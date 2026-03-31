Bác sĩ cảnh báo 90% người Việt có bệnh răng miệng

Tại buổi khánh thành Trung tâm Nha khoa kỹ thuật cao và chuyên sâu của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) vừa diễn ra, TS.BSCKII Cao Hữu Tiến, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt cho biết, răng miệng là cửa ngõ của sức khỏe, nhưng thường là nơi bị bỏ quên.

Theo kết quả điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc lần thứ 3 (công bố năm 2019), hơn 90% người dân mắc các bệnh lý răng miệng ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên, tỷ lệ khám răng miệng định kỳ trong một năm chỉ khoảng 7%.

Bệnh răng miệng rất phổ biến nhưng lại bị xem nhẹ; các tình trạng sâu răng, viêm nha chu, mất răng vẫn chiếm tỷ lệ cao. Nhiều người chỉ đi khám khi đã đau hoặc có biến chứng.

Người dân điều trị vấn đề răng miệng tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: BV).

Bệnh lý răng miệng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, chất lượng cuộc sống và năng suất lao động, bao gồm vấn đề ăn nhai, thẩm mỹ, tâm lý - giao tiếp và sức khỏe toàn thân (tim mạch, tiểu đường…).

Theo bác sĩ Tiến, nhiều nghiên cứu cho thấy, chăm sóc răng miệng có thể cải thiện các chỉ số sức khỏe toàn thân. Trong xã hội hiện đại, xu hướng nha khoa đã dần chuyển từ điều trị sang dự phòng, với việc tăng cường khám định kỳ, làm sạch răng và sử dụng các sản phẩm ngừa bệnh.

Đáng chú ý, nhu cầu làm đẹp nụ cười tăng mạnh, đặc biệt ở người trẻ, khiến lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ với các dịch vụ như chỉnh nha, trồng răng sứ, tẩy trắng răng... bùng nổ; nhu cầu thực hiện nha khoa kỹ thuật cao (như cấy ghép implant, phục hình kỹ thuật số) cũng gia tăng.

Xu hướng nha khoa dần chuyển từ điều trị sang dự phòng, nhu cầu làm đẹp nụ cười tăng mạnh (Ảnh: Hoàng Lê).

Hiện nay, lĩnh vực nha khoa đã có nhiều bước tiến. Các kỹ thuật và công nghệ hiện đại (AI chẩn đoán, in 3D, Scan kỹ thuật số…) được ứng dụng, giúp việc can thiệp chính xác hơn và nhanh hơn, ít xâm lấn, cá nhân hóa điều trị.

"Sức khỏe răng miệng là một phần của sức khỏe toàn diện. Trung tâm nha khoa kỹ thuật cao và chuyên sâu ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân", bác sĩ Tiến nói.

BSCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ, việc đưa vào hoạt động Trung tâm trên thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của bệnh viện trong việc phát triển các chuyên khoa mũi nhọn. Trung tâm được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị.

Đại diện Bộ Y tế cùng lãnh đạo nhiều bệnh viện tuyến trên ở TPHCM tham quan Trung tâm Nha khoa kỹ thuật cao và chuyên sâu vừa khánh thành (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng ký kết hợp tác với Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM để phát triển lĩnh vực nha khoa.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là khám chữa bệnh thường quy mà còn trở thành trung tâm y tế lớn, có đầy đủ các chuyên khoa kỹ thuật cao, có khả năng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Khi các dự án đầu tư hoàn thành, bệnh viện sẽ đủ khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong khu vực và các vùng lân cận trong nhiều năm tới", bác sĩ Trần Văn Khanh bày tỏ.