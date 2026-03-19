Bác sĩ kể lại phút giây cứu người đàn ông bất ngờ gục trên sân bóng

Một bác sĩ tại Nghệ An đã không ngần ngại bế con nhỏ, lao vào sân bóng chuyền để cấp cứu kịp thời một người đàn ông bị ngừng tuần hoàn, giành lại cơ hội sống cho bệnh nhân trong gang tấc.

Bác sĩ Biên cấp cứu người đàn ông gục ngã trên sân (Video: Hữu Dũng).

Sự việc xảy ra vào chiều 17/3 tại sân bóng chuyền khối 12, Quán Bàu, phường Vinh Hưng (Nghệ An). Ông N.V.N. (64 tuổi, trú phường Thành Vinh) đang tham gia trận bóng chuyền hơi thì bất ngờ loạng choạng và gục ngã xuống sân.

Bác sĩ Trần Văn Biên (trú khối 12, Quán Bàu, phường Vinh Hưng), khi đó đang bế con nhỏ đi dạo gần khu vực sân bóng, đã nghe tiếng tri hô và lập tức chạy tới hiện trường.

"Khi tôi chạy tới, người đàn ông đã rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Lúc đó không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ còn một việc là phải ép tim ngay để giành lại cơ hội sống cho bệnh nhân", bác sĩ Biên chia sẻ.

Kiểm tra nhanh, bác sĩ Biên xác định nạn nhân không thở, không có mạch, đồng tử giãn. "Đây là tình huống ngừng tuần hoàn nên phải ép tim ngay, nếu chậm trễ sẽ vượt quá "thời gian vàng", não thiếu oxy có thể dẫn đến tổn thương không hồi phục", bác sĩ Biên nhấn mạnh.

Không có thiết bị y tế hỗ trợ, việc cấp cứu hoàn toàn dựa vào kỹ năng chuyên môn của bác sĩ Biên. Trong khi đó, những người xung quanh đã hỗ trợ và gọi xe cấp cứu. "Những phút đầu rất căng thẳng, chưa có dấu hiệu hồi phục. Nhưng chúng tôi xác định phải cố gắng hết sức, vì chỉ cần chậm vài phút, bệnh nhân có thể không qua khỏi", bác sĩ Biên kể lại những giây phút sinh tử.

Người đàn ông đang chơi bóng chuyền hơi bất ngờ đổ gục xuống sân (Ảnh cắt từ clip).

Sau 10-15 phút ép tim liên tục, nạn nhân bắt đầu có mạch trở lại và xuất hiện nhịp thở yếu. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy việc cấp cứu bước đầu đã thành công. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị và hiện đã qua cơn nguy kịch ban đầu.

Bác sĩ Biên khuyến cáo, trong các trường hợp ngừng tuần hoàn, việc ép tim ngoài lồng ngực cần được thực hiện ngay lập tức để duy trì lưu thông máu lên não, tránh nguy cơ tử vong hoặc di chứng nặng. Ông cũng kêu gọi người dân nên trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực, để có thể xử lý kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.