Ăn lạc giúp giảm cân hay tăng cân?

Lạc ảnh hưởng đến việc giảm cân như thế nào?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bổ sung một lượng vừa phải lạc vào chế độ ăn uống của họ sẽ không tăng cân từ lạc. Trên thực tế, nó có thể giúp họ giảm cân.

Tương tự theo Healthline, lạc có thể giúp bạn giảm cân theo nhiều cách. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu quan sát đã chỉ ra rằng ăn lạc có liên quan đến cân nặng khỏe mạnh. Thêm vào đó, chúng có liên quan đến tỷ lệ béo phì thấp hơn.

Ăn một lượng lạc vừa phải giúp bạn giảm cân (Ảnh: Bebodywise).

Giúp bạn no lâu

Không giống như các loại đồ ăn nhẹ khác có nhiều carbohydrate đơn giản, lạc giàu chất béo lành mạnh, protein và chất xơ, nên bạn mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn.

Một nghiên cứu nhỏ trên 15 người tham gia cho thấy rằng việc thêm lạc nguyên hạt hoặc bơ đậu phộng vào bữa sáng giúp tăng cảm giác no và lượng đường trong máu ổn định hơn.

Carbohydrate đơn giản được hấp thụ nhanh vào máu và dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến nhanh chóng sau đó giảm nhanh. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy đói ngay sau khi ăn.

Ngược lại, lạc được tiêu hóa chậm và lưu lại trong dạ dày lâu hơn. Điều này giúp bạn cảm thấy no và thỏa mãn, cho phép bạn kéo dài thời gian giữa các bữa ăn.

Cuối cùng, lạc cần nhai nhiều hơn, cho phép bạn ăn chậm hơn. Do đó, điều này giúp cơ thể bạn có thời gian gửi tín hiệu no, có thể ngăn bạn ăn quá nhiều.

Chứa nhiều chất béo lành mạnh

Lạc rất giàu chất béo lành mạnh được gọi là axit béo không bão hòa đơn (MUFA) và axit béo không bão hòa đa (PUFA). Chế độ ăn nhiều chất béo này có liên quan đến việc giảm tỷ lệ viêm, béo phì và các tình trạng mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim và tiểu đường.

Hơn nữa, tiêu thụ các loại hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ tăng cân lâu dài. Một số nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng hàm lượng chất béo không bão hòa cao trong các loại hạt có thể cải thiện khả năng sử dụng chất béo dự trữ làm năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn nữa.

Lượng calo nạp vào thấp hơn

Mặc dù lạc có hàm lượng calo cao, nhưng bạn có thể không hấp thụ hết lượng calo mà chúng cung cấp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên ăn quá nhiều.

Vì sao ăn lạc có thể khiến bạn tăng cân?

Ăn quá nhiều thực phẩm giàu calo, chẳng hạn như lạc, vẫn có thể dẫn đến tình trạng dư thừa calo và cuối cùng cản trở nỗ lực giảm cân của bạn. Ví dụ, một khẩu phần lạc 1/4 cốc (146 gram) chứa 207 calo. Ngay cả khi chỉ hấp thụ được 50-75% lượng calo, thì lượng calo này vẫn là 104-155 calo.

Do đó, điều quan trọng là bạn phải lưu ý đến khẩu phần ăn để tránh tình trạng tăng lượng calo. Tốt nhất là chỉ nên ăn 1-2 nắm mỗi khẩu phần vì chúng dễ bị ăn quá nhiều.

Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), với giá trị dinh dưỡng phong phú, lạc có thể mang lại nhiều lợi ích như tốt cho tim mạch, kiểm soát cân nặng, cung cấp năng lượng bền vững, hỗ trợ sức khỏe não bộ và hệ thần kinh.

Tuy nhiên, vì nó chứa nhiều calo và chất béo, bạn nên ăn với lượng vừa phải, nhất là khi đang kiểm soát cân nặng.

Nên chọn loại nào?

Tốt nhất, bạn nên chọn loại lạc không hương vị, đã qua chế biến tối thiểu và không chứa thêm muối hoặc các thành phần khác. Tránh kẹo lạc, vì loại này có lớp phủ đường và cung cấp thêm calo.

Để có thêm chất xơ và chất chống oxy hóa, bạn hãy thưởng thức lạc còn nguyên vỏ. Chất xơ bổ sung có thể giúp tăng cảm giác no.

Lạc luộc chứa ít calo hơn lạc sống hoặc rang, với khoảng 116 calo cho mỗi 1/4 cốc (146 gram), so với 207 và 214 calo cho lạc sống và rang.

Tuy nhiên, lạc luộc chứa ít chất béo hơn 50% so với lạc sống và rang, nghĩa là chúng có thể không có tác dụng làm no như nhau. Do đó, hãy chọn loại bạn thích nhất và luôn lưu ý đến khẩu phần ăn của mình.

Bạn hãy chọn loại chưa bóc vỏ vì chúng mất nhiều thời gian hơn để bóc, và điều này có thể ngăn ngừa tình trạng ăn uống vô thức và cuối cùng, giúp bạn kiểm soát tốt hơn khẩu phần ăn và lượng calo nạp vào.