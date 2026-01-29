Ba lần phẫu thuật cứu cụ ông 70 tuổi mắc hai bệnh ung thư

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã tiến hành liên tiếp 3 ca phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, vừa triệt căn ung thư, vừa điều trị tình trạng bí tiểu, giúp người bệnh dần hồi phục sức khỏe.

Bài toán thách thức khi bệnh nhân đối mặt “án tử kép”

Khi đi khám phì đại tuyến tiền liệt tại bệnh viện gần nhà, ông Nguyễn Trung Đông (70 tuổi, Phú Thọ) phát hiện có tổn thương bất thường ở thực quản, tuy nhiên chưa xác định được tính chất lành hay ác tính. Người bệnh được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội) để thăm khám chuyên sâu.

Tại đây, ông được nội soi thanh quản và tiêu hóa, lấy mẫu sinh thiết. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ông mắc cùng lúc ung thư vùng xoang lê hạ họng và ung thư thực quản, đều ở giai đoạn sớm. Ngoài ra, người bệnh còn có tuyến tiền liệt phì đại gây bí tiểu nghiêm trọng, cần phẫu thuật sớm.

PGS.TS.BS Phạm Đức Huấn (giữa) cùng ê-kíp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

PGS.TS.BS Phạm Đức Huấn - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu - nhận định, đây là ca bệnh đặc biệt khó, phức tạp, cần thăm khám và hội chẩn đa chuyên khoa để có phương án điều án điều trị hợp lý và an toàn nhất cho người bệnh.

“Cả ba bệnh lý đều cần điều trị sớm bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, người bệnh lớn tuổi, sức khỏe yếu, lại có bệnh nền tăng huyết áp, những cuộc phẫu thuật như vậy trên một người bệnh cao tuổi sẽ có nhiều nguy cơ, rủi ro biến chứng trong và sau mổ.

Do đó, chúng tôi phải tính toán rất kỹ: Điều trị bệnh nào trước, lựa chọn phương pháp gì, khoảng cách giữa các cuộc phẫu thuật và phục hồi sau mổ ra sao… để đảm bảo hiệu quả điều trị mà vẫn an toàn cho bệnh nhân”, PGS. Huấn chia sẻ.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các chuyên gia Vinmec Times City thống nhất phương án: Ưu tiên nội soi cắt ung thư sớm hạ họng, sau đó phẫu thuật bóc nhân xơ tuyến tiền liệt để giải quyết bí tiểu, cuối cùng là mổ cắt u thực quản.

3 ca phẫu thuật đều được tiến hành bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu giúp giảm mức độ xâm lấn, thúc đẩy hồi phục sớm và hạn chế các biến chứng sau mổ.

Ba lần phẫu thuật giành lại sự sống

Ca nội soi cắt ung thư sớm hạ họng đầu tiên được thực hiện bởi ThS.BS Nguyễn Xuân Mười - Trưởng khoa Nội soi can thiệp, Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu và ê-kíp. Với hệ thống máy nội soi hiện đại, bác sĩ cắt bỏ khối u vùng xoang lê hạ họng, đồng thời bảo tồn chức năng thanh quản cho người bệnh.

Sau mổ gần hai tuần, ông Đông ổn định sức khỏe, tiếp tục được phẫu thuật nội soi bóc u tuyến tiền liệt bằng laser HoLEP do ThS.BS Hoàng Thọ và ê-kíp thực hiện. Phương pháp này có ưu điểm ít đau, ít mất máu, thời gian nằm viện ngắn.

Sau ba ngày, người bệnh được rút ống thông bàng quang và xuất viện, chuẩn bị bước vào ca đại phẫu cắt thực quản. PGS. Huấn cùng ê-kíp đã tiến hành nội soi ngực bụng, cắt bỏ thực quản, vét hạch, kết hợp tạo hình thực quản bằng dạ dày để lập lại và chức năng lưu thông tiêu hóa.

Sau mổ, người bệnh được theo dõi và chăm sóc phục hồi tích cực, kết hợp phác đồ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao thể trạng và tăng tốc độ hồi phục. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Vinmec túc trực 24/7 theo dõi sát sao từng biến chuyển sức khỏe nhỏ nhất của người bệnh.

PGS.TS.BS Phạm Đức Huấn kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ và nghị lực của bản thân người bệnh, sức khỏe ông Đông tiến triển rõ rệt từng ngày. Sau ca phẫu thuật thực quản - phẫu thuật nặng và phức tạp nhất trong phẫu thuật tiêu hóa, người bệnh đã phục hồi và xuất viện.

Một tháng sau mổ, các kết quả chụp CT và xét nghiệm máu đều ổn định, ông Đông gần như đã trở lại cuộc sống bình thường.

“Dù mắc hai bệnh ung thư cùng lúc, tôi thấy mình may mắn vì phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Ngoài các phương pháp điều trị tiên tiến, sự tận tâm của bác sĩ là liều thuốc tinh thần giúp tôi có thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật”, ông Đông chia sẻ.

PGS. Huấn cho biết, ca bệnh được xử trí thành công có vai trò rất lớn từ sự phối hợp chặt chẽ đa chuyên ngành nội tiêu hóa - ngoại tiêu hóa - ngoại Tiết niệu, gây mê giảm đau, hồi sức, phục hồi chức năng, dinh dưỡng trong tiếp cận và lên kế hoạch điều trị.

Tại Vinmec, người bệnh ung thư được hội chẩn với Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa dựa trên các hướng dẫn tiên tiến, cập nhật trên thế giới.

Đây cũng là mô hình điều trị ung thư hiện đại được áp dụng hiệu quả tại các trung tâm ung bướu lớn trên thế giới. Việc ứng dụng mô hình này cho thấy hiệu quả trong quá trình chăm sóc, quản lý và điều trị cho nhiều ca bệnh ung thư phức tạp.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 3.600 ca mắc mới ung thư thực quản và hơn 2.300 ca mắc mới ung thư hạ họng, theo thống kê của Globocan 2022.

PGS. Huấn khuyến cáo người bệnh khi thấy các dấu hiệu bất thường như khó nuốt, cảm giác nghẹn, đau họng dai dẳng, ho khan kéo dài, hoặc khàn giọng không rõ nguyên nhân, cần đi khám bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, người có nguy cơ cao như hút thuốc lá, uống rượu bia, tiền sử gia đình có người mắc ung thư nên tầm soát định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Để được tư vấn, thăm khám với PGS.TS.BS Phạm Đức Huấn liên hệ đặt lịch thông qua website Vinmec tại đây hoặc tải ứng dụng MyVinmec.