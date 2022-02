Bận rộn vẫn khỏe mạnh, đừng quên bổ sung những loại vitamin quen thuộc này

Vitamin nhóm B - vitamin đa chức năng

Vitamin nhóm B đặc biệt quan trọng đối với cơ thể, nhất là với người trưởng thành thường xuyên gặp căng thẳng hoặc lao động thể lực nhiều. Nhóm B là phức hợp của 8 vitamin có thể tan trong nước, giúp tổng hợp acid amin và duy trì hoạt động hệ thần kinh. Riêng vitamin B12 hoạt động như coenzym - cần thiết cho sự phân chia tế bào và phát triển bình thường của cơ thể, phòng ngừa thiếu máu hồng cầu to.

Các loại vitamin nhóm B đến từ nhiều loại thức ăn khác nhau. Vitamin B1, B2, B3, B6 chủ yếu trong các loại đậu, thịt gia súc, gia cầm, trứng, gan, rau… Ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều vitamin B1, B2, B3, B6 nhưng dễ hao hụt qua quá trình xay xát, bảo quản, chế biến. Đặc biệt vitamin B12 chỉ có trong thực phẩm nguồn gốc động vật và nguồn cung phong phú nhất chính là gan động vật (gan bò: 1000 mcg vitamin B12/100g; gan gà: 200mcg vitamin B12/100g).

Vitamin C - vitamin của sức đề kháng

Vitamin C được nhiều người biết đến và xem như một vi chất dinh dưỡng tăng cường sức đề kháng. Các nghiên cứu còn cho thấy vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nhiễm trùng như cảm cúm, viêm đường hô hấp, đồng thời bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây oxy hóa, phục hồi tổn thương tế bào. Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen giúp thành mạch và mô liên kết bền vững, giảm tốc độ lão hóa. Hơn nữa, vitamin C hỗ trợ hấp thu sắt, acid folic nên gián tiếp phòng ngừa các bệnh lý thiếu máu. Điều này cần lưu ý cho những người theo chế độ ăn kiêng vì thịt đỏ là một trong những nguồn cung cấp chất sắt tốt nhất.

Lượng vitamin C cần thiết cho mỗi người tùy thuộc vào tuổi tác, giới tính, nhu cầu dinh dưỡng, bệnh lý kèm theo… Trung bình, người trưởng thành được khuyến nghị nên bổ sung khoảng 100mg vitamin C/ngày cho mọi hoạt động diễn ra trong cơ thể. Mặc dù vitamin C có nhiều trong các loại rau quả tươi thế nhưng rất dễ tan trong nước và dễ dàng bị phá hủy bởi quá trình oxy hóa, ánh sáng, nhiệt độ trong quá trình chế biến

Cách thức bổ sung vitamin nhóm B và C

Cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất ra lượng vitamin cần thiết mà phải nạp từ nhiều nguồn thực phẩm bên ngoài. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, nhiều người cần bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C để có sức đề kháng tốt hơn, tiếp thêm "năng lượng" cho công việc và vượt qua căng thẳng mùa dịch .

Đối với người trưởng thành, nếu sử dụng chất bổ sung cần chọn loại đa vi chất có hàm lượng vitamin và dạng bào chế phù hợp với nhu cầu và thuận tiện sử dụng. Lưu ý lựa chọn sản phẩm đạt các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, nhà sản xuất có uy tín.

Viên nén Enervon là chế phẩm bổ sung để điều trị hoặc phòng ngừa thiếu vitamin C và vitamin B ở người lớn và thanh thiếu niên trên 16 tuổi trong trường hợp thiếu hụt hoặc tăng nhu cầu như thời kỳ tăng trưởng nhanh, mệt mỏi, các trường hợp gắng sức về tinh thần và thể chất. Với hàm lượng vitamin C 500 mg giúp tăng cường đề kháng và các vitamin nhóm B giúp duy trì năng lượng, viên nén Enervon giúp bạn có đủ năng lượng cho một ngày dài bận rộn.

