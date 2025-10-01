Ba sóng năng lượng cao điều trị đau lưng không lạm dụng thuốc

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO, có khoảng 70% dân số sẽ trải qua ít nhất một lần đau lưng trong đời. Tình trạng này không chỉ gặp ở người trung niên, người cao tuổi mà có xu hướng ngày càng trẻ hóa, thường gặp ở dân văn phòng, người trong độ tuổi lao động…

Theo BSCKI. Đinh Văn Hào - Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh chia sẻ: “Đau lưng có thể do: sai tư thế khi làm việc, ngồi nhiều - ít vận động, lao động nặng hoặc tai nạn, chấn thương thể thao, bệnh lý… Trong đó, phần lớn các trường hợp đau lưng kéo dài đều bắt nguồn từ bệnh lý vùng cột sống: thoái hóa, thoát vị, phình đĩa đệm, gai cột sống”.

Đau lưng ngày càng phổ biến ở người trẻ (Ảnh: BVCC).

Đau lưng là cảm giác đau nhức xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trên lưng, tính từ đỉnh đốt sống ngực đến đốt sống thắt lưng cuối. Đau lưng ở mức độ nhẹ, người bệnh vẫn có thể duy trì các hoạt động hàng ngày một cách bình thường và có thể cải thiện trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu tình trạng đau lưng liên tục kéo dài mà không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, người bệnh có thể phải đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng như yếu liệt chi dưới, rối loạn vận động, thậm chí là liệt, tàn phế.

Khi cơn đau xuất hiện, nhiều người thường lựa chọn thuốc giảm đau như một phương pháp cứu cánh tức thời. Tuy nhiên, sử dụng thuốc giảm đau kéo dài tiềm ẩn nguy cơ viêm loét dạ dày, tổn thương gan thận, tim mạch,...

Với những người bệnh đau lưng mạn tính, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người có bệnh lý nền phức tạp, xu hướng điều trị không lạm dụng thuốc đang ngày càng được ưu tiên để hạn chế biến chứng và các tác dụng phụ không mong muốn khi dùng thuốc.

Vật lý trị liệu cải thiện tình trạng đau lưng từ sâu bên trong (Ảnh: BVCC).

Hiện nay, vật lý trị liệu được xem là giải pháp “vàng” giúp cải thiện tình trạng đau lưng từ sâu bên trong mà không lạm dụng thuốc. Đặc biệt, phương pháp trị liệu bằng bộ 3 sóng năng lượng cao đang được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới:

Sóng siêu âm: Dòng máy siêu âm thế hệ mới sử dụng cùng lúc 20 dòng sóng âm làm mềm cơ, giúp giảm áp lực lên nhân nhầy đĩa đệm, giảm đau nhức và tê bì chân tay, rút ngắn thời gian điều trị so với thế hệ cũ.

Sóng siêu âm làm mềm cơ (Ảnh: BVCC).

Sóng laser: Sử dụng ánh sáng tập trung tác động lên vị trí bị tổn thương mà không gây ảnh hưởng đến các vùng xung quanh. Tia laser có tính định hướng, cường độ cao, tác động sâu tới 11cm, giúp kích thích các điểm vận động, giải phóng cơ bị chèn ép và cải thiện khả năng vận động nhanh chóng.

Tia laser có công suất cao (Ảnh: BVCC).

Sóng cao tần: Khác với các dòng máy truyền thống hoạt động theo cơ chế lan tỏa năng lượng tới toàn vùng lưng, dòng máy sóng cao tần thế hệ mới tại BVĐK Hồng Ngọc hoạt động theo cơ chế tập trung năng lượng tại vùng điều trị, tác động trực tiếp vào điểm đau nhức, hỗ trợ "chữa lành" tổn thương từ sâu bên trong mà không gây bỏng rát da, hạn chế cơn đau tái phát. Đồng thời, tăng cường lưu thông máu, giảm các triệu chứng đau đầu, tê bì tay chân, giúp người bệnh ngủ ngon giấc…

Sóng cao tần tập trung nhiệt lượng tại 1 vùng điều trị (Ảnh: BVCC).

Tùy vào nguyên nhân đau lưng và tình trạng của từng bệnh nhân, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ phù hợp, kết hợp linh hoạt các loại sóng trị liệu, đảm bảo hiệu quả và tối ưu chi phí điều trị cho người bệnh.

Vật lý trị liệu là phương pháp điều trị phù hợp với mọi lứa tuổi, an toàn cho cả người lớn tuổi và người có bệnh lý nền. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp điều trị thay thế cho các trường hợp đã có chỉ định phẫu thuật.

Hơn 95% người bệnh giảm đau lưng sau 1 liệu trình trị liệu tại Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).

Cũng theo thống kê tại khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, BVĐK Hồng Ngọc, hơn 95% người bệnh đau lưng do thoái hóa, phình hoặc thoát vị đĩa đệm… đã giảm đau lưng và khôi phục biên độ vận động, cải thiện các động tác xoay - cúi - ngửa - vận động cột sống lưng sau 1 liệu trình từ 3-10 buổi điều trị với bộ 3 sóng trị liệu năng lượng cao.

Sóng năng lượng cao là giải pháp tiên tiến trong điều trị đau lưng và bệnh lý cơ xương khớp, đáp ứng các tiêu chí: an toàn, hiệu quả, hạn chế lạm dụng thuốc và tránh cơn đau tái phát.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, phác đồ “2 trong 1” kết hợp sóng trị liệu công nghệ Anh - Đức và kỹ thuật nắn chỉnh chuyên sâu từ Áo đã mang lại hiệu quả tích cực cho người bệnh, giúp giảm đau, phục hồi cấu trúc và chức năng cột sống một cách toàn diện.