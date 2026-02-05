Amoena cung cấp giải pháp toàn diện hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú

Tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, chương trình cộng đồng “Trao gửi yêu thương” đã trao tặng sản phẩm ngực giả silicon Energy Light 2S cho các bệnh nhân ung thư vú, như một sự sẻ chia, động viên và hỗ trợ người bệnh trên hành trình phục hồi thể chất lẫn tinh thần.

Chương trình được triển khai với sự phối hợp giữa khoa Ngoại Vú - Bệnh viện K, quỹ Ngày mai tươi sáng và sự đồng hành của Amoena - thương hiệu đến từ Đức với gần 50 năm tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các giải pháp chăm sóc ngực cho phụ nữ sau phẫu thuật ung thư vú.

Ông Florian Schild - đại diện công ty Amoena GmbH (Đức) (ngoài cùng bên phải), PGS.TS.BS Lê Hồng Quang - Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (ngoài cùng bên trái) và bà Phạm Diễm Hảo - Chánh văn phòng quỹ Ngày mai tươi sáng (đứng thứ hai từ trái sang) trao tặng sản phẩm ngực Energy Light 2s đến các bệnh nhân K vú (Ảnh: BTC).

Hỗ trợ sau phẫu thuật và điều trị: Yếu tố quan trọng trong phục hồi toàn diện

ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh - Phó giám đốc quỹ Ngày mai tươi sáng, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện K cho biết, sau phẫu thuật trong điều trị ung thư vú, dù là phẫu thuật cắt bỏ khối u, cắt đoạn tuyến vú hay phẫu thuật bảo tồn, việc thay đổi cơ thể vẫn là một cú sốc tâm lý lớn đối với phụ nữ.

Là phái đẹp, việc mất đi một bên ngực dễ khiến người bệnh rơi vào trạng thái lo lắng, hoang mang, mất tự tin. Vì vậy, hiện nay y học đã có nhiều phương pháp điều trị tiên tiến nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng này.

Bên cạnh các can thiệp phẫu thuật, những giải pháp hỗ trợ như trao tặng ngực giả để người bệnh có thể sử dụng ngay sau phẫu thuật cũng mang ý nghĩa rất lớn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt thẩm mỹ, mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng, giúp chị em phụ nữ lấy lại sự tự tin và thêm vững vàng trong hành trình điều trị ung thư vú.

Sản phẩm chuyên biệt, an toàn cho phụ nữ sau phẫu thuật

Tại Việt Nam, sự hỗ trợ sau điều trị ung thư vú vẫn còn hạn chế, khiến nhiều bệnh nhân K vú phải chấp nhận sự bất tiện, thiếu tự tin trong thời gian hồi phục. Thấu hiểu điều này, Amoena có mặt tại Việt Nam vào năm 2025, mang lại những giải pháp chăm sóc từ Đức đến phụ nữ Việt.

PGS.TS.BS Lê Hồng Quang - Trưởng khoa Ngoại Vú Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều chia sẻ: “Đối với các sản phẩm dùng cho người bệnh, đầu tiên phải đáp ứng được các tiêu chí an toàn. Bên cạnh đó, trong quá trình điều trị, chăm sóc và tương tác với bệnh nhân, chúng tôi đánh giá cao các yếu tố về thiết kế, hình dáng, màu sắc, mẫu mã, chất liệu mềm mại, an toàn và phù hợp với thể trạng người bệnh.

Ngoài ra, những thiết kế phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu nóng ẩm của Việt Nam sẽ giúp bệnh nhân sử dụng thuận tiện, an toàn hơn và góp phần nâng cao tính thẩm mỹ, sự tự tin trong cuộc sống hàng ngày”.

Các dòng ngực giả Amoena được thiết kế từ silicone y tế cao cấp, kết hợp cấu trúc nhiều lớp thoáng khí, giúp giảm nhiệt, hạn chế mồ hôi và mang lại cảm giác tự nhiên, phù hợp với vùng mô sẹo nhạy cảm sau phẫu thuật.

Sản phẩm ngực Energy Light 2S (Ảnh: Amoena).

Ngoài ra, Amoena còn mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư vú. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sử dụng áo nén ngực Amoena giúp cố định vùng mổ và hỗ trợ hồi phục. Trong giai đoạn điều trị, các sản phẩm Lymph Care giúp giảm phù bạch huyết, kết hợp cùng đồ lót chăm sóc giảm nhẹ các vết thương và bảo vệ làn da nhạy cảm sau phẫu thuật.

Khi vết mổ ổn định, miếng dán sẹo silicone hỗ trợ làm mờ và mềm sẹo, áo ngực với nhiều dòng chuyên biệt giúp đem lại sự thoải mái, tự tin hơn mỗi ngày.

Các sản phẩm miếng dán trị sẹo silicon của Amoena (Ảnh: Amoena).

Ở giai đoạn trở lại sinh hoạt thường ngày, quả ngực Amoena kết hợp với áo ngực Amoena chuyên biệt cùng các sản phẩm đồ bơi thời trang dành riêng cho bệnh nhân giúp mang lại sự thoải mái và tự tin.

Ông Florian Schild - đại diện công ty Amoena GmbH (Đức) chia sẻ: “Với hơn 50 năm phát triển, chúng tôi đã có mặt trên 75 quốc gia, và năm 2025 đánh dấu cột mốc Amoena có mặt tại Việt Nam. Nguồn động lực lớn nhất của chúng tôi là khi thấy phụ nữ sau ung thư vú tìm lại sự tự tin, quay trở lại với công việc và cuộc sống thường ngày”.

Buổi đào tạo chuyên môn do Amoena tổ chức dành cho đội ngũ nhân sự tại Việt Nam nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng (Ảnh: Amoena).

Chương trình “Trao gửi yêu thương” tại Bệnh viện K là minh chứng cho sự kết nối giữa y tế, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân ung thư vú, giúp người bệnh thêm vững tin, lạc quan và kiên cường trên hành trình hồi phục.

