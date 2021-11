Ăn trứng bao nhiêu là đủ?

Trứng là một thực phẩm quen thuộc ở mỗi gia đình bởi nó chứa nhiều dinh dưỡng. Vậy nên sử dụng thực phẩm này thế nào để tốt nhất cho sức khỏe?

Một quả trứng gà trung bình chứa 187mg cholesterol

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, một quả trứng gà trung bình chứa 187mg cholesterol. Một báo cáo năm 2019 của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết người Mỹ ăn rất nhiều trứng (mỗi người ăn khoảng 279 quả trứng trong một năm).

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị, nên ăn càng ít cholesterol càng tốt. Mỗi người không nên ăn quá 300 mg cholesterol mỗi ngày. Với những người mắc bệnh tim mạch, nên ăn ít hơn người bình thường. Trứng có chứa lượng cholesterol đáng kể nhưng lại có tương quan thuận lợi giữa Lecithin và cholesterol. Do vậy, Lecithin sẽ có vai trò điều hòa cholesterol, ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch và đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể.

Người muốn giảm cân ăn trứng như thế nào?

Với người muốn giảm cân, có thể ăn bữa sáng hàng ngày với trứng, lượng calo vẫn quan trọng khi bạn đang cố gắng giảm cân. Ăn trứng vào bữa sáng giúp giảm khoảng 270-470 calo nạp vào trong bữa trưa và bữa tối. Trứng có chỉ số no cao hơn 50% so với bánh mì trắng hoặc ngũ cốc ăn sáng. "Nếu bạn thường ăn bữa sáng 400 calo bạn có thể chuyển sang bữa ăn 3 quả trứng và giảm lượng calo buổi sáng xuống còn 240 calo, tức là lượng trong ba quả trứng luộc chín. Tuy nhiên, với những người giảm cân lưu ý, nếu chỉ ăn một quả trứng, có thể sẽ khiến bạn chưa đủ no. Bữa sáng là bữa quan trọng của một ngày, bạn nên ăn đầy đủ thực phẩm có các thành phần dinh dưỡng: đạm, đường, chất béo, chất xơ, tinh bột. Bạn nên ăn kèm thêm với 1-2 lát bánh mì, rau xanh và hoa quả."- Bác sĩ Sơn khuyến cáo.

Dinh dưỡng của một quả trứng phụ thuộc vào kích thước của quả trứng

Bác sĩ Sơn cũng lưu ý, không phải lượng dinh dưỡng của tất cả các quả trứng đều như nhau. Dinh dưỡng của một quả trứng phụ thuộc vào kích thước của quả trứng đó. Cụ thể, trứng nhỏ (38 g): 54 calo; trứng vừa (44 g): 63 calo; trứng lớn (50 g): 72 calo; trứng rất lớn (56 g): 80 calo; trứng đại (63 g): 90 calo

Đây là hàm lượng calo của 1 quả trứng chưa qua chế biến. Sau khi chế biến, thêm dầu, bơ, hoặc ăn với thịt xông khói, xúc xích, phô mai thì hàm lượng calo của quả trứng sẽ tăng lên đáng kể.

Bác sĩ Sơn cũng khuyến cáo những người khỏe mạnh có thể ăn tối đa 1 quả trứng mỗi ngày. Những người ăn chay do không ăn thực phẩm chứa cholesterol làm từ thịt có thể ăn nhiều trứng hơn miễn là chế độ ăn vừa phải.

Trẻ em nên ăn trứng như thế nào?

Trứng rất tốt cho trẻ em. Trẻ em có thể ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày. Trứng cũng là một nguồn cung cấp choline dồi dào. Choline là một chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ sự phát triển nhận thức. Một quả trứng luộc chín lớn có khoảng 147 mg choline. Lượng khuyến nghị choline cho trẻ em là:

• 150 mg mỗi ngày từ 7 tháng đến 1 năm

• 200 mg mỗi ngày từ 1 đến 3 tuổi

• 250 mg mỗi ngày từ 4 đến 8 tuổi

• 375 mg mỗi ngày từ 9 đến 13 tuổi

• 550 mg mỗi ngày từ 14 đến 18 tuổi

Trẻ em có thể ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày

Đối với người lớn tuổi mắc bệnh tim mạch, không ăn quá 2 quả trứng mỗi ngày.

Với người bị cao huyết áp hoặc cholesterol máu cao vẫn có thể ăn trứng tuy nhiên không ăn quá 1 quả 1 lần và 1 tuần không nên ăn quá 2 lần.

Người bị gout không nên ăn quá 3 quả trứng/tuần. Riêng với trứng ngỗng, người bị gout không chỉ nên ăn 1 quả/ tuần. Tuyệt đối không tiêu thụ các loại trứng lộn.

Chọn và bảo quản trứng

Gia cầm sống có thể mang vi khuẩn như Salmonella, vi khuẩn này có thể gây ô nhiễm bên trong trứng trước khi vỏ được hình thành. Hoặc vỏ trứng có thể bị nhiễm vi khuẩn Salmonella từ phân gia cầm sống (phân) hoặc khu vực nơi trứng được đẻ. Do đó, bạn nên :

- Tốt nhất là mua trứng từ các cửa hàng và nhà cung cấp giữ chúng trong tủ lạnh.

- Luôn giữ trứng trong tủ lạnh ở 4 ⁰ C hoặc lạnh hơn.

- Ưu tiên mua và sử dụng trứng, các sản phẩm từ trứng đã qua tiệt trùng, hiện nay được bán rộng rãi trong các siêu thị.

- Tránh thực phẩm có trứng sống hoặc chưa nấu chín, chẳng hạn như nước sốt salad tự làm và trứng gà.

- Sử dụng trứng đã được tiệt trùng và các sản phẩm từ trứng khi chuẩn bị các công thức nấu ăn cho trứng sống hoặc chưa nấu chín kỹ.

- Rửa kỹ các quả trứng và bỏ các quả trứng bị nứt.

- Nấu chín kỹ các món ăn có chứa trứng. Nấu trứng cho đến khi cả lòng đỏ và lòng trắng đều săn chắc. Món trứng nên được nấu ở nhiệt độ bên trong từ 71 ⁰ C hoặc nóng hơn.

Theo Người lao động