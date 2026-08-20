8 năm giữ nhịp sống và hàng chục nghìn ca mổ xóa nhòa rào chắn khoảng cách

Với người bệnh, thông thường cơ sở y tế gần nhà luôn mang lại sự thuận tiện. Nhưng khi cần điều trị chuyên sâu, nhiều người sẵn sàng di chuyển xa hơn để tìm kiếm đội ngũ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp và nơi đủ tin cậy để gửi gắm sức khỏe.

Khi đó, khoảng cách không chỉ được tính bằng số kilomet, mà còn nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu điều trị và sự an tâm trong suốt hành trình chăm sóc.

Nắm được ý nghĩa trên, 8 năm qua - từ điểm xuất phát ban đầu - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn từng bước mở rộng chuyên môn, phát triển kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện chất lượng phục vụ với một định hướng nhất quán: "Tất cả vì người bệnh".

Đội ngũ chuyên môn là một trong những nền tảng được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chú trọng trong hành trình phát triển (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

8 năm giữ vững "kim chỉ nam" hoạt động

Năm 2018, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn hoạt động, với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, quy mô 108 giường bệnh, 8 phòng mổ cùng đội ngũ 152 cán bộ, nhân viên tại thời điểm thành lập. Nơi đây mang đến thêm một lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho người dân khu Nam Sài Gòn và các vùng lân cận.

Ngay từ những ngày đầu, “Tất cả vì người bệnh” được xác định là kim chỉ nam cho quá trình phát triển. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, bệnh viện chú trọng xây dựng đội ngũ, phát triển chuyên môn và hoàn thiện quy trình và đặt sự an toàn, trải nghiệm của người bệnh làm trọng tâm.

Năm 2019, hệ thống O-arm kết hợp Navigation được bệnh viện đưa vào hỗ trợ phẫu thuật cột sống, góp phần nâng cao độ chính xác trong điều trị. Chỉ vài tháng sau, Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Nam Sài Gòn quyết định chuyển đổi toàn bộ công năng thành cơ sở điều trị Covid-19 với 130 giường, trong đó có 20 giường hồi sức tích cực và gần 290 nhân viên y tế tham gia.

Đây là một trong những dấu mốc đặc biệt, khi đội ngũ y tế phải nhanh chóng thích ứng với yêu cầu điều trị trong một hoàn cảnh chưa từng có.

Hệ thống phòng mổ được đầu tư đồng bộ, phục vụ hoạt động phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bằng sự đồng lòng của toàn thể đội ngũ cán bộ và nhân viên y tế, hoạt động khám chữa bệnh thường quy của Bệnh viện Nam Sài Gòn được tái khởi động sau đại dịch. Bệnh viện cũng tiếp tục duy trì nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng và trao đổi chuyên môn.

Đến năm 2024, bệnh viện phát triển 19 chuyên khoa, phục vụ lũy kế hơn 307.900 lượt bệnh và thực hiện hơn 15.700 ca phẫu thuật cho bệnh nhân đến từ khắp các nơi. Những con số này cho thấy năng lực phục vụ của bệnh viện đã được mở rộng đáng kể so với những ngày đầu hoạt động.

Tạo dựng niềm tin, xóa nhòa rào chắn khoảng cách

Bước sang năm 2026, bệnh viện tiếp tục đầu tư hệ thống MRI GE SIGNA Prime 1.5T thế hệ mới, cùng CT Philips Incisive 128 lát cắt, đồng thời Khoa Xét nghiệm đạt chứng nhận ISO 15189:2022.

Những bước tiến này nhằm tăng cường khả năng chẩn đoán, điều trị và kiểm soát chất lượng, qua đó cung cấp thêm cơ sở để bác sĩ đưa ra hướng xử trí phù hợp.

Bệnh viện Nam Sài Gòn thường xuyên tổ chức các chương trình nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, một cơ sở y tế có thể được đầu tư bằng cơ sở vật chất và công nghệ. Nhưng để người bệnh lựa chọn và quay trở lại, điều quan trọng hơn là trải nghiệm họ nhận được trong quá trình được chăm sóc sức khỏe.

Có người tìm đến để kiểm tra thể trạng, có người cần một cuộc phẫu thuật, cũng có trường hợp gửi gắm hy vọng mong manh sau nhiều lần điều trị thất bại. Điểm chung là họ đều cần một nơi có thể mang lại cảm giác tin cậy.

Trong 8 năm qua, Bệnh viện Nam Sài Gòn đã từng bước hoàn thiện đội ngũ, kỹ thuật và chất lượng phục vụ với mục tiêu tạo dựng sự tin tưởng ấy. Từ một địa chỉ chăm sóc sức khỏe tại Nam Sài Gòn, ngày càng có thêm người dân ở nhiều tỉnh, thành tìm đến khi có nhu cầu khám và điều trị.

Khi người bệnh sẵn sàng đi xa hơn để tìm kiếm sự phù hợp cho sức khỏe, khoảng cách địa lý không còn là yếu tố quyết định.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên là một trong những nền tảng góp phần tạo nên hành trình phát triển của Bệnh viện Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ, mục tiêu phía trước của nơi này không chỉ là mở rộng khả năng đáp ứng, mà còn tạo thêm cơ hội để người dân TPHCM và các tỉnh thành lân cận tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp.