Bạn có thể làm chậm quá trình lão hóa da như thế nào?

Da thay đổi như thế nào khi bạn già đi?

Theo Trường Y Harvard (Mỹ), lão hóa là một phần tự nhiên của cuộc sống và theo thời gian, nó mang đến những thay đổi cho làn da của chúng ta.

Khi chúng ta già đi, làn da trải qua một số thay đổi. Collagen và elastin, hai loại protein giúp da săn chắc và đàn hồi, bắt đầu bị phá vỡ, dẫn đến nếp nhăn và chảy xệ. Các tuyến dầu sản xuất ít dầu hơn, có thể khiến da bạn khô và thô ráp. Da cũng trở nên mỏng hơn, khiến da dễ bị tổn thương hơn.

Ngoài ra, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong nhiều năm có thể dẫn đến đốm đồi mồi và sắc tố không đều.

Những thay đổi này là tự nhiên, nhưng một số lựa chọn lối sống nhất định, chẳng hạn như bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, không hút thuốc và tuân theo quy trình chăm sóc da tốt, có thể giúp làm chậm quá trình này.

Một số lựa chọn lối sống nhất định có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa da (Ảnh minh họa: AdobeStock).

Cách chăm sóc da lão hóa

Chăm sóc da lão hóa có nghĩa là tập trung vào việc dưỡng ẩm, chống nắng và các phương pháp điều trị nhẹ nhàng. Sau đây là một số mẹo giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi tắn.

- Làm sạch nhẹ nhàng: Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ một lần mỗi ngày để loại bỏ bụi bẩn và dầu mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da. Tránh dùng xà phòng mạnh vì có thể làm da quá khô.

- Dưỡng ẩm thường xuyên: Khi da khô hơn theo tuổi tác, việc thoa kem dưỡng ẩm có thể giúp da ngậm nước và mịn màng. Thoa kem dưỡng ẩm không mùi hàng ngày sau khi tắm và bất cứ khi nào da bạn cảm thấy khô. Kem dưỡng ẩm có chứa axit hyaluronic hoặc glycerin có thể đặc biệt có lợi.

- Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày: Chống nắng là một trong những bước quan trọng nhất để làm chậm quá trình lão hóa da. Tiếp xúc với tia cực tím (UV) làm tăng tốc độ phân hủy collagen và elastin. Nó cũng gây tổn thương DNA có thể dẫn đến ung thư da.

Thoa kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF ít nhất là 30 vào mỗi buổi sáng, ngay cả trong những ngày nhiều mây và vào mùa đông.

- Bổ sung chất chống oxy hóa: Các sản phẩm chăm sóc da có chất chống oxy hóa như vitamin C có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường.

Vitamin C bảo vệ da khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra, đây là các phân tử không ổn định phá vỡ các tế bào da. Vitamin C giúp làm sáng da, làm đều màu da và làm giảm sự xuất hiện của các đốm đen bằng cách ức chế sản xuất sắc tố dư thừa.

- Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng: Tẩy tế bào chết một hoặc hai lần một tuần có thể loại bỏ tế bào da chết và giúp làn da của bạn trông tươi mới hơn.

Đốm đồi mồi

Đốm đồi mồi là những đốm nâu, đen hoặc xám phẳng thường xuất hiện ở những vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, như mặt, tay và vai. Chúng thường gặp ở những người trên 50 tuổi, nhưng những người trẻ tuổi cũng có thể bị nếu tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời.

Mặc dù đốm đồi mồi vô hại, nhưng chúng có thể là mối lo ngại về mặt thẩm mỹ đối với một số người. Sau đây là một số lựa chọn để làm giảm sự xuất hiện của chúng.

- Các sản phẩm bôi ngoài da.

- Lột da bằng hóa chất.

- Phương pháp điều trị bằng laser.

Nếp nhăn

Nếp nhăn là các đường và nếp nhăn hình thành trên da, thường là xung quanh mắt, miệng và trán. Chúng phát triển khi da mất đi độ đàn hồi và có thể sâu hơn sau nhiều lần biểu cảm khuôn mặt, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và trọng lực.

Retinoid là một trong những lựa chọn hiệu quả nhất cho nếp nhăn. Retinoid đề cập đến một loạt các sản phẩm chăm sóc da có chứa vitamin A. Chúng thúc đẩy collagen, cải thiện độ dày của da và làm mịn lớp ngoài của da.

Các lựa chọn điều trị được sử dụng cho các đốm đồi mồi, bao gồm laser và lột da bằng hóa chất cũng có thể hữu ích cho nếp nhăn. Ngoài ra cũng có một số lựa chọn điều trị xâm lấn hơn như lăn kim, chất làm đầy mô mềm…

Vết chân chim

Vết chân chim là những nếp nhăn nhỏ hình thành xung quanh khóe mắt ngoài. Vì vùng da quanh mắt mỏng nên đây thường là một trong những vùng đầu tiên xuất hiện dấu hiệu lão hóa.

Các phương pháp điều trị vết chân chim cũng giống như các phương pháp điều trị nếp nhăn. Lựa chọn lối sống cũng ảnh hưởng đến thời điểm vết chân chim xuất hiện và độ sâu của nếp nhăn. Một số yếu tố cần cân nhắc:

- Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và kem chống nắng: Ngoài kem chống nắng hàng ngày, hãy đeo kính râm hoặc mũ để bảo vệ mắt khỏi tia UV. Điều này cũng giúp giảm tình trạng nheo mắt, giúp ngăn ngừa vết chân chim.

- Kiểm soát căng thẳng: Những cảm xúc như tức giận, buồn bã và lo lắng dẫn đến biểu cảm khuôn mặt góp phần tạo nên vết chân chim. Học cách kiểm soát căng thẳng có thể làm giảm các nếp nhăn và vết chân chim này.

- Hút thuốc: Bạn cần thêm lý do để bỏ thuốc không? Hút thuốc làm tăng tốc độ phát triển của vết chân chim bằng cách làm giảm lưu lượng máu đến da và phá vỡ collagen và elastin.

Bọng mắt

Bọng mắt, hay quầng thâm, là tình trạng da sẫm màu, sưng tấy hoặc phù nề dưới mắt, có thể khiến bạn trông mệt mỏi. Mối quan tâm phổ biến này thường là do các cơ và mô xung quanh mắt yếu đi. Các yếu tố khác, chẳng hạn như thiếu ngủ, di truyền và tích nước, có thể khiến bọng mắt dễ thấy hơn.

Các lựa chọn để giải quyết tình trạng bọng mắt bao gồm từ trang điểm đơn giản để che chúng, đến chất làm đầy và tái tạo bề mặt da, hoặc thậm chí là phẫu thuật đối với những trường hợp nghiêm trọng hơn.

Sau đây là một số mẹo để giảm tình trạng bọng mắt:

- Giữ mát: Đắp khăn lạnh vào vùng dưới mắt có thể tạm thời làm giảm bọng mắt.

- Sử dụng kem dưỡng mắt có chứa caffeine: Caffeine bôi ngoài da có thể giúp giảm quầng thâm dưới mắt bằng cách giải quyết tình trạng sưng tấy và đổi màu do các mạch máu bị rò rỉ.

- Hãy thử peptide: Peptide, có trong nhiều loại kem dưỡng mắt, thường được sử dụng để giảm quầng thâm.

Chúng hoạt động theo nhiều cách khác nhau, một số kích thích collagen và elastin, trong khi một số khác ngăn chặn các enzyme phá vỡ cấu trúc da và peptide vận chuyển cung cấp các chất dinh dưỡng giúp phục hồi và tăng cường sức mạnh cho da.

- Nằm ngửa khi ngủ: Nằm ngửa khi ngủ với đầu hơi nâng cao có thể giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất lỏng quanh mắt, giảm sưng tấy và làm mờ quầng thâm.