Bác sĩ kịp thời cứu sống bé trai ngừng tim do điện giật ở bãi biển

Ngày 3/5, bác sĩ Hồ Khắc Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), cho biết bé trai bị ngừng tim do điện giật tại biển Quỳnh đã ổn định sức khỏe, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/5, trong lúc cùng gia đình đi chơi tại khu vực biển Quỳnh (xã Quỳnh Phú, Nghệ An), bác sĩ Thủy phát hiện một bé trai hơn 10 tuổi bị điện giật.

Cháu bé bị điện giật được bác sĩ Thủy cứu kịp thời (Ảnh: Q.Lưu).

Sự việc khiến cháu bé ngã xuống nền, rơi vào tình trạng ngừng tim. Xung quanh, người thân và nhiều người có mặt hoảng loạn.

Trước tình huống khẩn cấp, bác sĩ Thủy nhanh chóng tiếp cận, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục để cấp cứu cho nạn nhân.

Nhờ được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật, sau khoảng 2-3 phút, cháu bé bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh, dần qua cơn nguy kịch.

Sau khi được cấp cứu ban đầu, nạn nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc y tế để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Chia sẻ sau sự việc, bác sĩ Hồ Khắc Thủy khiêm tốn nói: “Đây là phản xạ nghề nghiệp bình thường. Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cao nhất cho việc cứu người”.