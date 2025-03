Á hậu Dương Tú Anh đón nhóc tỳ thứ hai bằng phương pháp IVF ứng dụng Piezo ICSI

Á hậu Dương Tú Anh đón nhóc tỳ thứ 2.

Piezo ICSI là kỹ thuật ICSI cải tiến được ứng dụng trong IVF giúp cải thiện tỷ lệ thụ tinh cũng như giảm tỷ lệ noãn thoái hóa sau ICSI, nâng cao tỷ lệ thành công cho mỗi chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm.

Kỹ thuật này đã đưa về Việt Nam và được triển khai tại Đông Đô IVF Center. Đây là giải pháp mới giúp nâng cao hiệu quả và tỷ lệ thành công, đặc biệt có lợi với những trường hợp như trứng kém, tinh trùng kém và từng làm IVF thất bại trước đó.

Khi đưa Piezo ICSI vào ứng dụng trong quá trình IVF, các bác sĩ và chuyên gia tại Bệnh viện Đông Đô chia sẻ, kỹ thuật giúp cải thiện đáng kể các kết quả phôi học trên những bệnh nhân có tiên lượng thành công thấp như thụ tinh kém, tỷ lệ thoái hóa cao hay tỷ lệ phôi hữu dụng thấp. Nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ kỹ thuật này là những bệnh nhân lớn tuổi.

Chuyên gia phôi học theo dõi phôi phát triển trong phòng Lab.

Á hậu Dương Tú Anh tin tưởng vào khoa học và uy tín của bác sĩ Tăng Đức Cương

Tú Anh sinh con đầu lòng năm 2019, mong chờ tin vui và muốn sinh thêm bé thứ hai, sau khi thăm khám kiểm tra sức khỏe sinh sản, gia đình cô đã đặt trọn niềm tin cho bác sĩ Tăng Đức Cương và quyết định làm IVF tại Bệnh viện Đông Đô.

Bác sĩ Tăng Đức Cương.

"Nhiều anh chị em bạn bè đã từng được bác sĩ Cương giúp sinh bé thành công giới thiệu, được bác sĩ Cương tư vấn về những phương pháp và công nghệ tiên tiến, tôi đã hoàn toàn tin tưởng và quyết định làm IVF tại Đông Đô IVF Center," Á hậu Tú Anh chia sẻ.

Khoảnh khắc biết mình có tin vui lần thứ hai, mặc dù đã từng trải qua cảm giác này ở lần đầu mang thai, nhưng Tú Anh vẫn vỡ òa trong hạnh phúc. Cô cho biết, gia đình biết ơn bác sĩ Cương và Đông Đô IVF Center vì đã tặng cho gia đình món quà vô giá là em bé Mochi - phép màu của IVF.

Piezo ICSI nâng cao tỷ lệ thành công khi thực hiện IVF

Piezo ICSI là phiên bản cải tiến của ICSI truyền thống, phương pháp sử dụng xung điện piezoelectric giúp kim tiêm di chuyển chính xác và nhanh chóng, giảm tối đa tổn thương trứng, từ đó cải thiện tỷ lệ thụ tinh và chất lượng phôi.

Piezo ICSI có thể giúp cải thiện tỷ lệ tạo phôi lên đến 90%, theo những nghiên cứu thống kê tại Nhật Bản và Australia. Bác sĩ Tăng Đức Cương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đông Đô cho biết: "Đây là kết quả từ nghiên cứu và nỗ lực không ngừng của các chuyên gia ngành phôi học lâm sàng thụ tinh ống nghiệm nhằm mang lại giải pháp tối ưu cho bệnh nhân".

Thạc sĩ Phùng Thị Sơn, Trưởng Labo Đông Đô IVF Center cho hay: "Với trình độ chuyên môn, kỹ thuật tay nghề của các chuyên viên phôi học ở Việt Nam, khi ứng dụng Piezo ICSI trong nuôi cấy phôi, kết quả còn có thể mang lại tỷ lệ thành công cao hơn nữa. Tại Đông Đô IVF Center, chúng tôi tự hào tiên phong ứng dụng kỹ thuật Piezo ICSI, mở ra những cơ hội và mang lại hy vọng làm cha mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn".

Gia đình Hồ Ngọc Hà sinh hai bé Lisa Leon bằng IVF.

Đông Đô IVF Center - Nơi gửi gắm niềm tin của các cặp đôi nổi tiếng

Không chỉ Á hậu Dương Tú Anh, Đông Đô IVF Center từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều cặp đôi nổi tiếng. Trước khi có Piezo ICSI, Đông Đô IVF Center đã giúp thành công ca sĩ Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, diễn viên Phương Oanh - Shark Bình… cùng hàng nghìn gia đình đón nhận hạnh phúc làm cha mẹ.

Nhiều sao Việt lựa chọn bác sĩ Cương thăm khám và làm IVF.

Sự tin tưởng này đến từ đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, dẫn dắt bởi bác sĩ Tăng Đức Cương, kết hợp với hệ thống trang thiết bị hiện đại, công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Bên cạnh việc tiên phong ứng dụng Piezo ICSI trong IVF, Đông Đô IVF Center liên tục nghiên cứu và ứng dụng những kỹ thuật giúp cải thiện hiệu quả điều trị và tăng tỷ lệ thành công như: hoạt hóa tinh trùng bằng Cumulus; hoạt hóa tinh trùng bằng tế bào noãn của người mẹ; nuôi cấy phôi bằng công nghệ Timelapse…

"Mỗi cặp vợ chồng đến với Đông Đô IVF Center đều mang trong mình một câu chuyện, niềm hy vọng và cả những lo lắng. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến phác đồ điều trị cá nhân hóa, kết hợp công nghệ hiện đại với sự tận tâm để giúp họ chạm tới giấc mơ làm cha mẹ", bác sĩ Tăng Đức Cương chia sẻ.

Với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến như Piezo ICSI, Đông Đô IVF Center đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Hành trình IVF của Á hậu Dương Tú Anh một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại trong việc giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn hiện thực hóa ước mơ đón con yêu.

