Bác sĩ Việt trình bày ca can thiệp tim mạch phức tạp tại hội nghị hàng đầu thế giới

Sự kiện đã góp phần ghi dấu ấn cho lĩnh vực tim mạch can thiệp tại Việt Nam trên bản đồ y học thế giới.

TCT 2025 - Diễn đàn quy tụ những tiến bộ đột phá trong tim mạch can thiệp

Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) là hội nghị thường niên của tim mạch can thiệp, quy tụ hơn 10.000 chuyên gia, bác sĩ và nhà khoa học quốc tế. Tại đây, những công nghệ, kỹ thuật và phương pháp điều trị tiên tiến nhất được giới thiệu, chia sẻ và cập nhật thông qua các phiên báo cáo, thảo luận chuyên sâu.

Hội nghị năm nay diễn ra từ ngày 25/10 đến 28/10 tại Trung tâm Moscone, San Francisco (Hoa Kỳ) đã mang đến bức tranh toàn cảnh về những bước tiến vượt bậc trong can thiệp mạch vành, thay - sửa van tim cùng nhiều nghiên cứu lâm sàng đột phá hứa hẹn định hình lại thực hành can thiệp tim mạch toàn cầu trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, TCT 2025 cũng gửi đi thông điệp về bình đẳng trong tiếp cận y tế, để mọi bệnh nhân đều có cơ hội hưởng lợi từ những thành tựu tim mạch hiện đại.

TCT 2025 là diễn đàn tim mạch lớn và uy tín hàng đầu thế giới (Ảnh: BTC).

Dấu ấn Việt Nam tại diễn đàn quốc tế: Báo cáo ca bệnh tim mạch phức tạp và hiếm gặp

Trong khuôn khổ hội nghị, ThS.BS Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đã mang tới bài báo cáo về trường hợp bệnh nhân nam 70 tuổi có tiền sử bệnh ba thân động mạch vành, đã từng phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành nhiều năm trước. Mới đây, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên - một cấp cứu tim mạch tối khẩn cấp.

ThS.BS Nguyễn Văn Hải vinh dự được báo cáo tại Hội nghị TCT 2025 (Ảnh: BTC).

Kết quả chụp mạch tại BVĐK Hồng Ngọc cho thấy cầu nối tĩnh mạch hiển tự thân (là một phẫu thuật tạo đường dẫn lưu máu bằng cách nối trực tiếp động mạch và tĩnh mạch ở cánh tay hoặc cổ tay) bị tắc từ đoạn đầu, kèm gánh nặng huyết khối lớn. Đây là một trong những tình huống nguy hiểm và hiếm gặp nhất trong thực hành can thiệp tim mạch hiện nay.

Trước thách thức đó, ê-kíp bác sĩ dưới sự chủ trì của ThS.BS Nguyễn Văn Hải đã lựa chọn chiến lược can thiệp táo bạo nhưng chuẩn xác: Hút huyết khối - nong bóng - sử dụng bóng phủ thuốc chống tái hẹp thay vì đặt stent, giúp tái thông hoàn toàn dòng chảy đồng thời tránh biến chứng nguy hiểm như không tái tưới máu, huyết khối hay tái hẹp trong stent.

Ê-kíp can thiệp BVĐK Hồng Ngọc tiến hành can thiệp cho bệnh nhân (Ảnh: BTC).

Kết quả mang lại sự phục hồi ngoạn mục cho bệnh nhân, khẳng định năng lực chuyên môn và bản lĩnh của bác sĩ Việt Nam trong xử trí những ca bệnh phức tạp.

Bài báo cáo của ThS.BS Nguyễn Văn Hải đã thu hút sự quan tâm và thảo luận từ các chuyên gia hàng đầu tại Hội nghị TCT 2025. Nhiều đại biểu quốc tế đánh giá đây là một trong những ca bệnh hiếm, được xử lý xuất sắc và sáng tạo, thể hiện tư duy can thiệp hiện đại, kỹ năng chuyên sâu và bản lĩnh lâm sàng của đội ngũ bác sĩ.

Thành công của bài báo cáo là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, nghiên cứu không ngừng và khát vọng tiếp cận những tiến bộ y học mới nhất. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ bác sĩ Việt Nam trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu, từ đó áp dụng linh hoạt vào thực hành lâm sàng trong nước.

Trong thời gian tới, những kỹ thuật và xu hướng điều trị tiên tiến được giới thiệu tại TCT 2025 được kỳ vọng sẽ sớm được cập nhật và ứng dụng tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe tim mạch cho người bệnh.

Thông tin liên hệ:

Khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Số 8 đường Châu Văn Liêm, phường Từ Liêm, Hà Nội

Số 55 phố Yên Ninh, phường Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0911 858 626.