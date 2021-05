Ăn nhiều những thực phẩm này gan sẽ rất biết ơn bạn

Dân trí Cà phê, trà, các loại hạt hay những trái cây như nho, bưởi… đều tốt cho sức khỏe của gan.

Gan là một cơ quan "quyền lực". Nó thực hiện một loạt các nhiệm vụ thiết yếu, từ sản xuất protein, cholesterol và mật đến lưu trữ vitamin, khoáng chất và thậm chí cả carbohydrate.

Nó cũng phá vỡ các chất độc như rượu, thuốc và các sản phẩm phụ tự nhiên của quá trình trao đổi chất. Giữ cho gan của bạn ở trạng thái tốt là điều quan trọng để duy trì sức khỏe.

Dưới đây là các thực phẩm tốt cho gan:

Cà phê

Cà phê là một trong những thức uống tốt nhất bạn có thể uống để tăng cường sức khỏe của gan. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê bảo vệ gan khỏi bệnh tật, ngay cả ở những người đã có vấn đề với cơ quan này.

Ví dụ, các nghiên cứu đã nhiều lần chỉ ra rằng uống cà phê giúp giảm nguy cơ xơ gan, hoặc tổn thương gan vĩnh viễn, ở những người bị bệnh gan mãn tính.

Uống cà phê cũng có thể giúp giảm nguy cơ phát triển một loại ung thư gan phổ biến, và nó có tác động tích cực đến bệnh gan và chứng viêm.

Những lợi ích này dường như bắt nguồn từ khả năng ngăn chặn sự tích tụ chất béo và collagen, hai trong số những dấu hiệu chính của bệnh gan.

Trà

Trà được coi là có lợi cho sức khỏe, nhưng bằng chứng đã chỉ ra rằng nó có thể có những lợi ích đặc biệt cho gan. Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy uống 10 tách trà xanh mỗi ngày có liên quan đến việc cải thiện các chỉ số máu về sức khỏe của gan.

Một nghiên cứu nhỏ hơn ở những người bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) cho thấy uống trà xanh có nhiều chất chống oxy hóa trong 12 tuần đã cải thiện mức men gan và cũng có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa và chất béo tích tụ trong gan.

Hơn nữa, một đánh giá khác cho thấy những người uống trà xanh ít có nguy cơ bị ung thư gan hơn. Nguy cơ thấp nhất được thấy ở những người uống bốn cốc trở lên mỗi ngày.

Tuy nhiên, một số người, đặc biệt là những người có vấn đề về gan, nên thận trọng trước khi dùng trà xanh như một chất bổ sung. Đó là bởi vì đã có một số báo cáo về tổn thương gan do sử dụng các chất bổ sung có chứa chiết xuất trà xanh.

Bưởi

Bưởi có chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ gan một cách tự nhiên. Hai chất chống oxy hóa chính được tìm thấy trong bưởi là naringenin và naringin. Một số nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng cả hai đều giúp bảo vệ gan khỏi bị tổn thương.

Tác dụng bảo vệ của bưởi được biết là xảy ra theo hai cách - bằng cách giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm sự phát triển của xơ gan. Hơn nữa, ở những con chuột được cho ăn một chế độ ăn nhiều chất béo, naringenin làm giảm lượng chất béo trong gan và tăng số lượng các enzym cần thiết để đốt cháy chất béo, có thể giúp ngăn chặn chất béo dư thừa tích.

Cuối cùng, ở chuột, naringin đã được chứng minh là giúp cải thiện khả năng chuyển hóa rượu và chống lại một số tác động tiêu cực của rượu.

Quả việt quất và nam việt quất

Quả việt quất và nam việt quất đều chứa anthocyanins, chất chống oxy hóa giúp quả mọng có màu sắc đặc biệt. Chúng cũng có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe.

Một số nghiên cứu trên động vật đã chứng minh rằng toàn bộ quả nam việt quất và quả việt quất, cũng như chiết xuất hoặc nước ép của chúng, có thể giúp giữ cho gan khỏe mạnh. Tiêu thụ những loại trái cây này trong 21 ngày sẽ bảo vệ gan khỏi bị tổn thương. Ngoài ra, quả việt quất giúp tăng phản ứng tế bào miễn dịch và các enzym chống oxy hóa.

Một thí nghiệm khác cho thấy các loại chất chống oxy hóa thường thấy trong quả việt quất làm chậm sự phát triển của các tổn thương và xơ hóa, sự phát triển của các mô sẹo, ở gan của chuột.

Nho

Nho, đặc biệt là nho đỏ và tím, chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi. Chất nổi tiếng nhất là resveratrol, có một số lợi ích cho sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng nho và nước ép nho có thể có lợi cho gan. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chúng có thể có nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm giảm viêm, ngăn ngừa tổn thương và tăng mức độ chống oxy hóa.

Các loại hạt

Các loại hạt chứa nhiều chất béo, chất dinh dưỡng - bao gồm cả vitamin E chống oxy hóa - và các hợp chất thực vật có lợi. Chế phẩm này mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với sức khỏe tim mạch, nhưng cũng có khả năng đối với gan.

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy chế độ ăn nhiều hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Hơn nữa, một nghiên cứu quan sát thứ hai cho thấy những người đàn ông ăn một lượng nhỏ các loại hạt có nguy cơ phát triển gan nhiễm mỡ không do rượu cao hơn so với những người đàn ông ăn một lượng lớn các loại hạt.

Hà An