Sáng 22/7, lãnh đạo UBND xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, vụ việc xảy ra tại gia đình anh Ngô Sĩ D. (36 tuổi, xóm 8, Diễn Lâm, huyện Diễn Châu).

Nguồn tin cho biết, vào khoảng 19h ngày 19/7, trong bữa ăn tối, ngoài anh D. và vợ là chị Bùi Thị N. (35 tuổi), còn có 3 người con, gồm: Ngô Sĩ Th. (14 tuổi), Ngô Thị Thanh Tr. (12 tuổi) và Ngô Thị Khánh Nh. (7 tuổi).

Thịt cóc không nguy hiểm, song trứng cóc ăn rất nguy hiểm (Ảnh minh họa).

Trong bữa ăn có món thịt cóc viên chiên (vợ và cháu Nh. ăn), trứng cóc chiên giòn (chồng và cháu Tr. ăn), riêng cháu Ngô Sĩ Th. không ăn.

Sau khi ăn khoảng 5 phút, anh D. và cháu Ngô Thị Thanh Tr. có biểu hiện nôn thốc, sốt vã mồ hôi, mệt mỏi, được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn để cấp cứu và điều trị.

Đến 20h10 cùng ngày, anh D. tử vong tại bệnh viện. Cháu Ngô Thị Thanh Tr. được súc rửa ruột và qua cơn nguy kịch.

Sau khi nhận được thông tin, ngày 21/7, Tổ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An phối hợp Khoa An toàn thực phẩm Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu, Trạm Y tế xã Diễn Lâm tiến hành kiểm tra tại gia đình nơi xảy ra vụ việc.