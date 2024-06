9 dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch bạn nên biết

Theo PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, trong nhiều năm qua, bệnh tim mạch luôn được ví như "kẻ giết người số 1 thế giới". Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho nhân loại, nhiều hơn cả bệnh ung thư.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch. Khoảng 25% người trưởng thành đang mắc bệnh tim mạch và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Vì thế, các bệnh lý về tim mạch luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của Việt Nam cũng như thế giới.

Tại Bệnh viện Tim hà Nội, số ca mắc bệnh tim mạch đang gia tăng trung bình mỗi năm khoảng 10-20% và ngày càng trẻ hóa. Số lượng bệnh nhân trẻ (25-40 tuổi) đến khám và điều trị cũng ngày càng tăng trong những năm gần đây. Các bác sĩ đã tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp bị nhồi máu cơ tim ở độ tuổi trước 40.

Số ca mắc bệnh tim mạch tại Bệnh viện Tim Hà Nội tăng trung bình mỗi năm khoảng 10-20% (Ảnh: T.H).

Trước đây, những người từ 50 tuổi trở lên mới có nguy cơ mắc tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não… Tuy nhiên, hiện nay, các bệnh này đã xuất hiện ở những người 30-40 tuổi, thậm chí có những ca bệnh dưới 30 tuổi.

"Nguyên nhân do sự gia tăng của nhiều yếu tố nguy cơ như stress, lối sống lười vận động, chế độ ăn không hợp lý, ăn quá nhiều thịt, ăn nhiều đồ chiên rán…", PGS Hiền phân tích.

Các bệnh lý tim mạch cũng được mệnh danh là những "kẻ sát nhân thầm lặng". Diễn biến trong âm thầm chính là điều làm nên sự nguy hiểm của bệnh. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh cũng chính là bảo vệ cho bản thân và người thân trong gia đình bạn tránh những biến chứng nguy hiểm.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch bạn cần lưu ý

Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch:

Ngừng thở khi ngủ

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), tình trạng ngủ ngáy làm gián đoạn đường thở, khi đó não có thể bị thiếu oxy, tín hiệu này sẽ được chuyển đến hệ thống tim mạch yêu cầu duy trì dòng tuần hoàn. Điều này làm tăng nguy cơ bị tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, đột quỵ, thậm chí suy tim. May mắn là chứng ngừng thở khi ngủ lại có thể điều trị được.

Nổi ban sần màu vàng cam

Khi lượng triglycerid tăng rất cao có thể làm cho da vùng khớp ngón tay, chân, mông rộp lên. Nhiều chất béo này trong máu có thể gây cứng động mạch, đa phần những người gặp tình trạng này đều liên quan đến bệnh tim mạch, cũng như đột quỵ.

Bệnh tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa (Ảnh: Gettyimages).

Giảm sức mạnh của đôi tay

Nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng siết chặt đồ vật của đôi tay càng khỏe có thể chứng minh nguy cơ mắc bệnh tim mạch càng thấp. Nếu việc làm động tác siết tay khó khăn đối với bạn, khả năng cao là bạn có thể có bệnh tim mạch hoặc một bệnh lý nào đó đang tiến triển.

Những đốm đen dưới móng tay

Nếu gần đây bạn không bị va đập vào đâu mà làm đau ngón tay, thì những đốm máu nhỏ dưới móng có thể là dấu hiệu gợi ý một tình trạng nhiễm trùng ở nội mạc hoặc van tim. Đó được gọi là viêm nội tâm mạc. Bạn cũng có thể gặp những đốm này khi bị bệnh đái tháo đường, những người xuất hiện đốm này có nguy cơ bị bệnh tim mạch, đột quỵ cao gấp 2 đến 4 lần bình thường.

Chóng mặt

Cảm giác choáng váng thường là kết quả trực tiếp của một tình trạng từ tim của bạn, do không đưa đủ máu lên não. Chóng mặt có thể là triệu chứng bất thường về nhịp tim gọi là rối loạn nhịp. Suy tim, hay sự suy yếu của khối cơ tim, có thể làm bạn chếnh choáng. Cảm giác buồn nôn cũng là một dấu hiệu ít được chú ý của cơn đau tim.

Trục trặc trong quan hệ tình dục

Một số rắc rối trong phòng ngủ có thể là dấu hiệu cho thấy bạn bị bệnh tim mạch và có nguy cơ bị cơn đau tim và đột quỵ cao hơn. Nam giới bị rối loạn cương dương có thể có vấn đề về hệ tuần hoàn liên quan đến cao huyết áp hoặc hẹp động mạch do tăng cholesterol. Việc giảm lượng máu do hẹp động mạch này cũng làm giảm ham muốn tình dục ở nữ.

Thay đổi màu sắc da

Ngón tay, chân có màu xanh hoặc tím có thể do máu kém lưu thông, tình trạng này có thể do bạn bị bệnh tim bẩm sinh có hẹp hoặc bị nghẽn mạch máu. Những đốm màu tím, bờ rõ xuất hiện thường do các mảng cholesterol vỡ ra và gây tắc các mạch máu nhỏ. Bạn có thể thấy những vệt máu khô ngay dưới da lòng bàn tay, lòng bàn chân khi bị viêm nội tâm mạc.

Chảy máu ở lợi

Các nhà khoa học cũng chưa biết rõ được mối liên quan giữa chảy máu ở lợi và bệnh tim mạch, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy khi lợi bị chảy máu, bị sưng, hoặc bị nề có thể là dấu hiệu bất thường trong cơ thể. Giả thuyết cho rằng, vi khuẩn từ lợi đã vào máu và gây nhiễm trùng trong tim. Có bệnh ở lợi dẫn đến rụng răng cũng làm gia tăng nguy cơ đột quỵ.

Khó thở

Cảm giác khó thở có thể là triệu chứng của suy tim, một bất thường của nhịp tim, hoặc có cơn đau tim. Bạn hãy báo cho bác sĩ biết tình trạng khó thở của bạn sau khi làm những việc mà trước đây vẫn bình thường hoặc khó thở khi nằm.