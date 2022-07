Ám ảnh những vụ bạo hành trẻ em dã man như thời trung cổ

Ngày 28/7, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương việc có một trường hợp bệnh nhân là cháu L.Q.T. (1 tuổi, quê Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi bị ngược đãi, hành hạ. Qua điều tra sơ bộ xác định, ngày 21/7, mẹ cháu T. là chị Lê Thị Lan H. (28 tuổi, ở Hà Tĩnh) thuê Đoàn Diệu Linh (26 tuổi, ở Hà Nội) trông cháu T. với giá 3 triệu đồng/tháng tại ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa để đi làm công nhân tại Bắc Giang.

Linh và Vũ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trong quá trình trông trẻ, do cháu T. bị sốt và quấy khóc nên Linh và chồng là Hoàng Thế Vũ (28 tuổi) đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân; dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người và dùng chăn quấn, dùng băng dính bịt miệng cháu T.

Trước đó, dư luận cũng đã rúng động với nhiều vụ bạo hành trẻ em. Có trường hợp trẻ đã không qua khỏi sau những đòn tra tấn man rợ như thời trung cổ.

Bé gái 3 ở Hà Nội bị người tình của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu

Đầu năm nay, dư luận bàng hoàng với việc một bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành theo cách không thể dã man hơn: Đóng 9 cái đinh vào đầu.

Như đã đưa tin, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận bé Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Đáng chú ý, sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống, chụp phim đã phát hiện trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Bé Đ.N.A. bị người tình của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu.

Qua chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi A. được xác định hôn mê nghi viêm màng não. Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Sau khi bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đơn vị này đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não.

Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tích cực chữa trị, nhưng đến 19h15 ngày 12/3, bé A. đã tử vong sau 2 tháng hồi sức tích cực. Nguyên nhân được xác định là tổn thương não do dị vật quá nặng.

Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên cùng tang vật của vụ án (Ảnh: CTV).

Liên quan đến vụ việc, ngày 20/1, Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội), người tình của mẹ cháu bé, bị khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng để điều tra về tội "Giết người". Huyên được xác định là nghi phạm nhiều lần hành hạ bé N.A., trong đó có việc cắm đinh vào đầu cháu.

Bé gái 8 tuổi ở TPHCM bị người tình của bố đánh đập đến tử vong

Bé gái chịu nhiều đau đớn tận cùng về thể xác và tinh thần vì bị bạo hành trước khi qua đời (Ảnh: Ip Thiên).

Vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, TPHCM) bị "mẹ kế" đánh đập, bạo hành đến chết đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Theo kết luận điều tra, bé V.A. là con gái của bị can Thái và chị Nguyễn Thị H.

Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn và Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con. Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Thời gian này, bé A. sống chung cùng cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang.

Thời gian này, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây, thanh kim loại đánh đập, chửi mắng và lặp đi lặp lại một thời gian dài, để lại những đau đớn thể xác lẫn tinh thần cho đứa bé.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (Ảnh: A.X.).

Đặc biệt, ngày 22/12/2021, Trang dùng hung khí nguy hiểm (cây gỗ to tròn), dùng tay chân, liên tục đánh đập bé dã man trong 4 giờ liên tiếp, làm nạn nhân tử vong. Trang biết khi tấn công liên tục chỗ "hiểm" của đứa bé có thể gây chết người, nhưng cô ta cố ý thực hiện một cách độc ác và tàn nhẫn. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Giết người.

Bé gái 7 tuổi ở Bình Phước bị cha dượng đánh đập dã man

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã bắt tạm giam Trần Thanh Tú (SN 1999, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) để điều tra hành vi hành hạ con riêng của vợ.

Bé Y. bị nhiều thương tích trên cơ thể (Ảnh: A.X.).

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu (SN 1997) và sinh sống tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

Tháng 2 vừa qua, Lầu đón con riêng là bé Y. đến ở chung. Quá trình sống chung, thấy bé Y. thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và biếng ăn nên từ đầu tháng 7 đến nay, Tú và Lầu nhiều lần đánh bé gái gây thương tích.

Ngày 27/7, hàng xóm phát hiện trên người bé D. có vết bầm tím, trầy xước nên trình báo công an.

Thời điểm lực lượng chức năng đến nhà kiểm tra, cơ thể bé gái bị bầm tím từ đầu đến chân, vết thương vùng mông rách da gây chảy máu.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Tú (Ảnh: A.X.).

Công an xã Tân Hòa đã mời Lầu Y Lầu và Trần Thanh Tú về làm việc. Tại đây, cả hai khai nhận hành vi đánh đập bé gái.

Hiện bé Y. đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, sức khỏe, tinh thần cháu bé dần ổn định, tuy nhiên tại các vết thương, bé Y. vẫn kêu đau và còn sưng tấy.

Bé gái 6 tuổi tử vong vì bị bố ruột đánh

Khoảng 11h ngày 16/9/2021, Lê Thành Công dạy kèm con gái là cháu L.H.A. (SN 2015, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Xuân Đỉnh) học bài. Quá trình học bài, cháu A. không tập trung, chậm hiểu nên Công dùng chiếc đũa ăn cơm bằng gỗ dài khoảng 25cm vụt hơn 10 cái vào mu bàn tay trái, cánh tay trái, chân trái của cháu A.

Thấy cháu A. vẫn không tập trung, Công tiếp tục dùng que tre vụt nhiều phát vào vùng mông, lưng cháu A.

Nghe vợ nói về việc cháu A. thời gian gần đây không tập trung học, mải xem tivi, Công bực tức, dùng đoạn cán chổi bị gãy bằng gỗ dài khoảng 40cm vụt khoảng 15 - 20 phát, mỗi lần vụt liên tiếp 2 - 3 phát vào vùng mông bé gái 6 tuổi.

Khoảng 15h30 cùng ngày, sau khi ngủ dậy, cháu A. được cho ăn cháo, uống sữa. Bé gái sau đó kêu đau bụng nhưng không đi vệ sinh được.

Vợ Công cho con đi tắm thì phát hiện bé gái có biểu hiện nóng, sốt. Được cho uống thuốc hạ sốt nhưng chỉ ít phút sau, cháu A. bị nôn. Vợ chồng Công đưa con đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong ngoài bệnh viện.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trên cơ thể cháu A. có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành nên đã báo cơ quan công an. Làm việc với cơ quan công an, Lê Thành Công đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo kết luận pháp y, nguyên nhân tử vong của cháu A. là: "Ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương.

Những vụ bạo hành để lại di chứng ám ảnh trẻ cả đời

Theo Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng-SCDI, những trải nghiệm tiêu cực khi còn bé có thể ảnh hưởng đến suốt cuộc đời, ảnh hưởng đến sức khỏe, hành vi, tâm lý.

Theo bà, việc bạo hành trẻ để lại rất nhiều hậu quả cả về thể chất, tinh thần và hành vi. Đứa trẻ đó khi trưởng thành sẽ dễ trở thành đối tượng bạo hành người khác hoặc có những hành vi tiêu cực như sử dụng ma túy, chất gây nghiện; quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn, có thai ngoài ý muốn, có thai sớm, làm cha mẹ sớm; nguy cơ vi phạm pháp luật cao hơn rất nhiều...

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, ngoài những di chứng thực thể, trẻ bị bạo hành sẽ bị di chứng về tinh thần rất nặng nề và khó chữa.

"Điều nguy hiểm là bé không tin vào cuộc sống này, không tin vào những người thân vì với suy nghĩ người thân còn đối xử với mình như thế thì ra xã hội sẽ như thế nào? Muốn thay đổi được thì trẻ phải gặp được những người cực kỳ tốt để có trải nghiệm rằng vẫn còn những người tốt, yêu thương bé", TS Dũng chia sẻ.