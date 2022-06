Ăn bơ giúp bạn giảm cân hay tăng cân?

Bơ giúp cảm thấy no lâu hơn

Theo Healthline, thực phẩm giàu chất béo hoặc chất xơ có thể giúp bạn cảm thấy no hơn sau khi ăn. Điều này một phần là do chất béo và chất xơ làm chậm quá trình giải phóng thức ăn từ dạ dày của bạn. Điều này khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và có thể có nghĩa là bạn có khả năng ăn ít calo hơn.

Bơ có nhiều chất béo và chất xơ, có nghĩa là chúng có tác dụng mạnh mẽ đến cảm giác no.

Một nghiên cứu đã xem xét cách ăn bữa sáng có quả bơ ảnh hưởng đến sự thèm ăn và cảm giác no ở những người thừa cân và béo phì. Kết quả, những người ăn cả quả bơ vào bữa sáng cảm thấy hài lòng hơn và ít đói hơn so với những người ăn bữa sáng cung cấp cùng một lượng calo nhưng ít chất béo và chất xơ hơn.

Những đặc tính này có thể làm cho bơ trở thành một công cụ có giá trị trong việc điều chỉnh sự thèm ăn và giảm cân.

Bơ có thể giúp duy trì cân nặng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn trái cây và rau có xu hướng có trọng lượng cơ thể thấp hơn. Một nghiên cứu quan sát lớn đã kiểm tra các mô hình dinh dưỡng của người Mỹ. Những người ăn bơ có xu hướng có chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng hơn, giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và trọng lượng cơ thể thấp hơn những người không ăn bơ.

Mặc dù điều này không nhất thiết có nghĩa là bơ giúp mọi người khỏe mạnh hơn, nhưng nó cho thấy rằng bơ có thể phù hợp tốt với một chế độ ăn uống tăng cường sức khỏe.

Cũng không có lý do gì để tin rằng không nên ăn bơ khi giảm cân.

Trên thực tế, một nghiên cứu lớn cho thấy những người thường xuyên ăn bơ có nguy cơ bị thừa cân hoặc béo phì trong khoảng thời gian từ 4 đến 11 năm thấp hơn tới 9% so với những người không thường xuyên ăn bơ.

Mặc dù vẫn chưa rõ liệu bơ có thể cải thiện việc giảm cân hay không, nhưng có những lý do để tin rằng bơ có thể có tác dụng hữu ích. Điều này là do ngoài việc cải thiện sức khỏe tim mạch, chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ dường như có một số phẩm chất có lợi khác.

Cụ thể:

- Chúng được đốt cháy với tốc độ cao hơn các loại chất béo khác.

- Chúng thực sự có thể làm tăng tốc độ đốt cháy chất béo.

- Chúng có thể khiến cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn sau khi ăn.

- Chúng có thể làm giảm cảm giác thèm ăn và giảm ham muốn ăn sau bữa ăn.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những tác dụng này vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Một số bằng chứng sơ bộ cho thấy loại trái cây này có thể giúp thúc đẩy quá trình giảm cân. Trong một nghiên cứu, tiêu thụ một quả bơ mỗi ngày cùng với chế độ ăn giảm calo đã hỗ trợ giảm cân và thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột của những người thừa cân và béo phì. Nó cũng làm giảm một cách khiêm tốn các dấu hiệu viêm, mặc dù những phát hiện này không có ý nghĩa thống kê.

Một nghiên cứu khác về người lớn bị thừa cân hoặc béo phì đã xem xét liệu ăn một quả bơ hàng ngày trong 3 tháng có thay đổi sự phân bố chất béo ở bụng và độ nhạy insulin so với việc ăn một chế độ ăn không có bơ với cùng một số lượng calo hay không. Kết quả, những người ăn bơ hàng ngày giảm được một lượng mỡ bụng đáng kể, trong khi những người không ăn bơ không thấy thay đổi gì về mỡ bụng.

Ăn bơ không có ảnh hưởng đáng kể đến độ nhạy insulin. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng những con chuột ăn chiết xuất bơ theo chế độ ăn nhiều chất béo sẽ thu được ít chất béo trong cơ thể hơn. Nghiên cứu này đặc biệt thú vị vì chiết xuất bơ không chứa chất béo. Điều này có nghĩa là có thể có các thành phần khác trong quả bơ cũng giúp giảm sự thèm ăn và tăng cân.

Bơ giúp giảm cân hay tăng cân?

Không có lý do gì để lo ngại rằng ăn bơ sẽ béo, nếu bạn ăn chúng như một phần của chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng dựa trên thực phẩm toàn phần. Ngược lại, bơ có nhiều phẩm chất của một loại thực phẩm thân thiện với việc giảm cân.

Bằng chứng cho thấy bơ có thể giúp cải thiện việc giảm cân còn hạn chế, nhưng có một số lý do để tin rằng chúng có thể giúp ích. Miễn là bạn ăn chúng với số lượng hợp lý, quả bơ chắc chắn có thể là một phần của kế hoạch giảm cân hiệu quả.

Theo TS. Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam bơ giúp giảm cân, cải thiện vóc dáng. Chế độ ăn ít carbohydrate và nhiều chất béo lành mạnh được biết là có tác dụng đẩy nhanh quá trình giảm cân. Vì vậy, nếu chúng ta đang muốn giảm cân, bơ là lựa chọn hợp lý.

"Chất béo làm tăng cảm giác no và tăng kích thích tố giúp chúng ta ăn ít hơn, lâu bị đói, giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều, ăn vặt và nghiện đường. Đó là một lý do tại sao tăng axit béo không bão hòa đơn trong chế độ ăn uống có liên quan đến việc quản lý cân nặng tốt hơn và cải thiện chỉ số BMI", TS Giang giải thích.

Theo ông, chế độ ăn ít chất béo có xu hướng khiến chúng ta không hài lòng và gây ra các nguy cơ khác, như kém hấp thu chất dinh dưỡng, tăng đột biến insulin, các vấn đề sinh sản và các vấn đề liên quan đến tâm trạng. Bởi vậy, khi ăn kiêng giảm cân cần bổ sung chất béo như quả bơ và các loại hạt dinh dưỡng. Chế độ ăn nhiều bơ giúp giảm cân đáng kể bên cạnh những cải thiện sức khỏe khác.

Những điều cần lưu ý khi ăn bơ

TS Giang cho biết khi được tiêu thụ ở mức độ vừa phải, bơ là một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho một chế độ ăn uống cân bằng. Người mắc bệnh về thận không nên ăn quá nhiều bơ vì trong bơ chứa nhiều kali. Mặc dù không phổ biến, nhưng cũng một số người bị dị ứng bơ, gây ra các triệu chứng như nổi mề đay, ngứa.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng ăn bơ nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Trên thực tế, quả bơ có lượng calo cao, vì vậy ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân, đặc biệt nếu chúng ta không thực hiện các điều chỉnh khác trong chế độ ăn uống của mình.

Ăn bơ 2 lần mỗi tuần hoặc ăn mỗi ngày lượng vừa đủ (khoảng 100-130g) sẽ đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.