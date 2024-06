Bà mẹ 25 tuổi không thể ẵm con vì sưng to vùng nhạy cảm sau sinh

Sau sinh, chị Q. (25 tuổi) thấy tuyến vú phụ hai bên ngực sưng to như trứng ngỗng, da căng bóng đỏ, nhức đến mất ngủ. Suốt 30 ngày từ khi con chào đời, chị không ngủ, không khép được 2 tay và không ẵm được con, sụt 10kg.

Dù đã uống thuốc giảm đau nhưng tình trạng của sản phụ không ổn định. Đến khi cai sữa cho con vào tháng thứ 9 sau sinh, tuyến vú phụ vẫn không giảm kích thước mà có cảm giác "đau gấp 10 lần".

Tại khoa Ngoại vú, một bệnh viện ở TPHCM, bệnh nhân được thăm khám và chỉ định siêu âm ngực, nách. Kết quả ghi nhận sản phụ có tuyến vú phụ ở 2 nách, chu vi lần lượt là 10cm (bên phải) và 5cm (bên trái), đều lành tính.

Một trường hợp mang tuyến vú phụ ở nách (Ảnh minh họa: BV).

Với tình trạng trên, chị Q. có thể phẫu thuật hoặc không. Nhưng nếu giữ tuyến vú phụ, bệnh nhân sẽ gặp khó khăn khi cử động tay, đau đớn và căng tức khi sinh con ở lần tiếp theo.

Cuối cùng, bệnh nhân quyết định phẫu thuật để chấm dứt sự bất tiện đang trải qua.

Ekip điều trị đã tiến hành rạch da khoảng 5cm ở đường lằn nách phải và 3cm ở đường lằn nách trái bóc tách 2 tuyến vú phụ, bảo tồn các tuyến vú chính cho bệnh nhân. Sau đó, sản phụ tiếp tục được cắt da thừa ở 2 bên nách để tạo lại đường nét hài hòa, rồi may thẩm mỹ lại.

Hậu phẫu, vùng nách của chị Q. đã phẳng trở lại, khép tay không bị vướng víu và xuất viện sau 12 giờ theo dõi, với sức khỏe ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Anh Tú, khoa Ngoại vú cho biết, vú phụ (vú đa hình, vú thừa) là dạng bất thường bẩm sinh. Tuyến vú phụ nhỏ ở nách thường không gây triệu chứng, nhưng các mô vú này thường bị ảnh hưởng, tăng kích thước khi thay đổi nội tiết tố (mang thai, cho con bú).

Khi đó, người bệnh sẽ bị hạn chế cử động cánh tay, đau vùng nách và dọc theo giữa cánh tay, đồng thời không thể mặc áo sát nách, khó lựa chọn trang phục, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Thống kê cho thấy, các tuyến vú phụ ở nách xuất hiện ở khoảng 0,4-6% ở nữ giới và 1-3% ở nam giới. Tuyến vú phụ có thể khác nhau về kích thước, hình dạng, có thể có núm vú hoặc quầng vú. Đáng chú ý, trong những lần mang thai, sinh con tiếp theo, tuyến vú phụ sẽ tăng kích thước trở lại, sản xuất sữa và gây cương cứng, đau nhức.

Hầu hết tuyến vú phụ lành tính, không cần điều trị. Tuy nhiên, để đảm bảo thẩm mỹ và chấm dứt các bất tiện trong sinh hoạt, người bệnh có thể chọn phẫu thuật.

Các bác sĩ cảnh báo, tuyến vú phụ sưng có thể gây nhầm lẫn với tình trạng hạch nách sưng do ung thư vú. Do đó, khi có dấu hiệu sưng hay nổi u ở vùng nách (dù có mang thai, sinh con hay không), người bệnh nên đi khám sớm để phát hiện bệnh và can thiệp kịp thời.