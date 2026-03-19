Anh đối mặt đợt bùng phát viêm màng não chưa từng có, 2 người tử vong

Diễn biến nhanh của ổ dịch đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng, đặc biệt tại khu vực Canterbury, nơi ghi nhận nhiều ca bệnh nghiêm trọng liên quan đến sinh viên và học sinh trung học.

Dịch viêm màng não lan nhanh chưa từng có tại Canterbury

Theo thông tin từ cơ quan y tế, đã có 15 ca viêm màng não nặng được xác nhận tại Canterbury. Hai trường hợp tử vong bao gồm một sinh viên đại học 21 tuổi và một nữ sinh lớp 12 tại trường trung học Queen Elizabeth ở Faversham. Con số này khiến nhiều chuyên gia lo ngại vì mức độ gia tăng nhanh chỉ trong vài ngày.

Hai người đã tử vong sau khi dịch bệnh bùng phát ở khu vực Canterbury thuộc hạt Kent (Ảnh: Nick Triggle).

Bà Susan Hopkins, lãnh đạo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, cho biết dịch bệnh đang lan rộng với tốc độ đáng báo động. Trong nhiều năm làm việc, bà chưa từng chứng kiến số ca mắc tăng nhanh như vậy trong thời gian ngắn. Tiến sĩ Thomas Waite cũng nhận định đây là đợt lây lan nhanh nhất mà ông từng ghi nhận.

Chính phủ Anh đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp nhằm kiểm soát tình hình, đảm bảo nguồn cung kháng sinh phục vụ điều trị và dự phòng. Nhu cầu thuốc tăng mạnh tại nhiều khu vực, đặc biệt là những nơi có ổ dịch.

Các chuyên gia cho rằng có thể đã xảy ra hiện tượng siêu lây nhiễm trong môi trường ký túc xá, nơi sinh viên sinh hoạt và tiếp xúc gần. Tuy vậy, nguồn lây ban đầu vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Không chỉ trong trường đại học, nhiều trường trung học tại Kent cũng ghi nhận ca bệnh hoặc nghi nhiễm. Ít nhất năm trường đã bị ảnh hưởng, trong đó có những học sinh phải nhập viện để theo dõi và điều trị.

Một trường hợp đáng chú ý là Keeleigh Goodwin, hiện đang điều trị tại bệnh viện sau khi ngã quỵ tại nhà. Cô được cho là đã nhiễm bệnh sau khi đến một hộp đêm tại Canterbury.

Bệnh nhân vẫn còn đau đầu và mệt mỏi kéo dài. Gia đình cho biết tình trạng ban đầu rất nghiêm trọng khi cô rơi vào trạng thái mất nhận thức và không thể giao tiếp.

Tăng tốc tiêm chủng và cấp phát kháng sinh để kiểm soát lây lan

Trước nguy cơ lan rộng, Đại học Kent đã triển khai chương trình tiêm vaccine quy mô lớn cho khoảng 5.000 sinh viên sống trong ký túc xá. Mục tiêu là hạn chế nguy cơ bùng phát thêm ca bệnh trong thời gian tới.

Cơ quan An toàn Sức khỏe Vương quốc Anh đang kêu gọi bất cứ ai có thể bị ảnh hưởng hãy điều trị bằng kháng sinh (Ảnh: Nick Triggle).

Song song với tiêm chủng, việc cấp phát kháng sinh dự phòng cũng được triển khai cho những người có nguy cơ cao. Các điểm cấp phát thuốc được thiết lập tại nhiều địa điểm để đảm bảo tiếp cận nhanh chóng.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêm vaccine tăng mạnh trên toàn quốc đang gây áp lực lên nguồn cung. Nhiều nhà thuốc cho biết lượng vaccine dự trữ đang cạn dần, thậm chí một số nơi đã hết hàng.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh viêm màng não là bệnh nguy hiểm nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm.

Triệu chứng thường gặp gồm sốt cao, đau đầu, cứng cổ, buồn nôn và nhạy cảm với ánh sáng. Một số trường hợp có thể tiến triển nhanh và gây biến chứng nghiêm trọng.

Dù tốc độ lây lan nhanh khiến nhiều người lo lắng, vi khuẩn gây bệnh không lây dễ dàng như các bệnh hô hấp thông thường. Việc lây nhiễm thường cần tiếp xúc gần trong thời gian đủ dài. Điều này giúp việc kiểm soát dịch vẫn khả thi nếu các biện pháp phòng ngừa được thực hiện nghiêm túc.

Cơ quan y tế khuyến cáo người dân cần theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc gần khi có dấu hiệu bệnh và nhanh chóng đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Việc tiêm vaccine, sử dụng kháng sinh dự phòng và nâng cao nhận thức cộng đồng được xem là những giải pháp quan trọng để kiểm soát dịch bệnh hiện nay.