tử vong tại TPHCM (287), Bình Dương (34), Đồng Nai (13), Khánh Hòa (10), Long An (7), Đà Nẵng (2), Bến Tre (1), Sóc Trăng (1), Thanh Hóa (1).

Đồng thời bổ sung 30 ca Covid-19 tử vong tại Phú Yên từ ngày 01-27/8/2021.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 18.843.004 liều, trong đó tiêm một mũi là 16.607.991 liều, tiêm mũi 2 là 2.235.013 liều.

Trong ngày, Sở Y tế TPHCM ban hành văn bản số 6056/SYT-NVY về việc sử dụng thuốc Molnupiravir cho người F0 có triệu chứng nhẹ.

Theo đó, người có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính (RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên), độ tuổi từ 18-65 tuổi và đồng ý tham gia chương trình sử dụng thuộc Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người có triệu chứng nhẹ sẽ được phát thuốc.

Người F0 có triệu chứng nhẹ gồm có các triệu chứng như: sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, nhịp thở ≤ 20 lần/phút, SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời và không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy.

Chương trình Túi thuốc điều trị F0 tại nhà và cơ sở điều trị đang được TPHCM khẩn trương triển khai, dự kiến trong tuần này hoàn tất chuẩn bị 100.000 túi thuốc đưa về các địa phương để chuyển đến cho F0 điều trị tại nhà. Thuốc điều trị Covid-19 cho F0 tại nhà được chia thành 3 gói (A, B, C), sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân.

Hồng Hải