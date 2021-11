Babego ứng dụng công nghệ Nano thảo dược trong ngành sữa

Dân trí Bộ đôi công nghệ Nano và thảo dược chùm ngây trong sữa Babego giúp phân tách các chất dinh dưỡng thành phân tử nhỏ nhất, cung cấp nguồn vi khoáng sinh học và vitamin tăng khả năng hấp thu lên 300 lần ở trẻ.

Đầu thế kỷ 21, chúng ta đã chứng kiến cuộc cách mạng công nghệ Nano làm thay đổi diện mạo của thế giới. Công nghệ Nano chiết tách lấy những chất cần thiết ở dạng phân tử có kích thước nanomet. Và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt ngành thực phẩm đang trở thành xu hướng.

Công nghệ Nano bước ngoặt "đột phá" trong ngành thực phẩm

Công nghệ Nano ở lĩnh vực thực phẩm còn mới mẻ, nhưng đây là bước "đột phá" trong trồng trọt, sản xuất, bào chế. Các nhà nghiên cứu khoa học đã thử nghiệm trên thực phẩm và công bố về sự cải thiện hương vị, mang giá trị dinh dưỡng cao hơn nhiều, giúp thâm nhập vào máu, đi đến và hấp thu ở các tế bào một cách tối đa khi ứng dụng công nghệ Nano.

Lễ chuyển giao công nghệ Nano giữa Babego và Tập đoàn dược phẩm Hoa Kỳ.

Sự kết hợp hoàn hảo của Bộ đôi Công nghệ Nano - Thảo dược quý chùm ngây

Ở châu Phi, chùm ngây, có tác dụng đẩy lùi và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng. Có nhiều các nghiên cứu công bố về giá trị dinh dưỡng mà thảo dược này mang đến. Có đến 90 chất dinh dưỡng tổng hợp, gồm 6 khoáng chất, 7 vitamin, 46 chất chống oxy hóa, 18 axit amin và các thành phần dinh dưỡng khác, giúp chống suy dinh dưỡng và giúp tăng cân, tăng sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch ở trẻ.

Sự kết hợp công nghệ Nano và chùm ngây phân tách các chất dinh dưỡng thành phân tử nhỏ li ti, dễ hòa tan trong nước từ đó dễ dàng đưa đến từng bộ phận trong cơ thể. Công nghệ Nano giữ nguyên vẹn các kháng thể tự nhiên, yếu tố miễn dịch, yếu tố tăng trưởng đặc trưng của thảo dược, vitamin, lợi khuẩn, và không bị chuyển hóa bởi các axit trong dạ dày, tăng khả năng hấp thu tối đa.

Babego Việt Nam ứng dụng công nghệ Nano chiết xuất thảo dược

Sữa thảo dược Babego là sản phẩm của Nanofood - một trong những công ty hàng đầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thực phẩm. Là thương hiệu đầu tiên của Việt Nam ứng dụng công nghệ Nano chiết xuất thảo dược chùm ngây, cung cấp nguồn vi khoáng sinh học và vitamin tăng khả năng hấp thu lên 300 lần.

Mr Grant Mott - Chuyên gia Tập đoàn Dược phẩm Hoa Kỳ.

Trong buổi hội thảo "Chuyển giao độc quyền công nghệ Nano từ Hoa Kỳ chiết xuất thảo dược chùm ngây ứng dụng vào sữa", Mr. Grant - chuyên gia Tập đoàn dược phẩm Hoa Kỳ giải đáp làm rõ hiệu quả khi ứng dụng công nghệ Nano vào sữa Babego: "Công nghệ nano giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng từ chùm ngây ở kích thước nano và đưa đến từng bộ phận trong cơ thể ở những vị trí mong muốn một cách chính xác với liều lượng thích hợp. Giúp phát huy tối ưu công dụng của chùm ngây, đảm bảo đúng nơi, đúng liều lượng không dàn trải như các sản phẩm sữa thông thường. Do vậy sữa Babego giữ nguyên vẹn các kháng thể tự nhiên, yếu tố miễn dịch, yếu tố tăng trưởng đặc trưng của sữa non, thảo dược, các loại vitamin, lợi khuẩn, khoáng chất quan trọng khác không bị chuyển hóa bởi các axit trong dạ dày, giữ được sự ổn định đặc tính sinh học và hệ dinh dưỡng cân bằng như ban đầu nâng cao khả năng hấp thu vào cơ thể của trẻ".

PGS.TS Trần Đình Toán hướng dẫn cách pha sữa Babego.

Sữa Babego có chứa rất nhiều lợi khuẩn Probiotics, Lactobacillus, chất xơ hòa tan Fos, Kẽm, Lysine và chùm ngây giúp hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh, kích thích thèm ăn, tăng cảm giác đói tự nhiên, giúp bé tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời ngừa táo bón.

Diễn viên Huyền Lizzie và Phùng Khánh Linh đánh giá cao sữa Babego.

Tùy tình trạng của từng trẻ, Babego cho ra mắt 2 dòng sản phẩm chính là sữa thảo dược Babego và sữa non Babego. Nếu như sữa thảo dược Babego là dòng sản phẩm đầu tiên có sự kết hợp thảo dược chùm ngây và công nghệ Nano hỗ trợ cải thiện tình trạng biếng ăn, chậm tăng cân, táo bón ở trẻ. Thì sữa non Babego là bước cải tiến vượt trội khi bổ sung sữa non Colostrum nhập khẩu trực tiếp từ tập đoàn APS Biogroup Hoa Kỳ, giàu các kháng thể tự nhiên - vốn dĩ chỉ có trong sữa mẹ, HMO. Và Yến sào giúp tăng cường kích thích sinh trưởng của các tế bào, phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn trí não.

Sữa Babego sản xuất theo dây chuyền khép kín hiện đại, đạt chuẩn quốc tế ISO 22000:2005, được Chi cục ATVS Thực Phẩm Hà Nội cấp phép lưu hành trên toàn quốc và chứng nhận đủ tiêu chuẩn FDA xuất khẩu sang Mỹ. Vì vậy, Babego vinh dự được người tiêu dùng bình chọn là "Top 100 - sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em" lần thứ VII.

